Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ υποχωρούν στις πρωινές συναλλαγές της Τρίτης κατά 24 σεντς ή 0,23%, στα 92,33 δολάρια το βαρέλι.

Νέα υποχώρηση καταγράφουν την Τρίτη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, συνεχίζοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θεωρεί απαραίτητη, «σε αυτή τη φάση», νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Οι δηλώσεις αυτές περιόρισαν τις ανησυχίες των επενδυτών για παρατεταμένες διαταραχές στον εφοδιασμό πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, οδηγώντας σε περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ υποχωρούν στις πρωινές συναλλαγές της Τρίτης κατά 24 σεντς ή 0,23%, στα 92,33 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο Δυτικού Τέξας σημειώνει πτώση 35 σεντς ή 0,40%, στα 86,50 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση το Μπρεντ είχε σημειώσει σημαντικές απώλειες 5,85%, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 31 Αυγούστου.

Οι δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να αναβάλει, προς το παρόν, νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, έπειτα από εκκλήσεις χωρών της περιοχής.

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Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το Κατάρ, ο πρωθυπουργός του οποίου πραγματοποίησε συνομιλίες στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Ρόιτερς και σε μεταγενέστερη εμφάνισή του στον Λευκό Οίκο, ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ θα διατηρηθεί προς το παρόν.

Περιορίζονται οι ανησυχίες για γεωπολιτική κλιμάκωση

Οι αγορές εξακολουθούν να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον πιο διαλλακτικό τόνο του Τραμπ απέναντι στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Παράλληλα, αν και συνεχίζονται οι επιθέσεις κατά πλοίων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, δεν έχει σημειωθεί τέτοια κλιμάκωση που να δικαιολογεί νέα σημαντική αύξηση του ασφαλίστρου γεωπολιτικού κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου.

Παρά τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης, ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και χωρών του Κόλπου εκφράζουν αμφιβολίες για το ενδεχόμενο άμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, κάλεσε τις ΗΠΑ να σταματήσουν τη διάδοση «ψευδών ειδήσεων για ανύπαρκτες συνομιλίες», υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχθεί τους επτά όρους που έχει επανειλημμένα θέσει η Τεχεράνη.

Στο μέτωπο της προσφοράς, η παραγωγή πετρελαίου του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ) αυξήθηκε τον Οκτώβριο, σύμφωνα με έρευνα του Reuters. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Ιράκ, παρά τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στις εξαγωγές.

Στο επίκεντρο και οι συνομιλίες για την Ουκρανία

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται και στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν σήμερα Τρίτη, στο πλαίσιο διήμερων συνομιλιών με αμερικανική διαμεσολάβηση, για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο.

Οι επαφές πραγματοποιούνται μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι είναι πιθανή μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει και ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας.