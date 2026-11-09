Πορεία για το μακελειό που συγκλόνισε την Πολωνία.

Χιλιάδες Πολωνοί πήραν μέρος σε σιωπηλή πορεία στους δρόμους της Κρακοβίας το βράδυ της Δευτέρας, μετά τη δολοφονική επίθεση με τους έξι νεκρούς στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην πορεία ήταν ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ και ο πρόεδρος της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι. Αν και η σχέση τους είναι τεταμένη, φάνηκε πως ήθελαν να δώσουν μια εικόνα εθνικής ενότητας, μετά το μακελειό που συγκλόνισε την Πολωνία και προκάλεσε πολιτική διαμάχη για τα κίνητρα του δράστη.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία ακολούθησαν τη διαδρομή που έκανε ο δράστης με το αυτοκίνητό του ενώ πυροβολούσε και άναψαν κεριά στα σημεία όπου έπεσαν νεκρά τα θύματα. «Απόψε στην Κρακοβία χιλιάδες Πολωνοί συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης της 7ης Νοεμβρίου», έγραψε ο Τουσκ στο Χ.

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Μακελειό στην Πολωνία: Πέθανε στο νοσοκομείο ο δράστης

Ο Μίχαλ Οκσίνσκι, ο 24χρονος δράστης της επίθεσης, πέθανε στο νοσοκομείο τη Δευτέρα. Τον πυροβόλησαν αστυνομικοί αφού άνοιξε πυρ από το αυτοκίνητό του στην πλατεία της Κρακοβίας. Στο πατρικό του βρέθηκαν νεκροί οι γονείς του και η αδελφή του και πιστεύεται ότι τους δολοφόνησε ο Οκσίνσκι πριν το μακελειό.

Ίσως ο 24χρονος να άντλησε έμπνευση από την ακροδεξιά ιδεολογία, ανέφερε αρχικά η κυβέρνηση, ωστόσο ο εκπρόσωπός της, Άνταμ Ζλάπκα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα «καλό είναι να αποφεύγονται τα σχόλια, ακόμα κι αν υπήρχαν κάποιες αρχικές ενδείξεις».

Η εθνικιστική αντιπολίτευση απέρριψε ότι υπάρχει ακροδεξιά σύνδεση με τις δολοφονίες. Ο ηγέτης του PiS, Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, είπε πως αυτοί οι ισχυρισμοί είναι «κατάφωρα ψεύδη».

Στα ρούχα του δράστη υπήρχαν διάφορα εμβλήματα τα οποία εξετάζονται, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ από τη γενική εισαγγελία ανέφεραν ότι ακόμα το κίνητρό του παραμένει άγνωστο. Στο αυτοκίνητο του δράστη εντοπίστηκαν τέσσερα όπλα, ενώ βρέθηκαν κι άλλα στο πατρικό του σπίτι. Εκτιμάται ότι ο 24χρονος πυροβόλησε δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες φορές, καθώς οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει πολλούς κάλυκες.

Πηγή: Reuters, Φωτ.: AP