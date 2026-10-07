Η συμφωνία πραγματοποιείται μέσω της Γλάρος, συμφερόντων της οικογένειας Σκλαβενίτη, η οποία αποκτά το 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurocatering.

Στον όμιλο Σκλαβενίτη περνά το 49% της Eurocatering, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το γνωστό brand «Φρεσκούλης», σηματοδοτώντας μια νέα στρατηγική κίνηση του ομίλου στον κλάδο των τροφίμων. Η συμφωνία πραγματοποιείται μέσω της Γλάρος, συμφερόντων της οικογένειας Σκλαβενίτη, η οποία αποκτά το 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurocatering. Ο ιδρυτής της εταιρείας, Χρυσόστομος Μαυρόπουλος, διατηρεί το πλειοψηφικό ποσοστό του 51% και παραμένει στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου.

Η συναλλαγή σηματοδοτεί παράλληλα την έξοδο από την Eurocatering της EOS Capital και του Latsco Family Office, τα οποία ολοκληρώνουν τον επενδυτικό τους κύκλο στην εταιρεία. Το τίμημα της συμφωνίας δεν έχει γίνει γνωστό. Την ολοκλήρωση του deal επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της EOS Capital, Απόστολος Ταμβακάκης, επισημαίνοντας ότι το fund αποεπενδύει έχοντας επιτύχει ιδιαίτερα ικανοποιητική απόδοση από την τοποθέτησή του στην Eurocatering.

Η παρουσία της EOS Capital στην εταιρεία ξεκίνησε το 2021, όταν εισήλθε στο μετοχικό της κεφάλαιο μαζί με την Elikonos Capital. Οι δύο επενδυτές είχαν τοποθετήσει συνολικά 11 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4 εκατ. ευρώ προήλθαν από την Elikonos. Η μετοχική σύνθεση άλλαξε εκ νέου τον Ιούλιο του 2024, όταν το Latsco Family Office της Μαριάννας Λάτση απέκτησε ποσοστό 30% στην Eurocatering. Ειδικότερα, είχε αγοράσει 12,18% από την EOS Capital και 17,82% από την Elikonos Capital, με τη συγκεκριμένη συναλλαγή να σηματοδοτεί την πλήρη αποχώρηση της τελευταίας από την εταιρεία. Με τη νέα συμφωνία και την είσοδο της Γλάρος ολοκληρώνεται πλέον η αποεπένδυση τόσο της EOS Capital όσο και του Latsco Family Office, ενώ ο Χρυσόστομος Μαυρόπουλος εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο της Eurocatering μέσω του 51%.

Η είσοδος της οικογένειας Σκλαβενίτη στην εταιρεία δημιουργεί νέα δεδομένα για τη Φρεσκούλης, καθώς συνδέει έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους προμηθευτές έτοιμων σαλατών και φρέσκων προϊόντων με έναν από τους ισχυρότερους ομίλους του ελληνικού λιανεμπορίου τροφίμων.