Η Κρήτη βουλιάζει παρά την επίδειξη πυγμής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε, σε συνέντευξή του στο CBS, ότι η σκληρή πολιτική του στο μεταναστευτικό συνέβαλε στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Αναγνώρισε μάλιστα ότι οι απελάσεις «ξέφυγαν», πλήττοντας ακόμη και ανθρώπους που εργάζονταν επί χρόνια στις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα, η Κρήτη βουλιάζει από τις μεταναστευτικές ροές. Μόνο μέσα σε τρεις ημέρες του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον ίδιο τον Θάνο Πλεύρη, έφτασαν στο νησί 1.700 άνθρωποι, με τον υπουργό Μετανάστευσης να προειδοποιεί πλέον για μεταναστευτική κρίση.

Και κάπως έτσι, το πολυδιαφημισμένο δόγμα Πλεύρη περί αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής βρίσκεται αντιμέτωπο με την πραγματικότητα. Γιατί οι σκληρές δηλώσεις και η επικοινωνιακή επίδειξη αποφασιστικότητας δεν αρκούν για να ανακόψουν τις ροές.

Η ειρωνεία είναι προφανής: την ώρα που ο ίδιος ο Τραμπ αναγνωρίζει το πολιτικό κόστος της υπερβολικής σκληρότητας, στην Ελλάδα η κυβέρνηση επιμένει σε μια συνταγή που δεν φαίνεται να αποδίδει στην Κρήτη. Το ερώτημα είναι αν στο Μαξίμου αντιλαμβάνονται ότι το δόγμα Πλεύρη δοκιμάζεται σοβαρά ή αν θα περιμένουν να καταρρεύσει ολοκληρωτικά για να το παραδεχθούν.

Α.