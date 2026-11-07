Αμέσως κινητοποιήθηκαν τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, τα οποία κατάφεραν να τον ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις του.

Τραγική κατάληξη είχε η πτώση ενός 52χρονου άνδρα στη θάλασσα, νοτιονοτιοδυτικά της νήσου Φλεβών στον Σαρωνικό, καθώς παρά την κινητοποίηση για τη διάσωσή του, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 52χρονος, ελληνικής υπηκοότητας, ήταν μέλος του πληρώματος ιστιοφόρου σκάφους και, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, βρέθηκε στη θάλασσα.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, τα οποία κατάφεραν να τον ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις του, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Μετά την ανάσυρσή του, ο 52χρονος μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Βουλιαγμένης. Από εκεί διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βούλας «Ασκληπιείο», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, οι λιμενικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του κυβερνήτη του ιστιοφόρου σκάφους. Προανάκριση διενεργεί η Λιμενική Αρχή Βουλιαγμένης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της πτώσης του 52χρονου και τα γεγονότα που ακολούθησαν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πτώσης, ούτε η κατηγορία για την οποία συνελήφθη ο κυβερνήτης.