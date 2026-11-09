Νέο επεισόδιο, απόψε τα μεσάνυχτα.

Απόψε, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιάννη Στάνκογλου και τον Κρατερό Κατσούλη, που πρωταγωνιστούν στο θρυλικό μιούζικαλ «Το Κλουβί με τις Τρελές» στο Θέατρο Βέμπο. Οι δύο ταλαντούχοι ηθοποιοί συναντιούνται για πρώτη φορά καλλιτεχνικά και μιλούν για την πολυαναμενόμενη συνεργασία τους.

Εξηγούν πως το έργο είναι μία δυνατή ιστορία αγάπης και μία επανάσταση κόντρα στο κατεστημένο. Ο Κρατερός Κατσούλης εξομολογείται πως ποτέ δεν σκέφτηκε τη δόξα ή το χρήμα, παρά μόνο το να κάνει ποιοτικές δουλειές, ενώ παραδέχεται πως έχει χρόνια να νιώσει τόσο έντονο άγχος για έναν ρόλο.

Ο Γιάννης Στάνκογλου μοιράζεται πως ως ηθοποιός αυτό που τον κρατάει πάντα σε εγρήγορση είναι το «ανεκπλήρωτο», εκφράζει την επιθυμία του για μία σύντομη αποχή από την τηλεόραση, ενώ μιλάει με τεράστια αγάπη για το ονειρεμένο σπιτάκι του στην Κίμωλο, που αποτελεί τον επίγειο παράδεισό του.

Στη συνέχεια, ο Κρατερός αναφέρεται με ενθουσιασμό στην εκπομπή που συμπαρουσιάζει με την Μαρία Ηλιάκη, αν και ομολογεί πως απεχθάνεται το πρωινό ξύπνημα. Τέλος, οι δυο ηθοποιοί απαντούν σε γρήγορες ερωτήσεις του Γρηγόρη με τα μάτια κλειστά, αποδεικνύοντας πως οι μεγάλοι καλλιτέχνες ξέρουν να τσαλακώνουν την εικόνα τους και να κερδίζουν τις εντυπώσεις.

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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο αποψινό «The 2Night Show» και τον επιχειρηματία και viral creator Steve Toumpa, σε μία συζήτηση χωρίς ταμπού, γεμάτη χιούμορ και αυθορμητισμό.

Ο Steve αποκαλύπτει πώς επικοινωνεί τη ζωή του στα social media χωρίς φίλτρα καιωραιοποιήσεις, θυμάται το ταξίδι-εφιάλτη στις Μαλδίβες και εξηγεί γιατί δεν θα ταξίδευε ποτέ στην Ουγκάντα.

Αναφέρεται στα παιδικά του χρόνια στην επαρχία και στο πώς σχολίαζαν το ντύσιμό του. Εξομολογείται ότι δεν ένιωσε ποτέ bullying, καθώς η οικογένεια και οι φίλοι του τον στήριζαν πάντα. Μιλάει με λατρεία για τη μητέρα του και περιγράφει πώς κατάφερε να φέρει στα νερά του τον παλαιών-αρχών πατέρα του. Κλείνοντας, αποκαλύπτει τα μελλοντικά του σχέδια για τις νέες γευστικές δημιουργίες που ετοιμάζει στο εξωτερικό.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φιλοξενεί στο «The 2Night Show» και την ταλαντούχα τραγουδίστρια Εφραιμία

Η νεαρή καλλιτέχνιδα μιλάει για τα πρώτα της βήματα και την καθοριστική εμπειρία της εμφάνισής της στο «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», αποκαλύπτοντας πως τότε τραγούδησε στα αγγλικά γιατί φοβόταν, ακόμη και στην ιδέα, να ερμηνεύσει ελληνικά τραγούδια. Εξομολογείται πως μετάαπό αυτό έκανε εντατικά μαθήματα φωνητικής για δύο χρόνια, ενώ τονίζει πως δεν θέλει να βάζει καμία ταυτότητα ή ταμπέλα στη μουσική της.

Παράλληλα, δηλώνει ότι είναι περήφανη για την τσιγγάνικη καταγωγή της, ενώ αναφέρεται στη συγκινητική στήριξη των γονιών της και ειδικά του πατέρα της που τη συνοδεύει πιστά παντού. Τέλος, σχολιάζει τα αρνητικά σχόλια στα social media, τονίζοντας πως δεν την επηρεάζουν πλέον, και μαγεύει με τη μελωδική φωνή της ερμηνεύοντας ζωντανά τις επιτυχίες της.

Για 11η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε Δευτέρα 9 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.