Ένας 22χρονος σκαρφάλωσε σε ιστό 30 μέτρων και ύψωσε την παλαιστινιακή σημαία στη Βουλή.

Ακτιβιστές αντικατέστησαν νωρίτερα σήμερα τη γερμανική με την παλαιστινιακή σημαία στο κτήριο του γερμανικού κοινοβουλίου, στο πλαίσιο φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης στο κέντρο του Βερολίνου. Η σημαία παρέμεινε στον ιστό επί περισσότερο από μία ώρα, ενώ η ενέργεια προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ένας 22χρονος, χρησιμοποιώντας ιμάντα αναρρίχησης, ανέβηκε στον ύψους 30 μέτρων ιστό μπροστά από το κοινοβούλιο, αφαίρεσε τη γερμανική σημαία, την πέταξε στο έδαφος και την αντικατέστησε με την παλαιστινιακή. Ταυτόχρονα φώναζε συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ δύο άτομα τον βιντεοσκοπούσαν και μετέδιδαν τη δράση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επρόκειτο για τρεις Γερμανούς, όπως διευκρίνισε η αστυνομίας, μέλη της οργάνωσης «Ειρηνικά ενάντια στη γενοκτονία». Τον προηγούμενο μήνα ακτιβιστές της ίδιας οργάνωσης κόλλησαν τα χέρια τους στο οδόστρωμα μπροστά από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας εξοπλιστικών συστημάτων Rheinmetall στο Βερολίνο και προσπάθησαν να εμποδίσουν τη διεξαγωγή διάσκεψης για την αμυντική βιομηχανία.

Περίπου μία ώρα αργότερα, η πυροσβεστική υπηρεσία έφθασε στο σημείο με όχημα εξοπλισμένο με ειδική σκάλα, αλλά ο ακτιβιστής κατέβηκε τελικά μόνος από τον ιστό. Η αστυνομία και η πυροσβεστική αφαίρεσαν κατόπιν την παλαιστινιακή σημαία, ενώ οι τρεις δράστες συνελήφθησαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για προσβολή του κράτους και των συμβόλων του, φθορά περιουσίας και παράνομη είσοδο. Τα δύο άτομα που βιντεοσκοπούσαν την ενέργεια αφέθηκαν κατόπιν ελεύθερα, εξετάζεται ωστόσο το ενδεχόμενο προληπτικής κράτησης του αναρριχητή για 24 ώρες. Την έρευνα έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια, η οποία εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο παραβίασης της νομοθεσίας περί Ελευθερίας του Συνέρχεσθαι, καθώς η διαδήλωση δεν είχε δηλωθεί όπως προβλέπεται.

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«Το ομοσπονδιακό κοινοβούλιό μας χρειάζεται περισσότερη προστασία. Το γεγονός ότι φιλοπαλαιστίνιοι χούλιγκαν δεν σταματούν τις εγκληματικές τους πράξεις ούτε καν ενώπιον της γερμανικής σημαίας, του συμβόλου της ενότητας της Γερμανίας, είναι αδιανόητο», δήλωσε η πρόεδρος της Bundestag Γιούλια Κλέκνερ στην BILD και τόνισε ότι δεν θα δεχθεί «ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να συμβαίνει στη γερμανική βουλή». Πρέπει να διασφαλιστεί ότι το κοινοβούλιο «δεν θα εκφυλιστεί σε φόντο για κάθε είδους ακτιβισμό», πρόσθεσε η κυρία Κλέκνερ και επέρριψε ευθύνες και στο κρατίδιο του Βερολίνου για την προστασία του περιβάλλοντος χώρου της Bundestag.

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Στο ίδιο πνεύμα ο απερχόμενος δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ δήλωσε ότι «όποιος κατεβάζει τη γερμανική σημαία από τη βουλή για να υψώσει μια παλαιστινιακή, δείχνει την περιφρόνησή του προς τη δημοκρατία μας» και ανέδειξε ως «απαράδεκτο» το γεγονός ότι αυτό συνέβη την παραμονή της 9ης Νοεμβρίου, επετείου αφενός της Πτώσης του Τείχους (1989) και αφετέρου της «Νύχτας των Κρυστάλλων» (1938).