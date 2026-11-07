Σύμφωνα με τον Βόλοντιμιρ Ζελένσκι, η Ρωσία χρησιμοποίησε συνολικά 172 drones και 36 βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είχαν ως στόχο την πρωτεύουσα της Ουκρανίας και την ευρύτερη περιοχή γύρω από το Κίεβο.

Σφοδρή επίθεση με πυραύλους και drones εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία πλήττοντας στόχος σε περιοχές του Κιέβου προκαλώντας ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και κατοικίες.

Η επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (6/11) είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό ακόμη εννιά ανθρώπων, όπως ανέφερε σε ανάρτηση του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία χρησιμοποίησε συνολικά 172 drones και 36 βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είχαν ως στόχο το Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2118984748332654705}

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, υποστήριξε ότι ορισμένοι πύραυλοι έπληξαν τη Βόρεια Γέφυρα στον Δνείπερο περιγράφοντας ως «εξαιρετικά δύσκολη» την κατάσταση όσον αφορά την ηλεκτροδότηση, τη θέρμανση και την υδροδότηση της πόλης, καθώς οι θερμοκρασίες το πρωί του Σαββάτου (7/11) ήταν ιδιαίτερα χαμηλές.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, ανακοίνωσε ότι ενεργειακές υποδομές επλήγησαν σε τουλάχιστον τρεις περιοχές. Ζημιές καταγράφηκαν ακόμη σε κατοικίες και άλλα κτίρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση εναντίον στόχων που χαρακτήρισε ως εγκαταστάσεις του στρατιωτικοβιομηχανικού τομέα της Ουκρανίας, καθώς και ενεργειακών και συγκοινωνιακών υποδομών στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές.