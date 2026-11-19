Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πέτυχε νωρίτερα από τον προγραμματισμό της τον στόχο για προσαρμοσμένα EBITDA 800 εκατ. ευρώ, ο οποίος είχε αρχικά τεθεί για το 2028.

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκε η καθαρή κερδοφορία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το τρίτο τρίμηνο του 2026, με τις επιδόσεις να ξεπερνούν ακόμη και εκείνες της περιόδου κατά την οποία ο όμιλος δραστηριοποιούνταν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Παράλληλα, το συγκεκριμένο τρίμηνο αναδείχθηκε στο δεύτερο ισχυρότερο όλων των εποχών ως προς τα EBITDA, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας. Μέχρι σήμερα, την υψηλότερη επίδοση κατείχε το τέταρτο τρίμηνο του 2022, με EBITDA 259 εκατ. ευρώ, τα οποία είχαν ενισχυθεί σημαντικά από τις εξαιρετικά υψηλές τιμές φυσικού αερίου και τη συνεισφορά των ΑΠΕ. Ωστόσο, η σημερινή σύνθεση των κερδών διαφοροποιείται ουσιαστικά, καθώς στηρίζεται σε περισσότερο σταθερές και ανθεκτικές πηγές εσόδων, κυρίως από τον τομέα των παραχωρήσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πέτυχε νωρίτερα από τον προγραμματισμό της τον στόχο για προσαρμοσμένα EBITDA 800 εκατ. ευρώ, ο οποίος είχε αρχικά τεθεί για το 2028. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο τελευταίου δωδεκαμήνου, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, η λειτουργική κερδοφορία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο, συνυπολογίζοντας τις συγγενείς εταιρείες σε αναλογική βάση. Η εξέλιξη αυτή φέρνει πλέον τον όμιλο πιο κοντά στο ορόσημο του 1 δισ. ευρώ, αντανακλώντας την επιτυχημένη στρατηγική ανάπτυξης και ωρίμανσης του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων.

Περαιτέρω ώθηση στην κερδοφορία αναμένεται να δώσουν τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι, το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα στο Ελληνικό, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης και τα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ. Παράλληλα, η σταδιακή ωρίμανση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού αναμένεται να ενισχύσει τις επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές. Το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο, ύψους 8,5 δισ. ευρώ, εξασφαλίζει υψηλή ορατότητα εσόδων για τα επόμενα χρόνια, ενώ πρόσθετες προοπτικές δημιουργεί η αναμενόμενη συμβασιοποίηση δύο οδικών έργων στη Βόρεια Ελλάδα, συνολικής αξίας 600 εκατ. ευρώ, εντός του πρώτου τριμήνου του 2027.

Σε επίπεδο ρευστότητας, τα καθαρά εταιρικά ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 161 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026, έναντι 280 εκατ. ευρώ σε pro forma βάση στο πρώτο εξάμηνο. Η μεταβολή αποδίδεται κυρίως στη διανομή μερίσματος, στις νέες επενδύσεις και στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης λόγω της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων. Συνολικά, η ενίσχυση των παραχωρήσεων και η υλοποίηση νέων υποδομών δημιουργούν τις βάσεις για νέα ρεκόρ κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.