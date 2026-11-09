Η μεγάλη κινηματογραφική γιορτή για όλη την οικογένεια επιστρέφει στην πόλη από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου.

Μετράμε πλέον αντίστροφα για την έναρξη του Παιδικού & Εφηβικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ. Στην ένατη διοργάνωσή του το Φεστιβάλ είναι έτοιμο να αποκαλύψει ένα πολύχρωμο κινηματογραφικό σύμπαν, γεμάτο ταινίες από την παγκόσμια και εγχώρια παραγωγή, εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, ψηφιακά παιχνίδια, όπως κι ομιλίες για γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες του χώρου.

Η μεγάλη κινηματογραφική γιορτή για όλη την οικογένεια επιστρέφει στην πόλη από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου με τις προβολές και τις δράσεις να πραγματοποιούνται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και στους κινηματογράφους Κηφισιά 1 & 2 Cinemax, Δαναός, Village Cinemas Ρέντη, Μαρούσι και Ίλιον.

Για 3η συνεχή χρονιά μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ είναι η ΔΕΗ, η οποία υποστηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτισμό, δημιουργούν αξία για την κοινωνία, ενισχύουν τη δημιουργικότητα, καλλιεργούν τη φαντασία και δίνουν φωνή στη νέα γενιά. Μέσα από δράσεις που εμπνέουν, ενημερώνουν και ψυχαγωγούν, η ΔΕΗ ενώνει την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, προσφέροντας στα παιδιά και τους εφήβους τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο της καθαρής ενέργειας μέσα από τη δύναμη της τέχνης και του παιχνιδιού.

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Φέτος, η μεγάλη οθόνη θα συστήσει στο κοινό ήρωες που θα γίνουν φίλοι του για πάντα. Όπως την Πρου και τον Κέρτις που οπλισμένοι με θάρρος θα εισέλθουν στο «Μαγεμένο Δάσος» για να ανακαλύψουν ένα ολόκληρο κόσμο, στο ομώνυμο animation του εμβληματικού στούντιο LAIKA που θα ανοίξει πανηγυρικά το φετινό Φεστιβάλ, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τη σκυτάλη θα πάρουν ήρωες που θα διασκεδάσουν και θα συγκινήσουν μικρούς και μεγάλους με τις ιστορίες τους το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου. H Λέο, στην ταινία «Η Λέο το’ σκασε», δραπετεύει για να νιώσει έστω και λίγο κοντά στους γονείς της για να ανακαλύψει τελικά τη νέα της οικογένεια. Ο Φίλιπ θα ζήσει τη δική του Οδύσσεια στην ταινία «Άτλας του Σύμπαντος». Η Λάτι θα βρει την φωνή της στη ραπ και στο freestyle, στο Beef. Τρία αδέρφια («Ένα Καλοκαίρι στο Σόμερμπι») θα περάσουν τις διακοπές τους στο Σόμερμπι, αντί για την Ιταλία, όπου θα αναγκαστούν να βουτήξουν στον... αναλογικό κόσμο, μακριά από τις οθόνες. Η αγαπημένη μας Μέισι, με τη μεγάλη καρδιά, θα θελήσει να γνωρίσει τον μέχρι πρότινος απόντα πατέρα της, για να μάθει μια δύσκολη αλήθεια στην ταινία «Ο Βασιλιάς των Περιπλανώμενων». Στο ντοκιμαντέρ Bugboy, η Ιζαμπέλα, ένας γρύλος, θα δείξει στον Γιώργο πώς να χτίζει φιλίες, ενώ η Ίρις στο «Κράτα Με» θα επανασυνδεθεί με τον πατέρα της, έπειτα από μια απώλεια. Και βέβαια η γιαγιά Αχτίτσα της «Σταχομαζώχτρας», του ελληνικού animation που βασίζεται στο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, θα φέρει κοντά μας, πιο νωρίς, το νόημα των Χριστουγέννων. Υπέροχα μακάβριοι και άκρως τρυφεροί είναι βέβαια και οι πρωταγωνιστές του αφιερώματος στα animation του Τιμ Μπάρτον, που ολοκληρώνουν το φετινό κινηματογραφικό μωσαϊκό του ATHICFF.

Το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν φέτος και οι μαθητές του Γυμνασίου Σουφλίου, που θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο με σχολεία που προσκαλούνται από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας και γίνονται ένα με τους συνομήλικους τους στην Αθήνα.

{https://www.youtube.com/watch?v=TX5UgYTT15w}

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