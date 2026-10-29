«Είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά δεν θέλουμε πόλεμο με την Ευρώπη», είπε ο Πούτιν.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θέλει έναν πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά είναι προετοιμασμένη και προειδοποίησε ότι δεν θα υπάρχουν νικητές σε μια τέτοια σύγκρουση.

«Πολλοί (στην Ευρώπη) μιλούν μόνο για προετοιμασία για πόλεμο (με τη Ρωσία) έως το 2030. Είναι αυτή η προσέγγιση σωστή; Όχι. Πρώτα από όλα, είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά δεν θέλουμε πόλεμο με την Ευρώπη», δήλωσε ο Πούτιν, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο Ρωσίας- Αφρικής.

«Όσο για εκείνους, εάν κάποιος θέλει πόλεμο, ας προετοιμαστεί», συμπλήρωσε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με το Meduza. Παράλληλα, ο Πούτιν κάλεσε όσους στην Ευρώπη είναι υπέρ του πολέμου «να μην ξεχνούν» ότι «εάν τα πράγματα πάνε πολύ μακριά, δεν θα υπάρχουν νικητές».

Η Ρωσία θυμάται τα μαθήματα από τους δύο παγκόσμιους πολέμους και κάνει τα πάντα προκειμένου να διασφαλίσει ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί, δήλωσε ακόμα ο Πούτιν.