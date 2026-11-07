Το νέο JAECOO 8 SHS-P AWD συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία SHS (Super Hybrid System), τετρακίνηση, κορυφαίες επιδόσεις και άνεση, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 5θέσια και 7θέσια διάταξη.

Το νέο JAECOO 8 SHS-P AWD έρχεται να αποτελέσει τη νέα ναυαρχίδα της JAECOO, συνδυάζοντας τις υψηλές επιδόσεις και την αποδοτικότητα της τεχνολογίας Super Hybrid με την πολυτέλεια, την άνεση και τις πραγματικές δυνατότητες ενός μεγάλου SUV.

Με επιβλητικές διαστάσεις, προηγμένη τεχνολογία και δυνατότητα μεταφοράς έως και επτά επιβατών, το JAECOO 8 SHS-P AWD έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται με την ίδια άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις, στα μεγάλα ταξίδια αλλά και στις πιο απαιτητικές διαδρομές εκτός δρόμου.

Προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid με 428 hp

Στην καρδιά του JAECOO 8 βρίσκεται το Super Hybrid System (SHS-P), ένα προηγμένο Plug-in Hybrid σύστημα κίνησης που συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.5 TGDI με τρεις ηλεκτροκινητήρες και ένα αυτόματο κιβώτιο 3DHT.

Η συνολική ισχύς φτάνει τους 428 hp, ενώ η συνδυαστική ροπή ανέρχεται έως τα 580 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 5,8 δευτερόλεπτα.

Η τεχνολογία SHS αξιοποιεί τις δυνατότητες του θερμικού κινητήρα και των ηλεκτροκινητήρων, με στόχο την άμεση απόκριση, την ομαλή λειτουργία και την αποδοτική διαχείριση της διαθέσιμης ενέργειας. Το σύστημα τετρακίνησης AWD εξασφαλίζει πρόσφυση και έλεγχο, τόσο στην άσφαλτο όσο και σε απαιτητικές επιφάνειες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το JAECOO 8 SHS-P AWD διαθέτει μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 34,46 kWh, προσφέροντας έως 134 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Η συνολική αυτονομία φτάνει έως τα 1.000 km, ενώ η φόρτιση από 30% έως 80% μέσω DC πραγματοποιείται σε μόλις 25 λεπτά.

Η τεχνολογία Plug-in Hybrid επιτρέπει έτσι στο JAECOO 8 SHS-P AWD να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά στις καθημερινές διαδρομές, ενώ η συνδυασμένη λειτουργία των διαφορετικών πηγών ενέργειας προσφέρει την ελευθερία για μεγάλα ταξίδια χωρίς συχνές στάσεις.

Πολυτέλεια για οδηγό και επιβάτες

Η φιλοσοφία “Wild Luxury” του JAECOO 8 SHS-P AWD αποτυπώνεται με ιδιαίτερη έμφαση στο εσωτερικό, όπου η τεχνολογία συνδυάζεται με εκλεπτυσμένα υλικά και υψηλό επίπεδο άνεσης.

Τα εμπρός καθίσματα είναι επενδυμένα με δέρμα Nappa και διαθέτουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις, θέρμανση, αερισμό και πέντε λειτουργίες μασάζ. Το κάθισμα του συνοδηγού προσφέρει επιπλέον δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της πλάτης έως 123°, δημιουργώντας ένα περιβάλλον άνεσης που παραπέμπει σε εμπειρία πρώτης θέσης.

Η εμπειρία συμπληρώνεται από το σύστημα ήχου SONY® με 14 ηχεία, μεταξύ των οποίων και ηχεία ενσωματωμένα στα προσκέφαλα, ενώ ο σύγχρονος ψηφιακός χαρακτήρας της καμπίνας ενισχύεται από τον επεξεργαστή Qualcomm 8155 και την υπερμεγέθη κυρτή οθόνη 24,6 ιντσών.

Πέντε ή επτά θέσεις: Η πρακτικότητα συναντά την άνεση

Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ πενταθέσιας και επταθέσιας διάταξης καθισμάτων επιτρέπει στον πελάτη να προσαρμόσει το JAECOO 8 SHS-P AWD στις δικές του ανάγκες, είτε δίνοντας έμφαση στους χώρους αποσκευών είτε στη μεταφορά περισσότερων επιβατών.

Στην πενταθέσια διαμόρφωση, ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 2.021 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Στην επταθέσια έκδοση, προσφέρεται χώρος έως 738 λίτρα με τις δύο πίσω σειρές αναδιπλωμένες, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα μεταφοράς έως και επτά επιβατών.

Με πλάτος 1.930 mm, το JAECOO 8 SHS-P AWD δημιουργεί μια ιδιαίτερα ευρύχωρη καμπίνα, ενώ η προσεγμένη διαμόρφωση των χώρων εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο άνεσης για όλους τους επιβάτες.

Τεχνολογία που κάνει κάθε διαδρομή πιο ξεχωριστή

Το JAECOO 8 SHS-P AWD ενσωματώνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογιών που αναβαθμίζει τόσο την οδηγική εμπειρία όσο και την καθημερινή χρήση. Στα σημαντικότερα στοιχεία περιλαμβάνονται η 50" AR-HUD Head-Up Display (7θέσιο) , η κάμερα 540° με δυνατότητα προσομοίωσης διαφάνειας, οι διπλές οθόνες 12,3", η ασύρματη φόρτιση smartphone 50W και τα 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS).

Η ηλεκτρομαγνητική ανάρτηση CDC (Continuous Damping Control) παρακολουθεί συνεχώς τις συνθήκες οδήγησης και προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία της ανάρτησης, με στόχο την υψηλή άνεση, τη σταθερότητα και τον καλύτερο έλεγχο του αμαξώματος.

Έτοιμο για κάθε διαδρομή

Το JAECOO 8 SHS-P AWD δεν περιορίζεται στην άνετη κίνηση στην άσφαλτο. Η προηγμένη τετρακίνηση συνδυάζεται με ειδικά προγράμματα οδήγησης και λειτουργίες εδάφους, επιτρέποντας στον οδηγό να προσαρμόζει τη λειτουργία του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες.

Τα προγράμματα Eco, Normal και Sport συνδυάζονται με επιλογές για χιόνι, άμμο και εκτός δρόμου, ενώ η λειτουργία V2L με ισχύ έως 6,6 kW επιτρέπει στο JAECOO 8 SHS-P AWD να λειτουργεί ως πηγή ενέργειας για ηλεκτρικές συσκευές στις εξορμήσεις εκτός πόλης.

Η ικανότητα διέλευσης από νερό φτάνει τα 600 mm, ενώ η μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα ανέρχεται στα 1.600 kg, στοιχεία που επιβεβαιώνουν τον διττό χαρακτήρα του μοντέλου: ένα SUV που μπορεί να προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης στην καθημερινότητα, χωρίς να εγκαταλείπει τις εκτός δρόμου δυνατότητές του.

Προηγμένη ασφάλεια

Η ασφάλεια αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του JAECOO 8 SHS-P AWD. Το μοντέλο διαθέτει 10 αερόσακους, 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και κάμερα 540°, ενώ η δομή του αμαξώματος έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην προστασία των επιβατών.

Παράλληλα, το σύστημα CDC και η προηγμένη τετρακίνηση συμβάλλουν στη σταθερότητα και τον έλεγχο του οχήματος, προσφέροντας αυξημένη σιγουριά σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

JAECOO 8 SHS-P AWD: Η νέα πρόταση της JAECOO

Με το νέο JAECOO 8 SHS-P AWD, η JAECOO διευρύνει τη γκάμα της με ένα SUV που συνδυάζει τεχνολογία Super Hybrid, επιδόσεις, πολυτέλεια, χώρους και πραγματικές δυνατότητες κίνησης σε κάθε δρόμο.

Η δυνατότητα επιλογής 5θέσιας ή 7θέσιας διαμόρφωσης, η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 134 km, η συνολική αυτονομία έως 1.000 km, η τετρακίνηση και το υψηλό επίπεδο εξοπλισμού δημιουργούν ένα SUV σχεδιασμένο για να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες, από την καθημερινή μετακίνηση έως τα μεγάλα ταξίδια και τις αποδράσεις εκτός δρόμου.

Το JAECOO 8 SHS-P AWD εκφράζει έτσι μια διαφορετική προσέγγιση στη σύγχρονη πολυτέλεια: περισσότερος χώρος, περισσότερη άνεση, περισσότερη τεχνολογία και περισσότερη ελευθερία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά JAECOO 8 SHS-P AWD

Χαρακτηριστικό Τιμή Χαρακτηριστικό Τιμή

Κινητήρας Βενζίνης 1.5 TGDI Χρόνος φόρτισης AC 10-100% 5,5 ώρες

Κυβισμός 1.499 cm³ Χρόνος φόρτισης DC 30-80% 25 λεπτά

Κιβώτιο Αυτόματο 3DHT Σταθμισμένες εκπομπές CO₂ (WLTP) 47 g/km

Σύστημα κίνησης AWD (Τετρακίνηση) Σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου (WLTP) 2,1 l/100 km

Συνδυαστική ισχύς 315 KW / 428 hp Επιτάχυνση 0-100 km/h 5,8 δευτ.

Συνδυαστική ροπή 580 Nm Μέγιστη ταχύτητα 180 km/h

0-100 km/h 5,8 δευτ. Χώρος αποσκευών (5θέσιο) 488–2.021 L

Μπαταρία 34,46 kWh Χώρος αποσκευών (7θέσιο) 148–738 L

AC/DC φόρτιση 6,6 / 70 kW Ρυμούλκηση με φρένα έως 1.600 kg

Αριθμός θέσεων 5 / 7 Βάθος διέλευσης από νερό 600 mm

Μήκος 4.820 mm V2L έως 6,6 kW

Πλάτος 1.930 mm Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 134 km WLTP

Ύψος 1.710 mm Συνδυασμένη αυτονομία έως 1.000 km WLTP

Μεταξόνιο 2.820 mm Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 70 L

Εξοπλισμός JAECOO 8 SHS-P AWD

Ο βασικός εξοπλισμός του JAECOO 8 SHS-P AWD περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Ασφάλεια

20 Συνολικά Σύστηματα Υποβοήθησης Οδήγησης ADAS

Σημεία στερέωσης ISOFIX στα πίσω καθίσματα

Ηλεκτρονικό σύστημα κλειδαριάς ασφαλείας για παιδιά

Διπλοί μπροστινοί αερόσακοι

Αερόσακος οδηγού / συνοδηγού

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός καθισμάτων

Κεντρικός αερόσακος εμπρός

Αερόσακος γονάτων οδηγού

Εμπρός / Πίσω / Πλαϊνοί αερόσακοι τύπου κουρτίνας

Πλαϊνός αερόσακος εμπρός

Συναγερμός αντικλεπτικής προστασίας

Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας οδηγού /συνοδηγού / πίσω επιβατών

Ηλεκτρονική παιδική ασφάλεια πίσω θυρών

Αυτόματο κλείδωμα θυρών μετά την εκκίνηση

Σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall

Σύστημα κάμερας 540°

Εμπρός αισθητήρες στάθμευσης

Πίσω αισθητήρες στάθμευσης

Έγχρωμη προβολή πληροφοριών στο παρμπρίζ (HUD) -στο 7θέσιο

Εξωτερικό

Μεταλλικό Χρώμα

Προβολείς LED

Φώτα Ημέρας LED (DRL)

Λειτουργία καθυστέρησης απενεργοποίησης προβολέων Follow Me Home

Αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων

Έξυπνο Σύστημα Αυτόματης Εναλλαγής Μεγάλης/Μεσαίας Σκάλας (IHC)

Πίσω φώτα LED

Χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος

Ηλεκτρικά αναδυόμενες χειρολαβές θυρών

Ράγες οροφής με δυνατότητα φόρτωσης

Κεραία τύπου Shark Fin

Πίσω αεροτομή

Φιμέ πίσω κρύσταλλα

Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος

Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας

Διπλές απολήξεις εξάτμισης εκατέρωθεν του πίσω προφυλακτήρα

Ζάντες Αλουμινίου 20 ιντσών

Εσωτερικό

Εσωτερικό σε μαύρο

Εσωτερικό σε ταμπά (μόνο στο 7 θέσιο)

Ατμοσφαιρικός φωτισμός στο ταμπλό και στις πόρτες

Δερμάτινες ταπετσαρίες

Πολυλειτουργικό δερμάτινο θερμαινόμενο τιμόνι

Επένδυση καθισμάτων από δέρμα Nappa

Καθίσματα εμπρός με 5 λειτουργίες μασάζ

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα εμπρός 6 κατευθύνσεων

Ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού με οσφυϊκή υποστήριξη 4 σημείων

Θερμαινόμενα & Αεριζόμενα καθίσματα (μπροστά και 2ης σειράς)

Κάθισμα οδηγού με ενσωματωμένα ηχεία στο προσκέφαλο

Κάθισμα οδηγού με μνήμη θέσης

Φιμέ τζάμια με ηχομονωτικά κρύσταλλα

Αναδιπλωμένα πίσω καθίσματα 40:60

Διπλό αλεξήλιο με καθρέφτη και φωτάκι για οδηγό / συνοδηγό

Εμπρός υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο με δυνατότητα ψύξης

Πίσω υποβραχιόνιο με ποτηροθήκες

Κάθισμα οδηγού με ενσωματωμένα ηχεία στο προσκέφαλο

Άνεση & Λειτουργικότητα

Ηλεκτρική πανοραμική οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο

Είσοδος χωρίς κλειδί (keyless)

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με μνήμη

Εφαρμογή απομακρυσμένων υπηρεσιών οχήματος

Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών

Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός

Πίνακας οργάνων με Οθόνη LCD 12.3 ιντσών

Οθόνη πολυμέσων LCD 12,3 ιντσών

Λειτουργία Bluetooth / Πλοήγηση

Ασύρματη σύνδεση Android Auto™ / Apple CarPlay™

Πρίζα 12V στην πρώτη σειρά & στον χώρο αποσκευών

2 θύρες USB-C στην πρώτη σειρά & 1 θύρα USB-C δεύτερη σειρά

1 θύρα USB-A στην δεύτερη σειρά

Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω εφαρμογής / Αναβάθμιση ΟΤΑ

Ασύρματη γρήγορη φόρτιση κινητού τηλεφώνου

SONY® 14 ηχεία

Έξυπνο σύστημα φωνητικού ελέγχου λειτουργιών οχήματος

Λειτουργία V2L (τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών)

Οι τιμές του JAECOO 8 SHS-P στην Ελλάδα

• JAECOO 8 SHS-P AWD 5 θέσεων: 52.500 €

o Με απαλλαγή ΕΤΤ (Τρίτεκνοι – Πολύτεκνοι): 49.517€

• JAECOO 8 SHS-P AWD 7 θέσεων: 53.900 €

o Με απαλλαγή ΕΤΤ (Τρίτεκνοι – Πολύτεκνοι): 50.841€

Ευέλικτες λύσεις χρηματοδότησης για ιδιώτες και επαγγελματίες

Για την ακόμη ευκολότερη απόκτηση του νέου JAECOO 8 SHS-P AWD, η OMODA & JAECOO προσφέρει μια σειρά σύγχρονων και ευέλικτων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες ιδιωτών και επαγγελματιών. Οι διαθέσιμες λύσεις επιτρέπουν τη διαμόρφωση του ιδανικού πλάνου αγοράς, με ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης και τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών σχημάτων αποπληρωμής.

Τα χρηματοδοτικά προγράμματα παρέχονται μέσω των δύο συνεργαζόμενων τραπεζικών οργανισμών, Santander Consumer Finance και Eurobank, προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τις οικονομικές τους απαιτήσεις.

Ενδεικτικά, για το νέο JAECOO 8 SHS-P AWD διατίθεται το ακόλουθο πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους και αυξημένη ευελιξία. Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί μέρος των χρηματοδοτικών λύσεων που είναι διαθέσιμες μέσω του επίσημου δικτύου OMODA & JAECOO.

Για την απόκτηση του νέου JAECOO 8 SHS-P AWD, διατίθεται το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Green Credit με σταθερό επιτόκιο 7,9% και ευέλικτους όρους χρηματοδότησης που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Βασικά χαρακτηριστικά προγράμματος:

• Προκαταβολή από 0%

• Διάρκεια χρηματοδότησης από 12 έως 96 μήνες

• Σταθερό επιτόκιο πελάτη 7,9% (πλέον εισφοράς Ν.128/75 0,60%)

• Διαχειριστικά έξοδα 280 €

• Σταθερές μηνιαίες δόσεις

Το πρόγραμμα συνδυάζεται με την αγορά 12μηνης ασφάλισης οχήματος και Προγράμματος Προστασίας Δανείου.

Στην Ελλάδα, η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλο Emil Frey, έναν από τους κορυφαίους παρόχους κινητικότητας στην Ευρώπη και εισαγωγέα της Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα. Η εμπορική δραστηριότητα της μάρκας υποστηρίζεται από επίσημο δίκτυο διανομής και τεχνικής εξυπηρέτησης, με έμφαση στην άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και το υψηλό επίπεδο aftersales υπηρεσιών. Σε συνδυασμό με τις εργοστασιακές εγγυήσεις – 7 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών για την μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης – τη δωρεάν οδική βοήθεια για 7 χρόνια καθώς και τη διασφάλιση επάρκειας ανταλλακτικών, οι οδηγοί απολαμβάνουν τη σιγουριά ότι η ασφάλεια και η αξιοπιστία επεκτείνονται πολύ πέρα από την αγορά του οχήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το νέο JAECOO 8 AWD SHS-P μέσω του επίσημου δικτύου OMODA & JAECOO, το οποίο αριθμεί 10 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Μαρούσι, Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.