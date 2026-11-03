Διαβουλεύσεις για συνάντηση του Πούτιν με τον Τραμπ και τον Σι σε δύο εβδομάδες.

Σε εξέλιξη είναι συζητήσεις για την προετοιμασία μιας τριμερούς συνάντησης, ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Οι συζητήσεις αφορούν ενδεχόμενη συνάντηση στο περιθώριο της επικείμενης συνόδου Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας- Ειρηνικού, που θα φιλοξενηθεί στη Σεντζέν της Κίνας, στις 18-19 Νοεμβρίου, όπου είναι προγραμματισμένο να δώσουν το παρών οι τρεις ηγέτες. Την Κυριακή, ο Πούτιν καλωσόρισε αυτή την προοπτική, σημειώνοντας ότι η συνάντηση θα εξαρτηθεί «σε μεγάλο βαθμό» από τους Κινέζους οικοδεσπότες.

«Υπάρχει κοινή αντίληψη μεταξύ των συμμετεχόντων σε μια τέτοια πιθανή συνάντηση ότι θα ήταν σκόπιμη και εξαιρετικά χρήσιμη. Εργαζόμαστε για τον συντονισμό μιας τέτοιας συνάντησης», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Ελπίζουμε ότι θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Τραμπ δήλωσε πρόθυμος να συναντηθεί με τους ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας, κυρίως για την αποπυρηνικοποίηση, αλλά και προκειμένου να συζητήσουν το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι θα έκανε τα πάντα για τον τερματισμό του πολέμου, ανεξαρτήτως από το ποιοι θα είναι παρόντες στη συνάντηση, δηλαδή πως θα συζητήσει για την Ουκρανία, χωρίς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κάτι που είχε προκαλέσει ανησυχία στο Κίεβο.

Κανένα σχόλιο από την Κίνα για συνάντηση Σι, Τραμπ, Πούτιν

Από το Πεκίνο δεν έχει γίνει κάποιο σχόλιο για πιθανή τριμερή συνάντηση. Ωστόσο, ο Γερμανός πρόεδρος, Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ, που συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του την προηγούμενη εβδομάδα, δήλωσε στο ARD ότι ο Σι Τζινπίνγκ φάνηκε «έκπληκτος» όταν ρωτήθηκε αναφορικά με πιθανές συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία και απέρριψε την ιδέα ότι το Πεκίνο, η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα συζητούσαν για αυτό το ζήτημα σε μια τριμερή συνάντηση.

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Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στους Financial Times ότι είναι «σε επαφή με τους αρμόδιους σχετικά με τη συνάντηση ανάμεσα στον Κινέζο και τον Ρώσο ηγέτη», χωρίς να αναφερθεί στον Τραμπ.

Πηγή: Politico