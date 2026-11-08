Θα τα δώσουν όλα για να φτάσουν στη νίκη οι δυο ομάδες.

Με ένα μεγάλο ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή (8/11), η 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, καθώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία και για τις δύο ομάδες.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να συνεχίσουν την πορεία τους προς την κορυφή, την ώρα που ο «Δικέφαλος του Βορρά» αναζητά ένα μεγάλο αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να μειώσει την απόσταση από τις πρώτες θέσεις.

Ο Ολυμπιακός του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 22 βαθμούς και επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Οι Πειραιώτες επιστρέφουν στις εγχώριες υποχρεώσεις τους μετά τη λευκή ισοπαλία με τη Ρεν στη Γαλλία για το Europa League, αποτέλεσμα που διατήρησε το αήττητο ευρωπαϊκό τους σερί.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λίσι βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 18 βαθμούς και θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα από τον ΟΦΗ, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα. Η αναμέτρηση αποτελεί σημαντικό τεστ για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι καλούνται να δείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός μεγάλου εκτός έδρας ντέρμπι. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από το Magenta Sport 1 League.