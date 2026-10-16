Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις συνθήκες του τροχαίου.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ακτή Ποσειδώνος, στο ύψος του Πύργου του Πειραιά.

Από την παράσυρση η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε σε νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες του ατυχήματος.

Ξεκίνησε έρευνα η ΣΤΑΣΥ

Διερευνώνται από την Τροχαία οι συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού της γυναίκας από συρμό του τραμ, σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της για το σοβαρό περιστατικό, η ΣΤΑΣΥ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία και αναφέρει:

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«Σήμερα, Παρασκευή 16/10, στις 12:54, σημειώθηκε περιστατικό σοβαρού τραυματισμού γυναίκας στην Ακτή Ποσειδώνος, στον Πειραιά, όταν, στην προσπάθειά της να διασχίσει τον τροχιόδρομο, ήρθε σε επαφή με όχημα του Τραμ.

Η γυναίκα παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από την Τροχαία».