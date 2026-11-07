Οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου (7/11), καθυστέρησαν σημαντικά -κατά 2,5 ώρες- λόγω της καταρρακτώδους βροχής.

Ο Λάντο Νόρις εξασφάλισε για τρίτη σερί χρονιά την pole position στο Grand Prix του Σάο Πάολο της Formula 1, καθώς σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου (7/11), οι οποίες καθυστέρησαν σημαντικά -κατά 2,5 ώρες- λόγω της καταρρακτώδους βροχής στην πίστα του Ιντερλάγκος.

Ο Τζορτζ Ράσελ κατέλαβε τη δεύτερη θέση με τη Mercedes, ωστόσο θα υποχωρήσει κατά πέντε θέσεις στην εκκίνηση λόγω ποινής. Έτσι, στην πρώτη σειρά θα βρεθεί δίπλα στον Νόρις ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής και ομόσταβλός του, Κίμι Αντονέλι.

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Ο Σαρλ Λεκλέρκ ήταν τέταρτος ταχύτερος με τη Ferrari, αλλά θα έχει επίσης ποινή δέκα θέσεων. Ως εκ τούτου, ο Λίαμ Λόσον της Racing Bulls θα εκκινήσει από την τρίτη θέση και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi από την τέταρτη.

{https://x.com/F1/status/2119164887972884545}