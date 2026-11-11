Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πάγκο που πωλούσε εδέσματα, κοντά σε σταθμό λεωφορείων.

Όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς στη συνοικία Βόρειο Χόλιγουντ του Λος Άντζελες το απόγευμα της Τρίτης, τοπική ώρα (τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου που βρισκόταν στο τιμόνι, ανακοίνωσαν οι αρχές, διευκρινίζοντας πως και οι τρεις τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δεν είναι ακόμη σαφείς οι περιστάσεις της τραγωδίας, ούτε το εάν επρόκειτο για δυστύχημα ή εσκεμμένη ενέργεια.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας περιορίστηκε να αναφέρει πως ακόμη διενεργείται έρευνα.

Οι τρεις από τους ανθρώπους που χτυπήθηκαν από το όχημα διαπιστώθηκε πως ήταν νεκροί επιτόπου. Άλλοι δυο πεζοί και ο άνθρωπος που οδηγούσε το αυτοκίνητο διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία στην περιοχή, σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση και το πυροσβεστικό σώμα του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου των ΗΠΑ.

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Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού KCAL, ο οποίος ανήκει στο εθνικό δίκτυο του CBS News, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πάγκο που πωλούσε εδέσματα, κοντά σε σταθμό λεωφορείων, κατά μήκος πολυσύχναστης λεωφόρου, της Λάνκερσιμ.

Σε πλάνα από ελικόπτερο που μετέδωσε ο KCAL διακρίνεται λευκού χρώματος αυτοκίνητο, τύπου SUV, εν μέρει διαλυμένο, που φαίνεται να κατέληξε σε πεζοδρόμιο, κάτω από μπλε τέντα, σε πολύ μικρή απόσταση από στάση λεωφορείων.

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