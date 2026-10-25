Συναγερμός στις Αρχές.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά από πτώση οχήματος στη θάλασσα, εντός του λιμένα του Πειραιά, στο ύψος της Πύλης Ε2. Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχειρησιακή κινητοποίηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιβαινόντων. Στις έρευνες συμμετέχουν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ), στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εξειδικευμένο κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ), καθώς και ιδιωτικά σκάφη μαζί με σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Μέχρι στιγμής, οι δύτες έχουν καταφέρει να ανασύρουν από το νερό έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος παρελήφθη για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, οι προσπάθειες των διασωστών επικεντρώνονται στον απεγκλωβισμό άλλων δύο ατόμων, τα οποία παραμένουν εγκλωβισμένα εντός του βυθισμένου οχήματος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βρέθηκε στο κενό και κατέληξε στο νερό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ενώ προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Λιμεναρχείο Πειραιά.