Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα τακτικής επιδότησης ανεργίας δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή τουΔώρου Χριστουγέννων 2026 στους επιδοτούμενους ανέργους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με την πληρωμή να αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, περίπου δέκα ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Μέχρι στιγμής, η ΔΥΠΑ δεν έχει ανακοινώσει την ακριβή ημερομηνία καταβολής του δώρου, ωστόσο οι δικαιούχοι αναμένουν την πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Δεκεμβρίου.

Το ύψος του ποσού που θα λάβει κάθε άνεργος εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ποιοι δικαιούνται το Δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ

Το Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται οι επιδοτούμενοι άνεργοι της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, οι οποίοι έχουν λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας για τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα μέσα στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ειδικότερα, όσοι βρίσκονται σε καθεστώς επιδότησης καθ' όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου δικαιούνται το πλήρες ποσό του δώρου. Αντίθετα, για όσους έχουν επιδοτηθεί για μικρότερο χρονικό διάστημα, η καταβολή γίνεται αναλογικά, ανάλογα με τους μήνες επιδότησης που έχουν συμπληρώσει.

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Σημειώνεται ότι όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα τακτικής επιδότησης ανεργίας δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων.

Πώς υπολογίζεται το ποσό του δώρου

Ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται με βάση τη διάρκεια της επιδότησης.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΔΥΠΑ, για κάθε πλήρη μήνα τακτικής επιδότησης ανεργίας αντιστοιχούν τρία ημερήσια επιδόματα.

Για όσους έχουν επιδοτηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Δώρο Χριστουγέννων αντιστοιχεί σε 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Όσοι έχουν λάβει την επιδότηση για μικρότερο διάστημα θα εισπράξουν το αντίστοιχο αναλογικό ποσό, βάσει των πλήρων μηνών επιδότησης που έχουν συμπληρώσει.

Η ακριβής ημερομηνία πληρωμής αναμένεται να γνωστοποιηθεί από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης το επόμενο διάστημα.