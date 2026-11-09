Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος είναι φέτος ο ambassador της Αγοράς στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μίλησε στο πλαίσιο του φεστιβάλ για τα πρώτα του βήματα, τις προκλήσεις, την επιτυχία του Maestro.

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον δημοφιλή σεναριογράφο, σκηνοθέτη και ηθοποιό Χριστόφορο Παπακαλιάτη, ο οποίος είναι φέτος ο ambassador της Αγοράς στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας σε συντονισμό του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ, Ορέστη Ανδρεαδάκη.

Η συζήτηση στην κατάμεστη αίθουσα επικεντρώθηκε στα πρώτα δημιουργικά βήματα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, στις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει στη διάρκεια της καριέρας του, αλλά και στην εμπορική επιτυχία της εξαιρετικά δημοφιλούς σειράς Maestro.

«Όταν σκεφτήκαμε να σου ζητήσουμε να είσαι ambassador της Αγοράς μας, δεν φαντάστηκα ότι θα ήσουν ελεύθερος. Ξέρω πως, όταν ετοιμάζεις κάτι, είσαι ιδιαίτερα αφοσιωμένος. Τελικά, ήταν μεγάλη τύχη και χαρά που δέχτηκες να συνεισφέρεις μέσα από αυτόν τον ρόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Συνεχίζω να χτυπάω πόρτες

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ευχαρίστησε το Φεστιβάλ για την ευκαιρία, τονίζοντας τη σημασία της Αγοράς, χαρακτηρίζοντάς την ως μια ουσιαστική γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ τόνισε ότι αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την απόκτηση τεχνογνωσίας από τους νέους δημιουργούς. «Σκεφτόμουν πόσο χρήσιμο θα ήταν αν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στο δικό μου ξεκίνημα», ανέφερε, εξηγώντας πως ο ίδιος χρειάστηκε να μάθει τα πράγματα με έναν πιο δύσκολο τρόπο.

«Κάνω συνέχεια εγώ τις προσεγγίσεις, χτυπάω διαρκώς πόρτες, το έκανα μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα. Κι αυτό ισχύει για τους δημιουργούς σε όλο τον κόσμο: η προσπάθεια να αφηγηθείς μια ιστορία, αλλά και να καταφέρεις να την κάνεις να ξεχωρίσει ανάμεσα σε τόσες άλλες χιλιάδες ιστορίες που κυκλοφορούν στον κόσμο είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία», σημείωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφέρθηκε, επίσης, στα εφόδια που διαθέτουν σήμερα οι νέοι δημιουργοί, ως κατεξοχήν μέλη μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. «Ξέρουν πολύ περισσότερα από αυτά που γνωρίζαμε εμείς στην ηλικία τους», ανέφερε, διευκρινίζοντας πως δεν έχει κάποια συγκεκριμένη συμβουλή να τους δώσει, αλλά θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να ενθαρρύνονται. «Ένα καλό σενάριο και μια καλή ιδέα δεν περιορίζονται από σύνορα», τόνισε σχετικά.

Ως προς τις θεματικές με τις οποίες καταπιάνεται, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εξήγησε ότι το ενδιαφέρον του ανέκαθεν ήταν επικεντρωμένο στον άνθρωπο. «Μια καλή ιστορία είναι εκείνη που προκαλεί συναισθήματα και, μέσα από αυτά, γεννά τη σκέψη», τόνισε. «Ο τρόπος να κινητοποιήσεις το πνεύμα είναι αποκλειστικά θέτοντας ερωτήματα και όχι κουνώντας το δάχτυλο», συμπλήρωσε.

Τύχη και σωστό timing

Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, ο ίδιος υπογράμμισε πως η τύχη και το σωστό timing αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες, τόσο στη δική του πορεία όσο και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

«Είναι πολύ σημαντικό να βρεθείς με τους σωστούς ανθρώπους τη σωστή στιγμή», ανέφερε. Ανατρέχοντας στο ξεκίνημά του στο MEGA, θυμήθηκε την εποχή που η ιδιωτική τηλεόραση έκανε τα πρώτα της βήματα.



«Επικρατούσε ένας πολύ έντονος ενθουσιασμός. Ήμουν τυχερός γιατί μεγάλωσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον και είχα την τύχη να συνεργαστώ με ανθρώπους που τους είχα εμπιστοσύνη. Είχα πολλές ευκαιρίες, υπήρξα πολύ επίμονος και τελικά η επιμονή μου είχε αποτέλεσμα», εξήγησε.

Στο πλαίσιο αυτό, μοιράστηκε μια ιστορία από την εποχή που τα Q&A δεν αποτελούσαν ακόμη καθιερωμένη πρακτική στην Ελλάδα. Όπως θυμήθηκε, ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον συγκεκριμένο θεσμό όταν η ταινία του Αν ταξίδεψε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο. «Αποφασίσαμε να το εφαρμόσουμε και στις προβολές μας στις αίθουσες, εδώ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της προώθησης. Ήμασταν από τους πρώτους που το κάναμε και λειτούργησε», εξήγησε.

Από την τηλεόραση στον κινηματογράφο

Αναφερόμενος στη μετάβασή του από την τηλεόραση στον κινηματογράφο, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εξήγησε πως αυτή προέκυψε σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, κατά την οποία η χρηματοδότηση των τηλεοπτικών παραγωγών είχε αρχίσει να περιορίζεται σημαντικά, αλλά και σε μια φάση κατά την οποία ο ίδιος δυσκολευόταν να ανταποκριθεί στους ιδιαίτερα απαιτητικούς ρυθμούς της τηλεόρασης.

«Αποφάσισα να κάνω ένα βήμα πίσω. Βέβαια, η σκέψη του κινηματογράφου υπήρχε πάντα μέσα μου. Η απόφαση όμως δεν ήταν εύκολη, γιατί στην τηλεόραση είχα αποκτήσει πραγματικές οικογένειες. Ξέρετε, αυτό που κάνουμε είναι πρώτα απ' όλα έκφραση μιας συναισθηματικής ανάγκης, και μόνο ύστερα “δουλειά”».

Το τηλεφώνημα του J.K. Simmons

Με αφορμή την ταινία Ένας άλλος κόσμος, ο σκηνοθέτης υπογράμμισε πως «μια καλή ιστορία δεν μπορεί να μένει ανεπηρέαστη από όσα συμβαίνουν γύρω της», επισημαίνοντας ότι η πραγματικότητα αποτελεί διαχρονικά βασική πηγή έμπνευσης για τον ίδιο. Αναφερόμενος, μάλιστα, στη συμμετοχή του σπουδαίου ηθοποιού J.K. Simmons στην ταινία, αποκάλυψε πώς προέκυψε η συνεργασία τους: «Οι παραγωγοί μας του έστειλαν το σενάριο, το διάβασε, του άρεσε και, απλώς, μια μέρα χτύπησε το τηλέφωνο και μου είπε: “Μπορώ να έρθω τον Οκτώβριο!”».

Το Maestro, το Netflix και η 4η σεζόν

Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια στο Maestro, την ιδιαίτερα επιτυχημένη επιστροφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στην τηλεόραση, αλλά και το πρότζεκτ που του άνοιξε τον δρόμο προς το Netflix.

Μάλιστα, ο σκηνοθέτης παρουσίασε για πρώτη φορά, αποκλειστικά στο κοινό της Θεσσαλονίκης, ένα ολιγόλεπτο βίντεο με αποσπάσματα από την τέταρτη και τελευταία σεζόν της σειράς, η οποία, όπως ανακοίνωσε, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix μέσα στον Δεκέμβριο.

Ο τελευταίος κύκλος θα αποτελείται από έξι επεισόδια μεγάλης διάρκειας, 75 έως 90 λεπτών το καθένα, ενώ σε μεταγενέστερο χρόνο, η σειρά θα είναι διαθέσιμη και μέσα από τη συχνότητα του MEGA.

«Από τα πρώτα κιόλας στάδια της συγγραφής του σεναρίου είχα αποφασίσει ότι με ενδιέφερε η προβολή της σειράς σε κάποια πλατφόρμα. Όταν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα και το μοντάζ, ετοιμάσαμε ένα εννιάλεπτο βίντεο και το στείλαμε στις Κάννες. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Παρ’ όλα αυτά, κάθε στάδιο αποτέλεσε μια δοκιμασία.

Τελικά, το Maestro γνώρισε μεγάλη ανταπόκριση και έτσι αποφασίστηκε ο τελευταίος κύκλος να προβληθεί πρώτα στο Netflix και στη συνέχεια στο MEGA. Οφείλω, ωστόσο, να αναγνωρίσω ότι, αν δεν υπήρχε το MEGA, δεν θα υπήρχε και το Netflix», σημείωσε ο σκηνοθέτης.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις δυσκολίες που συνόδευσαν την υλοποίηση της σειράς, τονίζοντας πως η ολοκλήρωσή της δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την υποστήριξη των ανθρώπων και των χορηγών που συνέβαλαν καθοριστικά στην πραγματοποίησή της.

«Ήταν πέντε καθοριστικά χρόνια της ζωής μου. Είναι η δουλειά για την οποία έχω κοπιάσει περισσότερο από κάθε άλλη. Γι’ αυτήν έχω χτυπήσει τις περισσότερες πόρτες στην καριέρα μου. Αισθάνομαι απέραντη ευγνωμοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο σκηνοθέτης δεν αποκάλυψε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή της τελευταίας σεζόν, αρκέστηκε, ωστόσο, να σημειώσει πως «ήθελα οι ήρωες να έχουν το τέλος που τους αξίζει». Αναφέρθηκε, όμως, εκτενώς στη σχέση ανάμεσα στους χαρακτήρες που ο ίδιος δημιούργησε και στους ηθοποιούς που τους ενσάρκωσαν, αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή τους.

Όπως εξήγησε, οι ήρωες γεννήθηκαν μέσα από τη δική του γραφή, ήταν όμως οι ηθοποιοί του που τους έδωσαν ζωή και, με το ξεχωριστό ταλέντο τους, τους απογείωσαν. «Έχω έναν ολόκληρο θίασο από έντεκα ταλαντούχους πρωταγωνιστές, πιστεύω πως θα μπορούσα να γράφω για πάντα το Maestro χωρίς να γίνει βαρετό. Έχω άλλωστε στα χέρια μου όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να μπορέσω να αφηγηθώ σωστά μια ιστορία», είπε συγκινημένος.

Στη συνέχεια έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ΕΚΚΟΜΕΔ, το οποίο, όπως σημείωσε, «βοήθησε ουσιαστικά, δίνοντας ανάσα στους δημιουργούς», αλλά και στους κατοίκους των Παξών, που αγκάλιασαν την παραγωγή και τη στήριξαν έμπρακτα σε όλα της τα στάδια.

«Τα γυρίσματα στο νησί μάς διευκόλυναν σε μεγάλο βαθμό, καθώς τα πάντα βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής. Είχαμε έτσι τη δυνατότητα να χωρίζουμε το συνεργείο στα δύο και να κατανέμουμε αποτελεσματικότερα τις αρμοδιότητες. Γνώριζα τους Παξούς και είχα οργανώσει τα πάντα στο μυαλό μου πολύ πριν ξεκινήσουμε», εξήγησε.

«Θεωρώ ότι είναι η πιο δύσκολη δουλειά που έχω κάνει ποτέ. Έμαθα πολλά, όμως, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να συνεχίσω μόνος», παραδέχτηκε ο σκηνοθέτης, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την ευγνωμοσύνη του προς τους συνεργάτες του.

«Η Μαρία Καβογιάννη καταφέρνει να ισορροπεί με έναν εντυπωσιακό τρόπο ανάμεσα στο δράμα και την κωμωδία. Δεν έχει καν επίγνωση του πώς αλλάζει το βλέμμα της. Και η Χάρις Αλεξίου το ίδιο. Δεν πιστεύω ότι χρωστάει κανείς σε κανέναν. Αυτά τα πράγματα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Εσύ θέλεις να αφηγηθείς μια ιστορία και έρχονται αυτοί οι άνθρωποι με το ανυπέρβλητο ταλέντο τους και την πλαισιώνουν», κατέληξε.

Τη συζήτηση ακολούθησε ένα εκτενές Q&A με το κοινό, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μίλησε για τα επόμενα καλλιτεχνικά του βήματα, αποκαλύπτοντας πως στα άμεσα σχέδιά του βρίσκεται η δημιουργία μιας νέας ταινίας, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής ενασχόλησης με το θέατρο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική του ωρίμανση, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο, μεγαλώνοντας, βιώνει διαφορετικά τόσο τον έρωτα, όσο και την ίδια τη ζωή. Μιλώντας για την επιτυχία, παρατήρησε πως, όπως συμβαίνει στους περισσότερους ανθρώπους, σπάνια καταφέρνει να την απολαύσει τη στιγμή που τη βιώνει, καθώς συνήθως χρειάζεται να περάσει χρόνος για να τη συνειδητοποιήσει και να την αναγνωρίσει.

Όπως σημείωσε, δεν αισθάνεται ότι έχει απωθημένα, αντίθετα, νιώθει βαθιά ευγνωμοσύνη για τη μέχρι σήμερα διαδρομή του.

«Σίγουρα, έχω πολλά ακόμα που θέλω να κάνω», ολοκλήρωσε.