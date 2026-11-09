Η ανάρτηση του Τραμπ έξι ημέρες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, έξι ημέρες μετά την ηχηρή ήττα των Ρεπουμπλικανών.

«Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι αυτές οι “εκλογές” ήταν έντιμες;», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, σε ανάρτηση στην οποία τα έβαλε με τα μηχανήματα μέσω των οποίων διεξάγονται οι εκλογές.

«Πώς θα μπορούσαν οι δημοσκοπήσεις να είναι τόσο λάθος;», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνέχισε γράφοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μαζικές εισροές ψήφων από την πρόωρη ψηφοφορία ήταν τόσο μεγάλες «ώστε ήταν αδύνατο να κερδίσει» κάποιος, «ανεξάρτητα από το πόσοι άνθρωποι πήγαν να ψηφίσουν».

Κατά την άποψη του Τραμπ, «όλα έχουν να κάνουν με τα μηχανήματα, τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά από τον ψηφοφόρο».

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Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες οι Δημοκρατικοί πήραν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωνε «απόλυτα πρόθυμος» να αποδεχθεί τα αποτελέσματα. Σύμβουλος του Τραμπ δήλωνε την προηγούμενη εβδομάδα στο CNN ότι η αίσθηση ήταν πως η νίκη των Δημοκρατικών ήταν «υπερβολικά μεγάλη» για να είναι προϊόν νοθείας.

Η ανάρτηση του Τραμπ δείχνει πως ο Αμερικανός πρόεδρος ακόμα «ζορίζεται» με αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, στις οποίες οι Δημοκρατικοί κέρδισαν έδρες ακόμα και σε προπύργια των Ρεπουμπλικανών, όπως το Τέξας και το Κάνσας, σημειώνει το CNN.

Πολλές αξιόπιστες δημοσκοπήσεις ήταν υπέρ των Δημοκρατικών σε αυτές τις «μάχες» και κάποιοι Ρεπουμπλικανοί- ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Τραμπ- αμφισβητούσαν αυτές τις μετρήσεις πριν από τις εκλογές, υπενθυμίζει το αμερικανικό δίκτυο.