«Το πρώτο δεκάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1.319 αναφορές που αφορούσαν 2.415 παιδιά», αναφέρει η ΕΛΑΣ, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης των Παιδιών.

«Η κακοποίηση στερεί από τα παιδιά την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και το δικαίωμα σε μια ξέγνοιαστη παιδική ηλικία. Πίσω από κάθε περιστατικό υπάρχει μια παιδική ζωή που χρειάζεται προστασία, όχι σιωπή», αναφέρει ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής / Παιδί και Οικογένεια της ΕΛΑΣ.

«Στην Ελλάδα, το πρώτο δεκάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1.319 αναφορές που αφορούσαν 2.415 παιδιά, ενώ πραγματοποιήθηκαν 111 επιτόπιες παρεμβάσεις για 182 παιδιά σε άμεσο κίνδυνο. Το 2025, στα τρία «Σπίτια του Παιδιού» υποβλήθηκαν 1.131 αιτήματα εξέτασης ανήλικων θυμάτων βίας και κακοποίησης», συνεχίζει η ανακοίνωση και προσθέτει:

«Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για ουσιαστική πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση. Ωστόσο, η υποστελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών, οι ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού και ο ανεπαρκής συντονισμός εξακολουθούν να αποδυναμώνουν το σύστημα παιδικής προστασίας.

Η Πολιτεία οφείλει να εγγυάται την ασφάλεια κάθε παιδιού, με ισχυρές κοινωνικές υπηρεσίες, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία και αποτελεσματική στήριξη των οικογενειών.

Οι επετειακές δηλώσεις δεν αρκούν. Όταν ένα παιδί κινδυνεύει και οι αρμόδιες δομές αδυνατούν να ανταποκριθούν, η θεσμική ανεπάρκεια μετατρέπεται σε πολιτική ευθύνη.

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Η παιδική ηλικία δεν περιμένει. Μια Πολιτεία που δεν προστατεύει τα παιδιά της αποτυγχάνει στην πιο θεμελιώδη υποχρέωσή της».