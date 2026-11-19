Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές εβδομάδες της χρονιάς, ξεκινά.

Ο Rocky επιστρέφει στο κινηματογραφικό ρινγκ μέσω του I Play Rocky. Η πολυαναμενόμενη ταινία για το πως έφτασε το πρωτό -και μακράν καλύτερο- Rocky στην οθόνη, κυκλοφορεί σήμερα στις ελληνικές αίθουσες, με τον πρωταγωνιστή Άντονι Ιπόλιτο να είναι φτυστός ο νεαρός Σιλβέστερ Σταλόνε.

Από τις νέες κυκλοφορίες της εβδομάδας ξεχωρίζει επίσης η νέα ταινία «The Hunger Games: Η Ανατολή του Θερισμού» που λειτουργεί ως prequel σε ένα από τα πιο πετυχημένα franchise του 21ου αιώνα, αλλά και το πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ που έχει σπάσει ταμεία στις ΗΠΑ, «Μπορείς να Δεις τα Πάντα».

I Play Rocky

Πριν από 50 χρόνια, η ταινία Ρόκι έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, έσπασε τα ταμεία και χάραξε ανεξίτηλα το όνομά του πρωταγωνιστή στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η ταινία κέρδισε τρία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας, ενώ η μουσική του Μπιλ Κόντι έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά θέματα.

Μισό αιώνα μετά, η ιστορία του ασήμαντου πυγμάχου Ρόκι Μπαλμπόα που γίνεται παγκόσμιος πρωταθλητής, παραμένει βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη. Όμως, πίσω από την ιστορία του απόλυτου αουτσάιντερ κρύβεται ένας εξίσου συναρπαστικός αγώνας: εκείνος του Σιλβέστερ Σταλόνε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ένας άγνωστος τότε, αγωνιζόμενος ηθοποιός, που ζούσε στο Χελς Κίτσεν της Νέας Υόρκης και αντιμετώπιζε τη μία απόρριψη μετά την άλλη, αποφάσισε να γράψει ο ίδιος το σενάριο που θα άλλαζε για πάντα τη ζωή του. Παρά τις αρνητικές απαντήσεις και τις φαινομενικά αδύνατες πιθανότητες, ο Σταλόνε αρνήθηκε να εγκαταλείψει το όνειρό του και επέμεινε να υποδυθεί ο ίδιος τον Ρόκι, ρισκάροντας τα πάντα.

O Άντονι Ιπόλιτο υποδύεται τον νεαρό Σταλόνε και μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό τόσο με την ερμηνεία του όσο και με την ομοιότητα του με τον Sly εκείνης της εποχής.

{https://youtu.be/G5ZfqRe-7Co?si=DAj-PEwAqQmR8LIe}

The Hunger Games: Η Ανατολή του Θερισμού (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping)

Ξαναγυρνάμε στον κόσμο των Hunger Games, 24 χρόνια πριν τα γεγονότα της 1ης ταινίας.

Στον κόσμο της Πάνεμ, 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα των The Hunger Games, ο νεαρός Χέιμιτς Αμπερνάθι επιλέγεται να συμμετάσχει στους 50ούς Αγώνες Πείνας, το αιματηρό Δεύτερο Quarter Quell, όπου κάθε περιοχή στέλνει διπλάσιους φόρους.

Αποκομμένος από την οικογένεια και την πρώτη του αγάπη, ο Χέιμιτς οδηγείται σε έναν αγώνα που μοιάζει στημένος εναντίον του.

Με τους: Ελ Φάνινγκ, Γκλεν Κλόουζ, Τζέσι Πλέμονς, Κίραν Κάλκιν, Μάγια Χοκ, Ρέιφ Φάινς.

{https://youtu.be/Uu4nYrsCRmo?si=2jlKVuXwlV38bqj-}

Μπορείς να Δεις τα Πάντα (You Can See Everything)

Τριάντα τέσσερις ημέρες πριν οδηγηθεί στη φυλακή, η διαβόητη ιδρύτρια της Theranos, Ελίζαμπεθ Χολμς, προσκαλεί ένα δύσπιστο κινηματογραφικό συνεργείο να καταγράψει κάθε της κίνηση.

Αυτό που ξεκινά ως ένα προσωπικό πορτρέτο εξελίσσεται σε ένα καθηλωτικό, ανατρεπτικό ταξίδι διάρκειας τριών ετών στα άδυτα μιας σκοτεινής πραγματικότητας.

{https://youtu.be/qmv-XnQg-rI?si=VVay8KDNdayoZ3Pw}

Μυστικά και Ψίθυροι (In a Whisper)

Μετά τον θάνατο του θείου της, η Λίλια επιστρέφει στην Τυνησία για να μείνει με συγγενείς που δεν γνωρίζουν τη ζωή της στο Παρίσι. Ερευνά τον μυστηριώδη θάνατο του ανακαλύπτοντας οικογενειακά μυστικά.

{https://youtu.be/n-aq41_TxsM?si=EKTTrmH2MdzDxiZT}

Θραξ Πανκc Kuzin

Ένα ελληνικό μουσικό ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία και σενάριο του Γιώργου Σπυρίδη, με πρωταγωνιστές το γνωστό punk-folk συγκρότημα Θραξ Πανκc.

{https://youtu.be/uyiR9YRwow8?si=KBTMpWNUWW4jqd_L}

Ο Πλανήτης των Κρυστάλλων (The Crystal Planet)

Στον πρόσφατα αποικισμένο Πλανήτη των Κρυστάλλων, η 11χρονη Ρέα γίνεται φίλη με ένα μικρό, δεινοσαυρόμορφο πλάσμα που ονομάζεται Μπέρτζι, το οποίο χωρίστηκε από τη μητέρα του εξαιτίας ενός μεταλλαγμένου τέρατος.



Καθώς η Ρέα προσπαθεί να επανενώσει τον Μπέρτζι με τη μητέρα του, έρχεται αντιμέτωπη με έναν επικίνδυνο κίνδυνο όταν οι δρόμοι τους διασταυρώνονται με τον αδίστακτο Κυβερνήτη, ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί τις μοναδικές ικανότητες του Μπέρτζι για κέρδος.



Η Ρέα και ο Μπέρτζι πρέπει να βασιστούν στον δεσμό της φιλίας τους και στο θάρρος τους για να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά τους και να προστατεύσουν την εύθραυστη ισορροπία της ζωής στον Πλανήτη των Κρυστάλλων.

{https://youtu.be/UD8bm4zZDws?si=XLS5BdQ9Xw8iw--w}