Η νέα έκταση αρχίζει να αποκτά ζωή, ακόμη και πριν από την επίσημη τελετή εγκαινίων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 2 Δεκεμβρίου.

Μια εντυπωσιακή κατασκευή, που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην προστασία της άγριας ζωής, βρίσκεται σε λειτουργία στην Καλιφόρνια και αποτελεί τη μεγαλύτερη γέφυρα άγριας ζωής στον κόσμο, η οποία επιτρέπει πλέον στα ζώα να διασχίζουν με ασφάλεια έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητόδρομους των ΗΠΑ, κοντά στο Λος Άντζελες.

Η γέφυρα Wallis Annenberg Wildlife Crossing, που εκτείνεται πάνω από την εθνική οδό US 101, περίπου 56 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του κέντρου του Λος Άντζελες, έχει σχεδιαστεί ώστε να αποκαταστήσει τη σύνδεση μεταξύ προστατευόμενων φυσικών περιοχών, οι οποίες έχουν αποκοπεί εξαιτίας της αστικής ανάπτυξης και της κατασκευής μεγάλων οδικών αξόνων.

Τα πρώτα σημάδια ότι το έργο εκπληρώνει ήδη τον σκοπό του είναι ενθαρρυντικά. Κάμερες με αισθητήρες κίνησης κατέγραψαν ένα μοναχικό κογιότ, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν το πρώτο θηλαστικό που διέσχισε τη γέφυρα. Λίγες ημέρες αργότερα, τρία νεαρά κογιότ εντοπίστηκαν να παίζουν ανάμεσα στους θάμνους κάτω από τα ειδικά ηχομονωτικά τοιχώματα, ύψους περίπου τριών μέτρων.

Παράλληλα, στην περιοχή έχουν καταγραφεί πουλιά, μέλισσες, κολίβρια και αράχνες, γεγονός που δείχνει ότι η νέα έκταση αρχίζει να αποκτά ζωή, ακόμη και πριν από την επίσημη τελετή εγκαινίων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 2 Δεκεμβρίου.

Μια πράσινη γέφυρα πάνω από 300.000 αυτοκίνητα την ημέρα

Περίπου 300.000 οχήματα περνούν καθημερινά από το συγκεκριμένο τμήμα της US 101, στους λόφους της Αγκούρα, καθιστώντας εξαιρετικά επικίνδυνη τη μετακίνηση των άγριων ζώων από τη μία πλευρά του αυτοκινητόδρομου στην άλλη.

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Η νέα γέφυρα έχει συνολικό μήκος περίπου 380 μέτρων και αποτελείται από δύο τμήματα που περνούν πάνω από τον αυτοκινητόδρομο και έναν παρακείμενο δρόμο. Η επιφάνειά της έχει διαμορφωθεί με αυτοφυή βλάστηση, ώστε να θυμίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το φυσικό τοπίο των γύρω λόφων και να μην αποθαρρύνει τα ζώα από τη χρήση της.

Ειδικές περιφράξεις κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου κατευθύνουν τα ζώα προς την υπερυψωμένη διάβαση, προσφέροντάς τους μια ασφαλή διαδρομή προς τα βουνά της Σάντα Μόνικα και τις υπόλοιπες προστατευόμενες περιοχές.

Η Μπεθ Πρατ, επικεφαλής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Wildlife Crossing Fund και μία από τις βασικές συντελέστριες του έργου, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τα πρώτα σημάδια ζωής στη γέφυρα, επισημαίνοντας ότι ακόμη και το κελάηδημα των πουλιών στην κορυφή ενός τόσο πολυσύχναστου αυτοκινητόδρομου αποτελεί μια ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα.

Έργο 114 εκατομμυρίων δολαρίων με τη στήριξη χιλιάδων δωρητών

Η κατασκευή της γέφυρας, η οποία πήρε το όνομα Wallis Annenberg προς τιμήν της εκλιπούσας φιλανθρώπου, κόστισε συνολικά 114 εκατομμύρια δολάρια, ποσό αυξημένο σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό των 92 εκατομμυρίων.

Σημαντική ήταν η συμβολή του ιδρύματος της Annenberg, το οποίο προσέφερε 25 εκατομμύρια δολάρια. Στη χρηματοδότηση συμμετείχαν επίσης περίπου 6.000 ιδιώτες δωρητές, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και κρατικοί πόροι που προορίζονταν για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Ανάμεσα στους πρώτους υποστηρικτές της πρωτοβουλίας ήταν και ο ηθοποιός Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος συνέβαλε οικονομικά μετά την έναρξη της εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων, πριν από περίπου μία δεκαετία.

Το πούμα P-22 που έγινε σύμβολο της ανάγκης για προστασία

Κεντρικό ρόλο στην εκστρατεία για την κατασκευή της γέφυρας διαδραμάτισε η ιστορία του P-22, ενός πούμα που έγινε ιδιαίτερα γνωστό στο Λος Άντζελες, καθώς κατάφερε να διασχίσει αυτοκινητόδρομους και να εγκατασταθεί στο τεράστιο πάρκο Griffith.

Το ζώο, έγινε σύμβολο των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα άγρια ζώα όταν οι φυσικοί τους βιότοποι απομονώνονται από την αστική ανάπτυξη. Το P-22 υποβλήθηκε σε ευθανασία το 2022, καθώς εκτιμάται ότι είχε τραυματιστεί από αυτοκίνητο.

Η περίπτωσή του ανέδειξε ένα ευρύτερο πρόβλημα, ότι τα πούμα που ζουν σε απομονωμένες φυσικές περιοχές δυσκολεύονται να μετακινηθούν και να αναπαραχθούν με άλλα ζώα, γεγονός που περιορίζει τη γενετική ποικιλομορφία και αυξάνει τον κίνδυνο εξαφάνισής τους.

Σύμφωνα με επιστήμονες και αρμόδιους φορείς της Καλιφόρνιας, η απομόνωση των πληθυσμών, οι συγκρούσεις με οχήματα και η έκθεση σε δηλητηριώδεις ουσίες, όπως τα ποντικοφάρμακα, αποτελούν σοβαρές απειλές για τα συγκεκριμένα ζώα.

Μάλιστα, έκθεση του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις, που δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, εκτιμά ότι τουλάχιστον 780 λιοντάρια, δηλαδή περίπου το 18% του πληθυσμού της πολιτείας, σκοτώνονται κάθε χρόνο από διερχόμενα οχήματα.

Για την Μπεθ Πρατ, η πραγματική επιτυχία της νέας γέφυρας θα επιβεβαιωθεί όταν ένα πούμα καταφέρει να τη χρησιμοποιήσει. Οι επιστήμονες, άλλωστε, παρακολουθούν ήδη ένα θηλυκό ορεινό λιοντάρι και τα δύο μικρά του, που έχουν εντοπιστεί στην ευρύτερη περιοχή.

Κάμερες και ειδικός εξοπλισμός για την παρακολούθηση των ζώων

Η επιστημονική παρακολούθηση της γέφυρας δεν περιορίζεται στην καταγραφή των ειδών που τη χρησιμοποιούν. Οι ερευνητές σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν ειδικούς βιολογικούς καταγραφείς, οι οποίοι θα επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων για τον καρδιακό ρυθμό, τη θερμοκρασία του σώματος και τη δραστηριότητα των ζώων.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να διαπιστώσουν εάν τα ζώα αισθάνονται ασφαλή κατά τη διέλευσή τους ή εάν η παρουσία της ανθρώπινης δραστηριότητας και των κοντινών δρόμων τους προκαλεί στρες.

Στην περιοχή έχουν ήδη εντοπιστεί διάφορα είδη θηλαστικών, μεταξύ των οποίων ελάφια και γκρίζες αλεπούδες, ενώ η παρουσία πουλιών, μελισσών και άλλων μικρότερων οργανισμών ενισχύει την εικόνα ενός οικοσυστήματος που αρχίζει να αναπτύσσεται πάνω από τον αυτοκινητόδρομο.

Το παράδειγμα της Καλιφόρνιας και οι νέες γέφυρες άγριας ζωής

Η κατασκευή διαβάσεων για άγρια ζώα δεν αποτελεί πρωτοφανή πρακτική διεθνώς. Αντίστοιχα έργα έχουν αναπτυχθεί σε χώρες της δυτικής Ευρώπης και στον Καναδά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις γέφυρες στο Εθνικό Πάρκο Μπανφ, στην Αλμπέρτα, όπου αρκούδες, άλκες και άλλα μεγάλα θηλαστικά περνούν με ασφάλεια πάνω από την εθνική οδό Trans-Canada.

Αντίστοιχα, στο Κολοράντο, μια μεγάλη υπερυψωμένη διάβαση πάνω από τον αυτοκινητόδρομο Interstate 25, σε συνδυασμό με υπόγειες διαβάσεις και ειδικές περιφράξεις, συνέβαλε στη μείωση κατά 91% των συγκρούσεων οχημάτων με άγρια ζώα, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η αρμόδια υπηρεσία πάρκων και άγριας ζωής της πολιτείας τον Σεπτέμβριο.

Η επιτυχία της γέφυρας Annenberg ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για αντίστοιχα έργα και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ. Ήδη, περιβαλλοντικές οργανώσεις συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον σχεδιασμό μιας νέας διάβασης στην έρημο Μοχάβε, ανατολικά του Λος Άντζελες, όπου ζουν μεταξύ άλλων πρόβατα με μεγάλα κέρατα.

Το στοίχημα είναι πλέον η δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου ασφαλών διαδρομών, ώστε η άγρια ζωή να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα, χωρίς να απειλείται από την ολοένα και μεγαλύτερη επέκταση των ανθρώπινων υποδομών.

Πηγή: apnews