Η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της The Mart για την επέκταση του δικτύου της.

Σε συμφωνία με την ΑΒ Βασιλόπουλος για την απόκτηση 13 καταστημάτων ENA Cash & Carry σε ολόκληρη την Ελλάδα προχώρησε η The Mart, ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά χονδρικού εμπορίου. Η συμφωνία προβλέπει τη διατήρηση και των 386 θέσεων εργασίας, ενώ η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της The Mart για την επέκταση του δικτύου της, τόσο σε περιοχές όπου ήδη δραστηριοποιείται όσο και σε νέες γεωγραφικές αγορές. Βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι η ενίσχυση της δυνατότητάς της να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τους επαγγελματίες πελάτες της, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Με την απόκτηση των 13 καταστημάτων ENA Cash & Carry, η The Mart επιδιώκει να διευρύνει το γεωγραφικό της αποτύπωμα και να ενδυναμώσει τη θέση της στον κλάδο της οργανωμένης χονδρικής, αξιοποιώντας ένα ήδη υφιστάμενο δίκτυο σημείων πώλησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη της συμφωνίας για το προσωπικό των καταστημάτων που πρόκειται να αποκτηθούν. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, και οι 386 θέσεις εργασίας θα διατηρηθούν πλήρως, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης μεταβίβασης.

Η συμφωνία σηματοδοτεί παράλληλα μια σημαντική εξέλιξη για την αγορά Cash & Carry στην Ελλάδα, καθώς αφορά τη μεταβίβαση ενός δικτύου 13 καταστημάτων από την ΑΒ Βασιλόπουλος στη The Mart.

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Η ενίσχυση του δικτύου της τελευταίας αναμένεται να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για την εξυπηρέτηση επαγγελματιών πελατών σε περισσότερες περιοχές της χώρας, εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Πάντως, η υλοποίηση της συμφωνίας δεν είναι ακόμη οριστική, καθώς απαιτείται προηγουμένως η έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζονται το οικονομικό τίμημα της συναλλαγής, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της ή οι επιμέρους περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα 13 καταστήματα.