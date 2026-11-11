Οι αποστάσεις από τον Γεωργιάδη για την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής - Γιατί θα παραιτηθεί από αρχηγός και τη βουλευτική έδρα αν λάβει κάτω από 25%.

Μόνο δυνητικό κυβερνητικό εταίρο βλέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ΠΑΣΟΚ, αποκλείει τη συνεργασία με την ΕΛΑΣ, ενώ βλέπει ότι θέλουν να τον βάλουν ...φυλακή. Παράλληλα επαναφέρει την δήλωσή του πως αν η ΝΔ στις εκλογές λάβει κάτω από 25% «θα αναλάβει τις ευθύνες του», δηλαδή θα παραιτηθεί, ενώ ενημερώνει ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα παραιτηθεί και από το βουλευτικό αξίωμα.

-Ο Κ. Μητσοτάκης θα ήθελε ασφαλώς μια συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ ώστε να βγει από το αδιέξοδο είτε μιας συγκυβέρνησης με κόμμα της ακροδεξιάς είτε μιας κυβέρνησης συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό, πλην όμως με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη κάτι τέτοιο είναι σχεδόν απίθανο να συμβεί- ο υπογράφων δεν πίστεψε ούτε μια στιγμή πως υπάρχει περίπτωση ο Ανδρουλάκης να συγκυβερνήσει με τον Μητσοτάκη. Στόχος του πρωθυπουργού είναι να κρατήσει κοντά του κεντροδεξιούς ψηφοφόρους, να χρεώσει την ευθύνη της μη συγκρότησης κυβέρνησης στον Ν. Ανδρουλάκη και να λεηλατήσει το ΠΑΣΟΚ στις δεύτερες κάλπες ώστε να έχει προοπτική να συγκροτήσει κυβέρνηση μετά τις νέες εκλογές με πρωθυπουργό τον ίδιο! Αντικειμενικά βεβαίως σε δεύτερες κάλπες θα λεηλατήσει το ΠΑΣΟΚ από τα αριστερά του ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το σχέδιο του Μαξίμου, που η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη διευκολύνει με το «διμέτωπο» κατά Μητσοτάκη- Τσίπρα, ένα «διμέτωπο» που κατ΄ ουσίαν μετατρέπεται σε "μονομέτωπο" κατά της ΕΛΑΣ και εντείνει τα προβλήματα της Χαριλάου Τρικούπη.

-Ο πρωθυπουργός αποκλείει κυβερνητική συνεργασία με την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα κάτι που είναι εντελώς καθαρό ότι δεν μπορεί να συμβεί- εν αντιθέσει με το ΠΑΣΟΚ, που για μεγάλο μέρος του πληθυσμού θεωρείται «πολύ φυσιολογικό», παρά τις αντιδράσεις Ανδρουλάκη (και την επιμονή Δούκα στον οποίο η Χαριλάου Τρικούπη «χρωστάει» με το ψήφισμα που επέμενε να βγάλει το Συνέδριο- και που η ηγεσία για τον λόγο αυτό του εξαπέλυσε φοβερή επίθεση). Ο Μητσοτάκης γνωρίζει επίσης πως ο Τσίπρας θα είναι ο βασικός του αντίπαλος για την εξουσία στις προσεχείς εκλογές, εν αντιθέσει με το ΠΑΣΟΚ που αν είναι τρίτο θα μπορεί εύκολα να διεμβολιθεί από τον ίδιο!

-Ο Κ. Μητσοτάκης επιμένει πως θέλουν να τον κλείσουν φυλακή, στοχοποιώντας τον Αλέξη Τσίπρα.

-Ταυτόχρονα όμως δηλώνει πως αν λάβει κάτω από 25%, εκτός του ότι θα παραιτηθεί από την ηγεσία, θα παραιτηθεί και από τη θέση του βουλευτή. Από τη βουλευτική ασυλία δηλαδή. Αντίφαση.

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-Τέλος, λαμβάνει αποστάσεις από τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί Προανακριτικής για τον Τσίπρα, γνωρίζοντας προφανώς και πως τίποτε δεν υπάρχει, ενώ είναι λάθος να ξεκινήσει ο ίδιος την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής της χώρας.