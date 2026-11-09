Στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζει το Forbes την περιουσία του ΜακΚάρτνεϊ.

Στα 84 χρόνια του, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ μπήκε στο «κλαμπ» των δισεκατομμυριούχων και πλέον είναι ο τρίτος πλουσιότερος μουσικός.

Το Forbes υπολογίζει την περιουσία του στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ μπροστά του βρίσκονται μόνο ο Jay-Z (2,8 δισεκατομμύρια) και η Τέιλορ Σουίφτ (2 δισεκατομμύρια).

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του ΜακΚάρτνεϊ προέρχεται από την MLP Communications, την εταιρεία που ίδρυσε το 1969, λίγους μήνες πριν από τη διάλυση των Beatles. Η εταιρεία δεν διαχειρίζεται μόνο τον κατάλογο των τραγουδιών του ίδιου, αλλά άρχισε να αποκτά μαζικά πνευματικά δικαιώματα άλλων καλλιτεχνών, δεκαετίες πριν την «έκρηξη» της συγκεκριμένης αγοράς. Για παράδειγμα, η MLP έχει τα δικαιώματα των τραγουδιών του Μπάντι Χολ, από μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, αλλά και διαχρονικών χριστουγεννιάτικων κομματιών. Η αξία της εταιρείας εκτιμάται σε τουλάχιστον 250 εκατομμύρια δολάρια.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έπειτα από πολλές αγωγές και διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα των Beatles, η Apple Corps των «σκαθαριών» βγάζει περισσότερα από 50 εκατομμύρια τον χρόνο από το streaming, πωλήσεις δίσκων και προϊόντων. Το Forbes υπολογίζει ότι η αξία αυτού του «καναλιού» εισοδήματος ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια δολάρια για κάθε μέλος των Beatles ή τους κληρονόμους τους.

Επιπλέον, ο ΜακΚάρτνεϊ βγάζει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια τον χρόνο από τα δικαιώματα των τραγουδιών των Beatles που έχει γράψει. Τα δικαιώματα αυτά εκτιμάται ότι αξίζουν τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν τα έσοδα του 84χρονου από περιοδείες, ενώ επίσης έχει ακίνητα και συλλογή έργων τέχνης, με πίνακες μεταξύ άλλων του Πάμπλο Πικάσο και του Ρενέ Μαγκρίτ.