Δεν διευκρίνισε ωστόσο αν σκοπεύει να αλλάξει την προσέγγισή του στην πολιτική του αυτή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε σήμερα, σε συνέντευξή του στο CBS, ότι η πολιτική του για μαζικές απελάσεις μεταναστών ήταν «πολύ σκληρή», λίγες μέρες μετά την ήττα του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Νομίζω ότι αυτή ήταν πολύ σκληρή», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφο του CBS που τον ρώτησε για την πολιτική του για τη μετανάστευση, σύμφωνα με αποσπάσματα της συνέντευξης που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν διευκρίνισε ωστόσο αν σκοπεύει να αλλάξει την προσέγγισή του στην πολιτική του αυτή.

Αυτή η φαινομενική στροφή έρχεται δύο ημέρες αφού προώθησε τον σύμβουλό του Στίβεν Μίλερ, έναν εκπρόσωπο της ακροδεξιάς που έπαιξε βασικό ρόλο στην πολιτική των μαζικών απελάσεων μεταναστών, στη στρατηγικής σημασίας πόστο του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών, στις οποίες επικράτησαν συντριπτικά οι Δημοκρατικοί, ισπανόφωνοι ψηφοφόροι που είχαν συμβάλει στην επανεκλογή του Τραμπ στράφηκαν εναντίον του, απογοητευμένοι από τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του για χαμηλότερες τιμές και ο χαρακτήρας των αδιάκριτων των απελάσεων, όπως έγινε αντιληπτός, από την αστυνομία μετανάστευσης

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Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο X την επόμενη μέρα της συντριπτικής ήττας των Ρεπουμπλικανών, την οποία απέδωσε κυρίως στον πόλεμο στο Ιράν, ο αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς, από την πλευρά του, δήλωσε ότι είναι «ανοιχτός στην ιδέα της αλλαγής των πρακτικών επιβολής του νόμου» σχετικά με την πολιτική για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Είχε προτείνει, μεταξύ άλλων, «να στοχεύσουμε πιο συγκεκριμένα, για παράδειγμα, σε εταιρείες που προσλαμβάνουν παράτυπους εργάτες».

Mε πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ