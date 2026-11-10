Η εντυπωσιακή επανεμφάνιση στο Mar-a-Lago και το παρασκήνιο της New York Post.

Μπορεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να αποπέμφθηκε από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, υπό το βάρος σοβαρών καταγγελιών, αλλά δεν φαίνεται διατεθειμένη να αποκοπεί από το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Αντιθέτως, η πρώην πρέσβης έκανε μια εντυπωσιακή δημόσια επανεμφάνιση στο Mar-a-Lago, την κατοικία του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα, στέλνοντας το μήνυμα ότι εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρές σχέσεις με πρόσωπα του κινήματος MAGA.

Η αμερικανική εφημερίδα New York Post, σε εκτενές δημοσίευμα της δημοσιογράφου Έμιλι Γκούντιν στις 6 Νοεμβρίου, περιέγραψε την επιστροφή της Γκίλφοϊλ στο επίκεντρο του τραμπικού περιβάλλοντος.

Η πρώην πρέσβης εμφανίστηκε το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου σε εκδήλωση της CPAC, της ισχυρής συντηρητικής οργάνωσης που συνδέεται στενά με το κίνημα του Τραμπ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Mar-a-Lago, έναν χώρο με ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό, καθώς αποτελεί σημείο συνάντησης σημαντικών στελεχών, χρηματοδοτών και υποστηρικτών του Αμερικανού προέδρου..

Η Γκίλφοϊλ αγόρασε έναν πίνακα ζωγραφικής αξίας 15.000 δολαρίων, ο οποίος απεικονίζει τη Μερσέντες Σλαπ, σύζυγο του επικεφαλής της CPAC, Ματ Σλαπ, και πρώην συνεργάτιδα του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και στην προεκλογική του εκστρατεία.

Το πορτρέτο, φιλοτεχνημένο στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, είναι έργο της Έλενα Ρουσέβα, γνωστής ως MAGA Langelo, μιας καλλιτέχνιδας που έχει συνδέσει τη δουλειά της με την πολιτική εικονογραφία του τραμπικού κινήματος.

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Η Γκίλφοϊλ προσέφερε το έργο στο ζεύγος Σλαπ, με τον επικεφαλής της CPAC να χαρακτηρίζει την κίνησή της εξαιρετικά γενναιόδωρη.

Το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θέλει να παραμείνει στον κύκλο του Ντ. Τραμπ και αυτό εκ των πραγμάτων σημαίνει ότι οι Δημοκρατικοί δεν πρόκειται να την ξεχάσουν...

Α.