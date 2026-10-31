Την προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το οικείο Λιμεναρχείο.

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές των Χανίων μετά τον εντοπισμό μιας σορού σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρού Σφακίων. Αμέσως στο σημείο έσπευσε Περιπολικό Σκάφος του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ), το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή της σορού.

Στη συνέχεια, η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χανίων για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου καθώς και η ταυτότητα του ατόμου. Την προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το οικείο Λιμεναρχείο.