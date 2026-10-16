Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ακτή Ποσειδώνος, στο ύψος του Πύργου του Πειραιά.
Από την παράσυρση η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε σε νοσοκομείο.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες του ατυχήματος.
Ξεκίνησε έρευνα η ΣΤΑΣΥ
Διερευνώνται από την Τροχαία οι συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού της γυναίκας από συρμό του τραμ, σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ.
Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της για το σοβαρό περιστατικό, η ΣΤΑΣΥ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία και αναφέρει:
«Σήμερα, Παρασκευή 16/10, στις 12:54, σημειώθηκε περιστατικό σοβαρού τραυματισμού γυναίκας στην Ακτή Ποσειδώνος, στον Πειραιά, όταν, στην προσπάθειά της να διασχίσει τον τροχιόδρομο, ήρθε σε επαφή με όχημα του Τραμ.
Η γυναίκα παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από την Τροχαία».