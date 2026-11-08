Σταμάτησε η παραγωγή στο Χορ Μορ.

Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σημειώθηκε την Κυριακή (8/11) εναντίον του κοιτάσματος φυσικού αερίου Χορ Μορ στο βόρειο Ιράκ, προκαλώντας τη διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας.

Το κοίτασμα βρίσκεται στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου στην περιοχή.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, μετά την επίθεση παρατηρήθηκε καπνός να υψώνεται πάνω από τις εγκαταστάσεις, ενώ οι εργασίες σταμάτησαν.

Μηχανικός που εργάζεται στο κοίτασμα δήλωσε ότι από το πλήγμα επηρεάστηκε εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι την επανέναρξη της λειτουργίας.

Σημαντικό κοίτασμα για την ηλεκτροδότηση της περιοχής

Το Χορ Μορ αποτελεί βασική πηγή τροφοδοσίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στο ιρακινό Κουρδιστάν. Η διακοπή της παραγωγής του ενδέχεται, επομένως, να επηρεάσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογα με τη διάρκεια της αναστολής των εργασιών.

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Σύμφωνα με το Reuters, κατά τη διάρκεια της επίθεσης δόθηκε εντολή στους εργαζομένους να μετακινηθούν σε καταφύγια, υπό τον φόβο νέων πληγμάτων.

Το κοίτασμα έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο επιθέσεων. Τον Νοέμβριο του 2025, πλήγμα σε δεξαμενή αποθήκευσης είχε οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής και σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

Οι εγκαταστάσεις λειτουργούν από την κοινοπραξία Pearl Petroleum, στην οποία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι εταιρείες Dana Gas και Crescent Petroleum.