Μεγάλα ερωτήματα από τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης.

Πληθαίνουν τα ερωτήματα από την τακτική της Αθήνας στην πόντιση του καλωδίου, ενώ το γαλλικό πλοίο που ήταν προγραμματισμένο να αποπλεύσει χθες από το λιμάνι του Ηρακλείου παραμένει αγκυροβολημένο.

Οι πληροφορίες επιμένουν πως το πλοίο δεν αναχώρησε επειδή η Άγκυρα δεν ικανοποιείται από τις έως τώρα κινήσεις της γαλλικής πλευράς ζητώντας πιο «στρογγυλεμένες» διατυπώσεις από αυτές που υπάρχουν έως σήμερα.

Κρίσιμο σημείο είναι οι διατυπώσεις για την περιοχή κοντά στην Κάσσο, την οποία περιλαμβάνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, κάτι που η Άγκυρα δεν διαπραγματεύεται. Η συγκεκριμένη περιοχή άλλωστε είναι και το πιο κρίσιμο σημείο της πορείας του γαλλικού πλοίου όταν αυτό αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου. Σύμφωνα δε με τις ίδιες πληροφορίες οι επαφές μεταξύ της Γαλλίας και της Άγκυρας συνεχιζόταν και την Δευτέρα, ενώ θα συνεχιστούν και την Τρίτη με τις δυο πλευρές, αλλά και την Αθήνα, να ευελπιστούν ότι θα βρεθεί η «χρυσή τομή».

Ένα μεγάλο ερώτημα είναι γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν ανακοινώνει στα κόμματα αλλά και στους πολίτες της χώρας τι περιλαμβάνει η ρηματική διακοίνωση του Παρισιού προς την Άγκυρα. Προφανώς και η Αθήνα γνωρίζει το περιεχόμενο - σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν γνωρίζει (και μάλιστα επακριβώς) τι περιλαμβάνει η ρηματική διακοίνωση αποτελεί και τυπική εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Χθες η ΕΡΤ (ο πολύπειρος Νίκος Μελέτης) μετέδωσε πως το Παρίσι δεν λαμβάνει θέση σε ζητήματα και αξιώσεις σε θαλάσσιες ζώνες. Αν ισχύει το ρεπορτάζ είναι φανερό πως το Παρίσι κινείται ως «επιτήδειος ουδέτερος», ικανοποιώντας περισσότερο τις παράνομες θέσεις της Άγκυρας.

Λογική δεν έχει και το «επιχείρημα» της κυβέρνησης πως η ρηματική διακοίνωση εστάλη και σε άλλες χώρες, όπως η Αίγυπτος. Και αυτό καθώς η Αίγυπτος δεν αμφισβητεί την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

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Η πίεση προς την κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για τη γνωστοποίηση της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Άγκυρα θα συνεχιστεί και θα ενταθεί, με την Αθήνα να δυσκολεύεται να κρατήσει "άμυνα", πολύ περισσότερο καθώς συνεχίζει να ασκεί «μυστική διπλωματία».