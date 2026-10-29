Η Μόσχα έχει επιτεθεί επανειλημμένα σε σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Ουκρανία, αρνείται ωστόσο τις εσκεμμένες επιθέσεις σε πολίτες.

Τουλάχιστον 13 άτομα σκοτώθηκαν μετά από επίθεση ρωσικού drone σε αποβάθρα γεμάτη με κόσμο, σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας.

Ο επικεφαλής της επαρχίας, Oleksandr Hanzha δήλωσε ότι τουλάχιστον ακόμα 10 άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση ανάμεσά τους και ένα 11χρονο αγόρι.

Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων στην Ουκρανία, την Ukrzaliznytsia, την ώρα της επίθεσης βρισκόταν στον σταθμό ένα τρένο με προορισμό τη Ζαπορίζια.

Η Μόσχα έχει επιτεθεί επανειλημμένα σε σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Ουκρανία, αρνείται ωστόσο τις εσκεμμένες επιθέσεις σε πολίτες.

Σε άλλη επίθεση στην Ουκρανία, δύο κορίτσι, 13 και 15 ετών σκοτώθηκαν σε πυραυλική επίθεση στην πόλη Τσέρνιγκοφ ενώ 11 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν, τα περισσότερα παιδιά. Μετά την επίθεση της Πέμπτης, στην περιοχή του Ντνίπρο αυξήθηκε το επίπεδο συναγερμού.

{https://x.com/wartranslated/status/2115806495828746335}

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Εικόνες από την επίθεση δείχνουν τα σωστικά συνεργεία να επιχειρούν ενώ στην πλατφόρμα του σιδηροδρομικού σταθμού υπήρχε μία τεράστια τρύπα, κοντά σε ένα κατεστραμμένο από την επίθεση τρένο με σπασμένα παράθυρα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως «οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν ένα drone για την επίθεσή τους στην σιδηροδρομική πλατφόρμα όπου εκείνη την ώρα βρισκόταν ένα τρένο με άμαχους πολίτες».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2115750768099668087}

Κάλεσε για επιπλέον κυρώσεις από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την ομάδα των G7 στη Ρωσία και επανέλαβε τις επικρίσεις του για την αμφιλεγόμενη συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, που ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ο Ντοναλντ Τραμπ.

«Μια φρικτή ρωσική επίθεση στο σιδηροδρομικό σταθμό του Ντνίπρο. Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν επίθεση με drone σε μια αποβάθρα όπου στεκόταν ένα συνηθισμένο προαστιακό τρένο και ένα προγραμματισμένο επιβατικό τρένο. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 13 νεκροί. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους και στους αγαπημένους τους. Άλλοι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο σημείο. Πόσες τρομοκρατικές επιθέσεις έχει πραγματοποιήσει η Ρωσία εναντίον του λαού μας από τότε που άρθηκαν οι κυρώσεις σε ορισμένους Ρώσους ολιγάρχες και στον ρωσικό ενεργειακό τομέα, αντί να μειωθεί η ένταση; Αυτό είναι ακριβώς ο λόγος που η Ουκρανία δηλώνει πάντα ότι απαιτούνται δίκαιες και αποφασιστικές ενέργειες από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη ως απάντηση στην ρωσική κλιμάκωση - οι κυρώσεις κατά της Μόσχας και του πολεμικού της μηχανισμού δεν πρέπει να χαλαρώσουν όσο διαρκεί αυτός ο ρωσικός πόλεμος. Είναι ώρα για νέα, ισχυρότερα βήματα κυρώσεων από την ΕΕ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη G7», ανέφερε ο Ζελένσκι.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2115787384277061937}

{https://x.com/ConflictTR/status/2115753680234311937}

Με πληροφορίες του BBC