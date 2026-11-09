Τι νέο κυκλοφορεί στο Netflix και πότε.

Ρομαντικές κομεντί, αστυνομικά μυστήρια, θρίλερ και χριστουγεννιάτικες ιστορίες -νέες και παλαιότερες- θα μας κρατήσουν συντροφιά τις μέρες και τις νύχτες της εβδομάδας 9 - 15 Νοεμβρίου στο Netflix.

Ακολουθούν αναλυτικά όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που θα κυκλοφορήσουν στην πλατφόρμα έως την Κυριακή (15/11).

Σειρές του Netflix

Για Γέλια και για Κλάματα: Σεζόν 4 (Last One Standing: Season 4)

10/11/2026



Η ρομαντική κομεντί γίνεται ιστορία με σαμουράι. Κωμικοί συναντούν ηθοποιούς σε ένα δράμα, όπου αυτοσχέδιες ιστορίες κρίνουν ποιος θα μείνει μέχρι το τέλος.

{https://youtu.be/WqQYPfPJGG4?si=ZS8yPD6XTByeKfoe}

Κιαροσκούρο (ChiaroScuro)

11/11/2026



Μετά την ανακάλυψη ενός πτώματος σε μουσείο της Ρώμης, ένας ειδικός τέχνης βοηθά την αστυνομία να λύσει το μυστήριο βασισμένος στο ένστικτο και τις ικανότητές του.

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{https://youtu.be/DKjB0JPhmYc?si=n_tYYbRVjV737B1Y}

The Body

11/11/2026



Τη νύχτα του Χάλοουιν, μια ομάδα χορού κοριτσιών βυθίζεται σε θρησκευτικές ενοχές, ανόσιους πόθους και απόκοσμα οράματα, όταν μια μύηση πάει κατά διαόλου.

{https://youtu.be/wl7uj7n7DoY?si=7VdHN0qsaNGbHqqB}



Ο Νόμος της Αλίσια (Alicia's Law)

11/11/2026



Όταν η ζωή που έχτισε καταρρέει, η Αλίσια επιστρέφει στη δικηγορία και ανακαλύπτει πως, για να ξαναχτίσει την καριέρα της, πρέπει να ξαναβρεί τον εαυτό της.

{https://youtu.be/nkodVSNUF9c?si=KqrY2dTb9uXQwGly}

Σαν Αδέρφια: Σεζόν 2 (Bros: Season 2)

12/11/2026



Οι φίλοι Πίνι και Νίσο προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τις καριέρες και τις σχέσεις τους, όμως άθελά τους γίνονται στόχοι ενός εκδικητικού μαφιόζου.



Θαύματα στα Επείγοντα (Miracles of the ER)

12/11/2026



Ένας μέτριος απόφοιτος ιατρικής που επιλέγεται από έναν λαμπρό γιατρό πρέπει να αποδείξει την αξία του πλάι σε αριστούχους και να επιβιώσει στο χάος των Επειγόντων.

{https://youtu.be/HHH-cZwAyVQ?si=ndmWhPDWBgawppBQ}

Ethos: Σεζόν 2 (Ethos: Season 2)

12/11/2026



Στην καθημερινότητα της Κωνσταντινούπολης, άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους επηρεάζουν ο ένας τον άλλο χωρίς να το ξέρουν. Κοινό τους σημείο, το γραφείο μιας ψυχιάτρου.

{https://youtu.be/2K_UAaKQN0I?si=6db-l3P2vd_GV9gV}

Η Αυτοκράτειρα: Σεζόν 3 (The Empress: Season 3)

12/11/2026



Με τον γάμο και την αυτοκρατορία της να δοκιμάζονται, η Ελισάβετ ακολουθεί έναν δρόμο που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή της και το μέλλον της Ευρώπης.

{https://youtu.be/Rrg7p78KrBk?si=H8Zzlr1Dz70GJv28}

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Χαμπίμπι: Σεζόν 2 (Love Is Blind, Habibi: Season 2)

12/11/2026



Το κοινωνικό πείραμα επιστρέφει με νέους παρουσιαστές το διάσημο ζευγάρι Γουισάμ Μπρίντι και Ριμ Σαϊντί, όπου Άραβες σινγκλ παντρεύονται άτομα χωρίς να τα έχουν δει ποτέ.

Φόνος στη Γαλικία (Murder in Galicia)

13/11/2026



Μετά την επίθεση σε μια γυναίκα, ένας επίμονος αρχιφύλακας υποπτεύεται ότι ο άντρας της δεν είναι τόσο αθώος όσο ισχυρίζεται. Δράμα εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα.

{https://youtu.be/V7qdKH-USL8?si=sK0M5EoiLr35LxLL}

Λάμψη και Όρκοι (Stars and Vows: Anele & Buzza)

13/11/2026



Ακολουθήστε την αγαπημένη των μέσων Ανέλε και τον γαλαζοαίματο αρραβωνιαστικό της από τους προγαμιαίους εορτασμούς και τις τεταμένες οικογενειακές στιγμές μέχρι το πολυαναμενόμενο «δέχομαι».



{https://youtu.be/AniFpDonG7c?si=SNxJVvPzs5hTXjn9}

Ταινίες του Netflix

Ένας Καλός Δικηγόρος (The Good Lawyer)

09/11/2026



Ύστερα από μια υπερβολική δόση που τον οδηγεί σε κέντρο αποτοξίνωσης, ένας δικηγόρος έχει μία εβδομάδα για να σώσει την καριέρα του και να προετοιμαστεί για τη δίκη του.

Το Γκόσπελ των Χριστουγέννων (The Gospel of Christmas)

11/11/2026



Ένας πάστορας που περνά δύσκολες στιγμές μετακομίζει με την οικογένειά του σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου καλούνται να σώσουν μια εγκαταλελειμμένη εκκλησία από τον πλειστηριασμό πριν από τα Χριστούγεννα.

{https://youtu.be/lXh2rNl2wdQ?si=XYTRVXWJpqh8wbgd}

Χριστουγεννιάτικη Αλλαγή (The Christmas Switch)

12/11/2026



Αναζητώντας μια αλλαγή, μια εργασιομανής και ξενύχτισσα κοπέλα της πόλης ανταλλάσσει ζωές με τη σπιτόβια αδελφή της τα Χριστούγεννα — μόνο για να βρεθεί σε νέο μπέρδεμα.

{https://youtu.be/dBxrOZsMsrI?si=U8EVlc-Y-k-rFmnh}



Allen

12/11/2026



20 χρόνια μετά τη συνάντησή του με έναν εξωγήινο, ο Πίτι έχει μείνει κολλημένος στο παρελθόν. Τώρα ο παλιός του φίλος επέστρεψε για έναν λόγο περίπλοκο και αναπάντεχο.

{https://youtu.be/P8G5Y25W3eA?si=kBKAjvVX3wpCV67Q}



Μην Παραδίνεσαι Ποτέ (Never Surrender)

12/11/2026

Για να σώσει την οικογένειά του, ο Εγιάγκ Χάρι πρέπει να αντιμετωπίσει μια σφοδρή μάχη που γίνεται όλο και πιο άγρια. Κάθε βήμα τον φέρνει πιο κοντά στα στοιχήματα της ζωής και του θανάτου.



{https://youtu.be/o0d1IA85D9o?si=gCWHIc3xLKW6tZ3E}

Heartland

13/11/2026



Η άλλοτε θρύλος της κάντρι, η Μίστι Τζόουνς (Τζέσικα Τσάστεϊν), επιστρέφει στο Νάσβιλ για να μάθει την αλήθεια για την εξαφάνιση της ανιψιάς της, μιας ανερχόμενης σταρ.

{https://youtu.be/ziIz59enN1c?si=Mvy4PFA8O9G-L2Ku}

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