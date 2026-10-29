Το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 5 έως την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 5 έως την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026 σε φυσικούς χώρους και online. Στο 67ο ΦΚΘ θα προβληθούν 258 ταινίες στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης και Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν.

Παράλληλα, παρακολουθούμε 58 ταινίες και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr.

Μεγάλα ονόματα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη βρεθούν σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού, οι οποίες θα παρουσιάσουν τις ταινίες τους ή θα συμμετάσχουν σε συναρπαστικά talks, ανοιχτά για το κοινό:

⦁ Ο πολυβραβευμένος Γαλικιανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Όλιβερ Λάσε, δημιουργός του καθηλωτικού Sirãt, ο οποίος είναι guest curator του μεγάλου αφιερώματος «Καλώς ήρθατε στην έρημο».

⦁ Ο Νίκος Γραμματικός, στον οποίον το Φεστιβάλ διοργανώνει αφιέρωμα και απονέμει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο.

⦁ Η εμβληματική ακαδημαϊκός, συγγραφέα, θεωρητικό του σινεμά και σκηνοθέτιδα Λόρα Μάλβεϊ.

⦁ Τρεις πολυαγαπημένοι δημιουργοί σε ένα ξεχωριστό talk: η σκηνοθέτις Σάρα Ντράιβερ, η ηθοποιός Τρίνε Ντίρχολμ, ο μοντέρ Γιώργος Μαυροψαρίδης. Μαζί τους θα είναι και οι παραγωγοί Κωνσταντίνος Κοντοβράκης και Ροντρίγκου Αρέιας.

⦁ Ο πολυβραβευμένος Εμίν Αλπέρ, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους τούρκους σκηνοθέτες.

⦁ Ο αγαπημένος ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος θα είναι φέτος ambassador της Αγοράς.

⦁ Ο ιδιαίτερα αγαπητός στην Ελλάδα σκηνοθέτης Φατίχ Ακίν, που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει τη νέα του ταινία.

⦁ Ο δημοφιλής Δανός ηθοποιός Κλες Μπανγκ.

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Χρυσός Αλέξανδρος στον Σταύρο Ξαρχάκο

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο θρυλικός συνθέτης, μαέστρος και ενορχηστρωτής Σταύρος Ξαρχάκος, ο οποίος θα τιμηθεί με Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς του στον πολιτισμό. Στο πλαίσιο της τιμητικής βράβευσης θα προβληθεί η ταινία Ρεμπέτικο του Κώστα Φέρρη.

Ταινία Έναρξης και Ταινίας Λήξης

⦁ Το Φεστιβάλ θα ανοίξει την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου με την ταινία Μινώταυρος σε σκηνοθεσία Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, η οποία κέρδισε στις Κάννες το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συναυλία με τον Παύλο Παυλίδη στην Αποθήκη Γ και η είσοδος θα είναι ελεύθερη με έκδοση μηδενικού εισιτηρίου.



⦁ Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 15 Νοεμβρίου με την προβολή της ταινίας Άγνωστη γυναίκα της Μάι ελ-Τούκι, βραβευμένη με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί και η ηθοποιός Ματίλντε Αρσέλ, βραβευμένη με το Kόπα Βόλπι Καλύτερης Ηθοποιού.

Μεγάλο Αφιέρωμα «Καλώς Ήρθατε στην Έρημο»

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιεί αφιέρωμα στην έρημο, με guest curator τον δημιουργό Όλιβερ Λάσε, ο οποίος επέλεξε 17 ταινίες, ενώ θα δώσει ένα open talk.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα παρουσιαστεί μία πολυμεσική έκθεση: στο MOMUS-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών θα φιλοξενηθεί ένα οπτικοακουστικό installation του Όλιβερ Λάσε, σε παραγωγή του Μουσείου Reina Sofia της Μαδρίτης.

Παράλληλα, στο Δυτικό Φυλάκιο στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης το κοινό θα μπει σε ένα σκηνικό ερήμου, σε curation του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ, Ορέστη Ανδρεαδάκη, ενώ θα απολαύσει ξεχωριστές VR δημιουργίες. Επίσης, το Φεστιβάλ έχει ετοιμάσει μία ειδική δίγλωσση έκδοση για το αφιέρωμα.

Αφιέρωμα και Χρυσός Αλέξανδρος στον Νίκο Γραμματικό

Το 67ο ΦΚΘ θα απονείμει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς του στο σινεμά στον αγαπημένο δημιουργό Νίκο Γραμματικό.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα προβληθούν όλες οι μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες του, ενώ για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη θα δούμε την ταινία Έξοδος (1995), χάρη στην ευγενική παραχώρηση του Αρχείου της ΕΡΤ.

Στο Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί και μία ανοιχτή συζήτηση με τη συμμετοχή του σκηνοθέτη και συνεργατών του, ηθοποιών, σεναριογράφων, συντελεστών των ταινιών του.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου Απόντες, μια προφορική ιστορία (εκδόσεις Αντίποδες) του δημοσιογράφου και συγγραφέα Θεοδόση Μίχου, με μαρτυρίες των συνεργατών, πρωταγωνιστών και συντελεστών της ταινίας.

Τέλος, η ειδική έκδοση του Φεστιβάλ Πρώτο Πλάνο θα είναι αφιερωμένη στον Νίκο Γραμματικό και θα περιλαμβάνει σπάνιο φωτογραφικό υλικό, μια μεγάλη συνέντευξη και πρωτότυπα κείμενα για τον ίδιο και το έργο του.

Αφιέρωμα Balkan Horror

Στη φετινή διοργάνωση εξερευνείται το τρομακτικό πρόσωπο των Βαλκανίων μέσα από το αφιέρωμα «Βαλκανικός Τρόμος» της διευρυμένης ενότητας Survey Expanded του τμήματος Meet the Neighbors+. Μύθοι, δοξασίες, φαντάσματα της Ιστορίας, οικογενειακά μυστικά και διαγενεακά τραύματα συναντούν καλτ ταινίες, B-movies, αιρετικά genre υβρίδια και μερικές από τις πιο παράξενες και ανατριχιαστικές ιστορίες του βαλκανικού σινεμά.

Αφιέρωμα στον Εμίν Αλπέρ

Το Φεστιβάλ διοργανώνει, επίσης, αφιέρωμα στο έργο του Εμίν Αλπέρ, ενός εκ των σημαντικότερων τούρκων σκηνοθετών της εποχής μας. Βαθιά πολιτικό, αλλά και ανθρώπινο, το σινεμά του πολυβραβευμένου δημιουργού αναδεικνύει τις αντιφάσεις και αγκυλώσεις της τουρκικής κοινωνίας.

Ο Εμίν Αλπέρ θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει τις ταινίες του στο κοινό: από το εκρηκτικό ντεμπούτο του Πέρα απ’ τον λόφο μέχρι την πιο πρόσφατη ταινία του Λύτρωση που απέσπασε την Αργυρή Άρκτο – Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Spotlight στη Λόρα Μάλβεϊ

Μία από τις πιο επιδραστικές φωνές του φεμινιστικού λόγου υποδέχεται το Φεστιβάλ. Η Λόρα Μάλβεϊ, σκηνοθέτρια, συγγραφέας, θεωρητικός και ακαδημαϊκός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και θα δώσει ένα talk, στη διάρκεια του οποίου θα αναφερθεί σε ζητήματα οπτικής απόλαυσης, επιθυμίας και θέασης, τα οποία έχουν επηρεάσει γενιές δημιουργών, κριτικών και θεατών.

Το spotlight επιμελείται το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η Γεωργία Κορώση, Digital Production Editor του British Film Institute (BFI), ανεξάρτητη επιμελήτρια κινηματογράφου και παραγωγός.

Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου

Το 67ο ΦΚΘ υποδέχεται 26 μεγάλου μήκους και 28 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες.



- Ειδική προβολή της αποκατεστημένης κόπιας της ταινίας Εύα (1953) της Μαρίας Πλυτά.

- Σε συνεργασία με τη Finos Film θα πραγματοποιηθεί προβολή της ταινίας Χαρούμενο ξεκίνημα (1954) του Ντίνου Δημόπουλου.

-Σε avant-première θα προβληθεί η νέα ταινία του Αλέξη Αλεξίου Θάλασσα από γυαλί (2026),ενώ θα παρουσιαστεί στον κινηματογράφο Απόλλων η ταινία Το κλασικό αριστούργημα (2026) του Ρένου Χαραλαμπίδη.

-Χαμένη εδώ και τρεις δεκαετίες, και θεωρούμενη όχι άδικα «το ιερό δισκοπότηρο του ελληνικού queer σινεμά», η Όπερα (1976) του Ανδρέα Βελισσαρόπουλου έρχεται στο προσκήνιο μέσα από υλικό γυρισμάτων σε Super 8 που βρέθηκε πρόσφατα. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα προβληθεί αυτό το υλικό, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή συνεργατών του Βελισσαρόπουλου και θεωρητικών του queer σινεμά.

- Τις βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες από το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Οι ελληνικές ταινίες διεκδικούν μια σειρά από ανεξάρτητα βραβεία.

Series Special Screenings

Το Φεστιβάλ συνεχίζει να ενισχύει το πρόγραμμα των σειρών, προβάλλοντας νέες διεθνείς και ελληνικές παραγωγές στο επίσημο πρόγραμμά του.

Φέτος, στο τμήμα Series Special Screenings θα απολαύσουμε πολυαναμενόμενες σειρές όπως τα Ο άρχοντας των μυγών, Dear England, Κάτω τα χέρια από το El Raval, ενώ θα προβληθούν επεισόδια και από τις ελληνικές σειρές Σχέδιο Οδυσσέας του Γιώργου Γκικαπέππα, η νέα παραγωγή της Magenta TV και Θάλασσες μας χώρισαν του Χρήστου Δήμα, μια παραγωγή της ΕΡΤ και του ERTFLIX.GR.

Διεθνές Πρόγραμμα

Το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί τέσσερα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, τα οποία συνοδεύονται από σημαντικά χρηματικά βραβεία.



*Συνολικά 10 ταινίες συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα Arrivals, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές. Οι ταινίες διεκδικούν: τον Χρυσό Αλέξανδρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, τον Αργυρό Αλέξανδρο - Βραβείο Σκηνοθεσίας, που υποστηρίζεται με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ από την TELEKOM, Βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας, Βραβείο Σεναρίου ή Καλλιτεχνικής Επίτευξης.



*Στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+ βλέπουμε 11 ταινίες, στις οποίες περιλαμβάνονται δύο ελληνικές και δύο κυπριακές ταινίες. Οι ταινίες διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο «Μισέλ Δημόπουλος», βραβείο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, τον Αργυρό Αλέξανδρο - Βραβείο Σκηνοθεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας και Βραβείο Σεναρίου ή Καλλιτεχνικής Επίτευξης.



*Το διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward αποτελείται από 10 ταινίες, μεταξύ των οποίων και δύο ελληνικές. Οι ταινίες διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο, με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, τον Αργυρό Αλέξανδρο - Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, Βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας και Βραβείο Σεναρίου ή Καλλιτεχνικής Επίτευξης.

*Το Βραβείο Mermaid συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 ευρώ.



*Το διαγωνιστικό τμήμα Immersive υποδέχεται 8 έργα, τα οποία διεκδικούν τον Χρυσό Αλέξανδρο του τμήματος, ο οποίος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ.



*Ανακαλύπτουμε τον πιο δυναμικό και πρωτοποριακό κινηματογράφο στους Ανοιχτούς Ορίζοντες.



*Συναντάμε τους αγαπημένους μας δημιουργούς στις Ειδικές Προβολές.



*Το πολυαγαπημένο τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ’Round Midnight δίνει, όπως πάντα, μεταμεσονύκτια ραντεβού με το κοινό.



*Το 67ο ΦΚΘ αφουγκράζεται τις φωνές των νέων μέσα από το τμήμα NextGen. Στο πλαίσιο του τμήματος παρουσιάζει δωρεάν πρωινές εκπαιδευτικές προβολές για σχολεία στην αίθουσα Σταύρος Τορνές, αλλά και στη Σταυρούπολη και στις Συκιές, σε συνεργασία με τους Δήμους Παύλου Μελά και Νεάπολης-Συκεών αντίστοιχα. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Kids / Teens Love Cinema, οι ταινίες του NextGen που θα προβληθούν τα δύο Σαββατοκύριακα του Φεστιβάλ θα έχουν δωρεάν είσοδο για παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.



*Για μία ακόμα χρονιά, στο πλαίσιο της συμμαχίας κινηματογραφικών φεστιβάλ Smart7, το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει διαγωνιστικό τμήμα όπου επτά ταινίες διεκδικούν το Βραβείο Smart7, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ.



*Παρουσιάζει τη νέα ενότητα Taming Time, οι ταινίες της οποίας καλούν το κοινό να βιώσει την κινούμενη εικόνα με πρωτόγνωρους τρόπους.

Οι υποψηφιότητες των EFA στη Θεσσαλονίκη

Oι υποψηφιότητες των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, η τελετή απονομής των οποίων θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα το 2027, θα ανακοινωθούν φέτος στη Θεσσαλονίκη στις 14 Νοεμβρίου. Η μετάδοση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Παύλος Ζάννας στις 12:00.

Αγορά

Με ambassador τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, η Αγορά του Φεστιβάλ θα υποδεχθεί επαγγελματίες του σινεμά και των σειρών από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχουν στα προγράμματα, τις δράσεις και τις νέες πρωτοβουλίες της.

Τα πρότζεκτ που συμμετέχουν στην Αγορά διεκδικούν σημαντικά βραβεία, που προσφέρουν είτε χρηματικά έπαθλα είτε υπηρεσίες σε είδος.

Η Αγορά πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη του προγράμματος Creative Europe-MEDIA.

Τμήμα Podcast

Συνολικά οκτώ ελληνόφωνα και δύο αγγλόφωνα Podcasts συμμετέχουν στο Διαγωνιστικό Τμήμα Podcast του Φεστιβάλ, ενώ άλλα 13 πόντκαστ συμμετέχουν στην Ενότητα Nexus. Τα Podcasts του διαγωνιστικού τμήματος διεκδικούν το Βραβείο Καλύτερου Podcast, ύψους 2.000 ευρώ.

Προσβασιμότητα

Για πέμπτη χρονιά θα απονεμηθεί το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank. Το βραβείο, ύψους 3.000 ευρώ, απονέμεται είτε σε μια προσωπικότητα είτε σε μια ταινία που αναδεικνύει ζητήματα ανεμπόδιστης πρόσβασης στις τέχνες. Το κοινό του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει με όρους καθολικής προσβασιμότητας τους Απόντες (1996) και τα Νυχτολούλουδα (1999) του Νίκου Γραμματικού.



Επίσης, 22 ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς ενδογλωσσικούς υπότιτλους για θεατές με οπτική αναπηρία.

Ειδικές Εκδόσεις

Το Φεστιβάλ παρουσιάζει τρεις ειδικές εκδόσεις:



⦁ Μία ειδική δίγλωσση έκδοση, που συνδέεται με το αφιέρωμα στην έρημο.

⦁ Τον αγαπημένο και πρωτοποριακό Α-Κατάλογο.

⦁ Μία ειδική δίγλωσση έκδοση για το αφιέρωμα Balkan Horror.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες, είναι στη διάθεσή σας στο www.filmfestival.gr. Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.