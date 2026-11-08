Με δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζεται η 10η αγωνιστική.

Με πέντε αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή (8/11), η 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Ηρακλή, ενώ η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Λεβαδειακό.

Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 17:00, με δύο παιχνίδια να διεξάγονται ταυτόχρονα, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις τόσο για την κορυφή της βαθμολογίας όσο και για τις υπόλοιπες θέσεις.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, με τους «πράσινους» να επιδιώκουν ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους διατηρήσει στην πρώτη θέση.

Την ίδια ώρα, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της απέναντι στον Λεβαδειακό, σε μια αναμέτρηση στην οποία οι «κιτρινόμαυροι» αναζητούν τους τρεις βαθμούς για να παραμείνουν κοντά στην κορυφή.

Το σημερινό πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

17:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός (Magenta Sport 1 League)

17:00 Αστέρας AKTOR – Καλαμάτα (Novasports 1 League)

17:30 Ηρακλής – Παναθηναϊκός (ΣΚΑΪ)

18:30 ΟΦΗ – Ατρόμητος (Magenta Sport 2 League)

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Magenta Sport 1 League)