Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με την οποία «η διαδικασία συγκατάθεσης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί».

Στη στάση της Γαλλίας επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της Τουρκίας σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Hürriyet. Η Άγκυρα ζητά προηγούμενη γραπτή κοινοποίηση για τις ερευνητικές δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της υφαλοκρηπίδα, ενώ η Αθήνα απορρίπτει οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να εκληφθεί ως αίτημα άδειας προς την Τουρκία.

Όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα, το Παρίσι βρίσκεται στο επίκεντρο των διπλωματικών διεργασιών, καθώς η γαλλική πλευρά εμπλέκεται στην υλοποίηση του έργου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η μη αποστολή γραπτής κοινοποίησης προς την Άγκυρα ενδέχεται να δημιουργήσει νέες εντάσεις στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με την οποία «η διαδικασία συγκατάθεσης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί». Η Hürriyet εκτιμά ότι η συγκεκριμένη διατύπωση υποδηλώνει πως οι επαφές μεταξύ Άγκυρας και Παρισιού συνεχίζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί αποτέλεσμα που να ικανοποιεί την τουρκική πλευρά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα, το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» αναμένεται να αναχωρήσει από το λιμάνι του Ηρακλείου στην Κρήτη, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνες για το υποθαλάσσιο καλώδιο. Οι αρχικές εργασίες προβλέπεται να διεξαχθούν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Ωστόσο, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ενδεχόμενη επέκταση των ερευνών σε περιοχές που περιλαμβάνονται στα όρια της υφαλοκρηπίδας την οποία η Τουρκία κοινοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020 θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις από την Άγκυρα.

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Η Hürriyet αναφέρεται ακόμη στο ενδεχόμενο τουρκικής παρέμβασης για τη διακοπή των εργασιών, κάνοντας παραλληλισμούς με προηγούμενες περιόδους ελληνοτουρκικής έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Αθήνα έχει διαμηνύσει στη γαλλική πλευρά ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με την Τουρκία δεν πρέπει να αποκτήσει χαρακτήρα αιτήματος άδειας.

Η εφημερίδα μεταφέρει επίσης πληροφορίες περί δυσαρέσκειας του Παρισιού για τη δημοσιότητα που έχει λάβει η αντιπαράθεση, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική διάσταση του έργου δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες.