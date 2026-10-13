Οι 26 μεγάλου μήκους και 27 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες που θα προβληθούν στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τις 26 μεγάλου μήκους και 27 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες που θα προβληθούν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Το Φεστιβάλ στηρίζει σταθερά και διαχρονικά το ελληνικό σινεμά, μέσα από καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες, βραβεία και ενέργειες που έχουν ως στόχο την υποστήριξη της ελληνικής κινηματογραφικής κοινότητας, την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής και την προώθησή της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στο 67ο ΦΚΘ θα δούμε σε πρώτη προβολή 19 ελληνικές ταινίες, ενώ εννέα από αυτές συμμετέχουν στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ.

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό συμμετέχουν οι ταινίες: Ένας ολόκληρος άνθρωπος σχεδόν του Ευθύμη Kosemund-Σανίδη, Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα της Ζακλίν Λέντζου και Τιτανικός ωκεανός της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη. Το διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+ περιλαμβάνει δύο ελληνικές συμμετοχές, Η απόφαση της Έλενας του Στέφανου Τσιβόπουλου και Ξανασταυρώνεται του Θοδωρή Παπαδουλάκη, καθώς και δύο κυπριακές συμμετοχές με ελληνική συμπαραγωγή, και πιο συγκεκριμένα τις ταινίες The Lion at My Back της Τώνιας Μισιαλή και Κράτα με της Μυρσίνης Αριστείδου. Τέλος, στο διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward θα προβληθούν δύο ακόμη ελληνικές ταινίες: Τα σωματίδια της σκόνης του Αργύρη Γερμανίδη και Το δέντρο του Ιούδα του Χρήστου Χουλιάρα.

Τα μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής που ανέλαβε το έργο της προεπιλογής των ταινιών ήταν οι: Χριστίνα Ιωακειμίδη, σκηνοθέτις, Θάνος Τοκάκης, ηθοποιός και σκηνοθέτης και Δανάη Σπαθάρα, παραγωγός.

Classics Revisited / Επαναπροσεγγίσεις

Με την προβολή της αποκατεστημένης κόπιας της Εύας (1953) της Μαρίας Πλυτά εγκαινιάζεται το νέο τμήμα του Φεστιβάλ, Επαναπροσεγγίσεις (Classics Revisited). Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της σταθερής αφοσίωσης του Φεστιβάλ στη διάσωση και ανάδειξη της κινηματογραφικής μας κληρονομιάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τη διάρκεια των θερινών της διακοπών, μια παντρεμένη γυναίκα, η Εύα, γνωρίζει έναν νεαρό με τον οποίο ζει μια εφήμερη ερωτική σχέση, προκαλώντας την οργή του συζύγου της και τα επικριτικά σχόλια της μικρής κοινωνίας του νησιού.

Πρόκειται για τη μοναδική ταινία της εταιρείας Κομίνης Φιλμ, ενώ στους τίτλους της ταινίας εμφανίζεται για πρώτη φορά το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη στον κινηματογράφο.

Η Εύα (1953) της Μαρίας Πλυτά είναι η πρώτη αποκατεστημένη ελληνική ταινία που προβλήθηκε ποτέ στο πρόγραμμα Cannes Classics του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2026. Πρωταγωνιστούν: Αλέκος Αλεξανδράκης, Νίνα Σγουρίδου, Μάνος Κατράκης, Αλίκη Γεωργούλη, Ντίνος Ηλιόπουλος. Η αποκατάσταση της ταινίας Εύα πραγματοποιήθηκε από το World Cinema Project του The Film Foundation και την Cineteca di Bologna στο εργαστήριο L’Immagine Ritrovata, σε συνεργασία με την Alatas Films και την Καθηγήτρια του ΑΠΘ Μπέτυ-Δέσποινα Κακλαμανίδου και με τη συμβολή της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. Με την χρηματοδότηση του Hobson/Lucas Family Foundation.

Ειδικές προβολές

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διοργανώνει ειδικές προβολές ελληνικών ταινιών. Συγκεκριμένα, θα προβληθεί σε συνεργασία με τη Finos Film η ταινία Χαρούμενο ξεκίνημα (1954) του Ντίνου Δημόπουλου. Παράλληλα, θα προβληθεί σε avant-première η νέα ταινία του Αλέξη Αλεξίου Θάλασσα από γυαλί (2026) και θα παρουσιαστεί στον κινηματογράφο Απόλλων η ταινία Κλασικό αριστούργημα (2026) του Ρένου Χαραλαμπίδη.

Στο Χαρούμενο ξεκίνημα (1954) του Ντίνου Δημόπουλου, ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Αθήνας προκηρύσσει διαγωνισμό για διαφημιστικές εκπομπές. Συμμετοχή δηλώνουν δύο τριάδες, τρεις άνδρες συνθέτες και τρεις γυναίκες στιχουργοί. Κι ενώ αρχικά ανταγωνίζονται και υπονομεύουν ο ένας τον άλλον με στόχο το βραβείο, τελικά καταλήγουν να συνδεθούν τόσο επαγγελματικά όσο και συναισθηματικά. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Finos Film. Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Οικονομίδης, Ντίνος Ηλιόπουλος, Κάτια Λίντα, Βασίλης Αυλωνίτης, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου.

Στη Θάλασσα από γυαλί (2026) του Αλέξη Αλεξίου, που προβάλλεται σε avant premiere, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η 65χρονη Βαγγελιώ αποφασίζει να πάει διακοπές μετά τον θάνατο του συζύγου της. Σε ένα έρημο τουριστικό θέρετρο γνωρίζει τη Βίκυ, ένα νέο κορίτσι που φροντίζει τον αλκοολικό πατέρα της. Όταν η Βαγγελιώ παρεμβαίνει σε ένα βίαιο του ξέσπασμα, οι συνέπειες θα είναι ανεξέλεγκτες. Πρωταγωνιστούν: Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Χριστιάνα Matelska Τόκα, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Νίκος Γεωργάκης. Η ταινία θα προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες από τη Weird Wave, από τις 12 Νοεμβρίου.

Μετά τις προβολές της καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, η πρεμιέρα της ταινίας Κλασικό αριστούργημα (2026) του Ρένου Χαραλαμπίδη θα γίνει στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα. Στην ταινία, ένας κριτικός κινηματογράφου στη δύση της καριέρας του αποκτά απρόσμενα την ευκαιρία να γυρίσει το μοναδικό σενάριο που έγραψε όταν ήταν νέος – τότε που πίστευε πως θα γινόταν σπουδαίος σκηνοθέτης, πρoτού εγκαταλείψει το όνειρό του ταπεινωμένος από την πραγματικότητα. Υπάρχει μόνο ένας όρος από τους παραγωγούς: πρέπει να είναι ένα κλασικό αριστούργημα. Δέχεται. Μια υπαρξιακή κωμωδία για τον κινηματογράφο, τη ματαιοδοξία, τον χρόνο και την αδυναμία μας να ξεφύγουμε από τον άνθρωπο που κάποτε πιστεύαμε ότι θα γίνουμε. Πρωταγωνιστούν: Ρένος Χαραλαμπίδης, Γιώργος Βουλτζάτης, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Δήμητρα Παπαδήμα.

Επίσημη Πρώτη

Πρωτοεμφανιζόμενοι, πολλά υποσχόμενοι σκηνοθέτες, καθώς και έμπειροι δημιουργοί εμπιστεύτηκαν φέτος τις ταινίες τους στο Φεστιβάλ, οι οποίες κάνουν την πρεμιέρα τους στη Θεσσαλονίκη.

Διεθνές Διαγωνιστικό

Ένας ολόκληρος άνθρωπος σχεδόν

Ευθύμης Kosemund-Σανίδης

Ο Ηλίας, νέος και χρεωμένος, φτάνει σε ένα απομακρυσμένο νησί προσδοκώντας στην κληρονομιά του πατέρα του, ενός γιατρού με τον οποίο υπήρξε για χρόνια αποξενωμένος. Εκεί έρχεται αντιμέτωπος με μια μικρή κοινότητα, κέντρο της οποίας ήταν ο πατέρας του, και γνωρίζει την Καλλιόπη, μια ντόπια με όνειρα φυγής από το νησί. Καθώς ανεξήγητες ασθένειες εξαπλώνονται με ανησυχητικό ρυθμό, γεννιέται αγάπη. Πρωταγωνιστούν: Αναστάσης Γεωργούλας, Φλομαρία Παπαδάκη, Έλενα Τοπαλίδου, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης.

Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα

Ζακλίν Λέντζου

Η Τζο, μελαγχολική, ατίθαση και μόλις 15 χρονών, ονειρεύτηκε ότι έγινε νερό, αλλά δεν είναι βέβαιη. Μοιάζει χρυσή κοιτάζοντας το είδωλό της σε γυαλιστερό χαρτί, και κλαίει στο μάθημα ακούγοντας τη Φαίδρα να τραγουδά: φωνή αγγελική, νέα φίλη-πραγματική. Το βράδυ, λίγο πριν την ξανασυναντήσει, της λένε ένα ανέκδοτο που δεν καταλαβαίνει, αλλά μοιραία θα της αποκαλυφθεί. Πρωταγωνιστούν: Εβίτα Ανδριοπούλου, Ελένη Βεργέτη, Αναστασία Γουλιάμου, Έκτορας Λυγίζος.

Τιτανικός ωκεανός

Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη

Στο σαγηνευτικό ποπ σύμπαν μιας ιαπωνικής σχολής επαγγελματιών γοργόνων, η Ακάμε μαθαίνει να κρατά την ανάσα της, να μαγεύει τα πλήθη και να κολυμπά με καρχαρίες. Μεταξύ άπνοιας και εξαντλητικής χορογραφίας, η Ακάμε ανακαλύπτει τον πρώτο έρωτα και απελευθερώνει την κρυμμένη της φωνή, δυνατή όσο εκείνη της μυθικής σειρήνας, μεταλλάσσοντας το κυνήγι της επιτυχίας σε βαθιά προσωπική μεταμόρφωση. Πρωταγωνιστούν: Arisa Sasaki, Melina Mardini, Haruna Matsui, Kotone Hanase.

Meet the Neighbors+

Η απόφαση της Έλενας

Στέφανος Τσιβόπουλος

Η Έλενα, Ρουμάνα μετανάστρια και μητέρα ενός εννιάχρονου αγοριού, κρίνεται «όχι αρκετά Ελληνίδα» για να πάρει την ελληνική ιθαγένεια και όταν, μέρες μετά, απολύεται άδικα και από τη δουλειά της ως καθαρίστρια, η ζωή που χτίζει στην Αθήνα αρχίζει να καταρρέει. Αναζητώντας μια λύση, γνωρίζει τη Γιώτα, τη δικηγόρο του σωματείου καθαριστριών. Καθώς οι δυο τους προσπαθούν να αποκαλύψουν την παράνομη πρακτική πίσω από το λεγόμενο «λευκό συμβόλαιο» που οδήγησε στην απόλυση της, έρχονται όλο και πιο κοντά και ερωτεύονται. Όταν όμως οι αποκαλύψεις φέρνουν απειλές και η Γιώτα ζητά να κάνουν πίσω, η Έλενα έρχεται αντιμέτωπη με το δίλημμα του συμβιβασμού για την αγάπη και τη ζωή που διεκδικεί ή της απόλυτης ρήξης με όλους και με όλα. Μια ιστορία για το τίμημα του να διαλέγεις πού και πώς ανήκεις. Πρωταγωνιστούν: Maria Dragus, Πηνελόπη Τσιλίκα.

Ξανασταυρώνεται

Θοδωρής Παπαδουλάκης

Σε ένα κοντινό μέλλον, στο κατεχόμενο νησί της Λυκόβρυσης, ζει ο Μανώλης, ένας απείθαρχος νεαρός street artist με διαταραχή ομιλίας. Μια νύχτα μαζί με τους φίλους του βεβηλώνουν το άγαλμα του Χριστού. Λυγίζοντας στην προοπτική της βάναυσης τιμωρίας, προδίδει τους φίλους του, υποχρεώνεται να ενταχθεί στο Σώμα Ασφαλείας και να υποδυθεί τον Χριστό στην Αναπαράσταση των Παθών. Όταν όμως γίνεται μάρτυρας και συμμέτοχος της σκληρής μεταχείρισης κατατρεγμένων προσφύγων, ακροβατεί ανάμεσα στην ενοχή και την αφύπνιση. Θα καταφέρει να βρει τη φωνή του και να αντισταθεί στην αδικία; Πρωταγωνιστούν: Αναστάσης Λαουλάκος, Κίκα Γεωργίου, Maurizio Lombardi, Βαγγέλης Μουρίκης.

The Lion at My Back

Τώνια Μισιαλή

Η Μαριάμα, μια έφηβη αιτήτρια ασύλου από τη Σενεγάλη, και η Στέλλα, μια Κύπρια πρώην τοξικομανής, παλεύουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Όταν οι δρόμοι τους διασταυρώνονται, αρχικά εκμεταλλεύονται η μία την άλλη, όμως ο κοινός αγώνας τους για επιβίωση, σ’ έναν κόσμο που τις αδίκησε και τις περιθωριοποίησε, γεννά έναν απρόσμενο δεσμό. Μαζί, επαναπροσδιορίζουν την αληθινή έννοια της αγάπης και της οικογένειας, σε μια ιστορία θυσίας, γυναικείας αλληλεγγύης και ενδυνάμωσης. Πρωταγωνιστούν: Σόχνα Ντιάλλο, Έλενα Καλλινίκου.

Κράτα με

Μυρσίνη Αριστείδου

Όταν η εντεκάχρονη Ίρις μπλέκει με την αστυνομία, έρχεται αντιμέτωπη με τον αποξενωμένο πατέρα της, Άρη, ο οποίος έχει επιστρέψει για την κηδεία του δικού του πατέρα. Αποφασισμένη να τον γνωρίσει, εισβάλλει στον απομονωμένο κόσμο του, όπου αρχίζει να ξεδιπλώνεται η εύθραυστη σχέση τους. Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Πασσαλής, Μαρία Πετρόβα, Jenny Sallo.

>>Film Forward

Τα σωματίδια της σκόνης

Αργύρης Γερμανίδης

Το πτώμα ενός νεαρού άντρα εμφανίζεται στις ακτές της Αταλάντης σηματοδοτώντας την επιστροφή του Ισιντόρ στην επικράτεια των ζωντανών. Καθώς ακολουθεί τα ίχνη των περασμένων του ζωών σε αναζήτηση ενός παρελθόντος, ο Ισιντόρ βρίσκεται παγιδευμένος σε ένα δίκτυο από ιστορίες μέσα σε ιστορίες, σε ένα κόσμο όπου πρωταγωνιστούν Ταξιδιώτες του Χρόνου και Σωσίες, Εικονοφάγοι και Υφασματέμποροι, Φαντάσματα Φίλων και Εραστών. Πρωταγωνιστούν: Σοφία Κόκκαλη, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Γιώργος Ευθυμίου.

Το δέντρο του Ιούδα

Χρήστος Χουλιάρας

Σε ένα απομονωμένο χωριό της βόρειας Ελλάδας, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, ο Ηλίας, ένας αυτοεξόριστος πατέρας, επανασυνδέεται με τον Κώστα, παιδικό του φίλο και αστυνομικό, και τη γυναίκα του, τη Βίτω. Όταν μια νεαρή γυναίκα βρίσκεται δολοφονημένη έξω από το χωριό, η εξιχνίαση του εγκλήματος γίνεται έμμονη ιδέα, ένας σκοπός που γεμίζει το ψυχικό του κενό και τον άδειο του χρόνο. Πρωταγωνιστούν: Αλέξης Καλοφωλιάς, Γιώργος Δάμπασης, Ελένη Βεργέτη, Βασίλης Σιάφης.

Επίσης, σε επίσημη πρώτη θα προβληθούν οι ταινίες:

Apart

Στελάνα Κληρή

1974. Όταν η Τουρκία εισβάλλει στην Κύπρο, η νεαρή Ελένη διαφεύγει μέσω προξενιού με έναν Ελληνοκύπριο στη Νότια Αφρική την εποχή του απαρτχάιντ. Αφήνει μια διαιρεμένη χώρα για να βρεθεί σε μια άλλη. Αν και αρχικά είναι ξένοι μεταξύ τους, η Ελένη και ο Νίκος ερωτεύονται και αρχίζουν να χτίζουν τη ζωή τους. Όταν όμως μια απροσδόκητη φιλία με μια ντόπια γυναίκα αποκαλύπτει ένα μυστικό από το παρελθόν της Ελένης, αυτή πρέπει να πάρει μια απόφαση που θα αλλάξει τη ζωή της για πάντα. Πρωταγωνιστούν: Leem Lubany, Luca Pasqualino, Girley Jazama.

The Megalomaniacs

Σπύρος Σταθουλόπουλος

Μια αρχαιολόγος ξεκινά μια ριζοσπαστική αποστολή: να αποδείξει ότι πάνω σε αρχαία κεραμικά έχουν καταγραφεί ήχοι, χαραγμένοι σαν σε ένα πρωτόγονο βινύλιο. Πριν μπορέσει να δοκιμάσει την θεωρία της πάνω σε αρχαίους αμφορείς, πρέπει να κατασκευάσει αντίγραφα για τα πειράματά της. Επιστρατεύει τον κυνικό πρώην γαμπρό της, έναν αποτυχημένο γλύπτη που λατρεύει το κρασί, και απεχθάνεται τους ήχους - ιδίως τον σαματά του αθυρόστομου παπαγάλου της. Ανάμεσα σε συγκρουόμενα εγώ και σουρεαλιστικές ανατροπές, οδηγούνται σε μια ανακάλυψη που υπερβαίνει τους αιώνες. Πρωταγωνιστούν: Αγγελική Παπούλια, Jan Bijvoet, Χρήστος Πασσαλής, Βασίλης Μαγουλιώτης.

Άγγελος στα πέριξ

Φρέντυ Βιανέλλης

Ο Άγγελος περιπλανιέται στην Αθήνα κατά τη διάρκεια μιας ημέρας γεμάτης απρόσμενες συναντήσεις και μικρές πράξεις φροντίδας. Καθ’οδόν προς την πρόβα του, συναντά ανθρώπους που τον φέρνουν αντιμέτωπο με διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας: μια νεαρή γυναίκα με οπτική αναπηρία, έναν άστεγο ζωγράφο, φίλους και καλλιτέχνες που αναζητούν τον δρόμο τους. Ένα τρυφερό οδοιπορικό που διερευνά τη λεπτή σχέση ανάμεσα στη ζωή και στην τέχνη. Πρωταγωνιστούν: Άγγελος Παπαδημητρίου, Σοφία Κόκκαλη, Κάτια Λεκλέρκ, Μυρτώ Μακρή.

Άξιος

Χρίστος Γεώργιου

Όταν ο Ηλίας ανακαλύπτει μια εικόνα που για τον ίδιο μοιάζει να δακρύζει, μπαίνει σε ένα ταξίδι μεταμόρφωσης από φύλακας νεκροταφείου σε εκλεκτό. Καθώς εκτυλίσσεται η αποστολή που έχει να φέρει την εικόνα στους ανθρώπους της μικρής πόλης, παρακολουθούμε άλλες τρεις ιστορίες ανθρώπων που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη βοήθεια μιας θαυματουργής εικόνας. Πρωταγωνιστούν: Μάκης Παπαδημητρίου, Ανδρέας Βασιλείου, Έλενα Καλλινίκου, Ιωάννα Σιαφκάλη.

Η Σταχομαζώχτρα

Παναγιώτης Ράππας

Παραμονή Χριστουγέννων, σε ένα μικρό χιονισμένο νησί του Αιγαίου στα τέλη του 19ου αιώνα: η Αχτίτσα, μια φτωχή ηλικιωμένη γυναίκα, αγωνίζεται να μεγαλώσει τα δύο ορφανά εγγόνια της, με την βοήθεια της καλής της γειτόνισσας Ζερμπινιώς. Μόλις όμως η απόγνωση ετοιμάζεται να την κυριεύσει, μια επιταγή από τον χαμένο της γιο στην Αμερική φέρνει μαζί της την ελπίδα. Όταν ο παντοπώλης του χωριού επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την άγνοιά της για την πραγματική της αξία, η τυχαία παρέμβαση ενός εμπόρου από την Σύρο χαρίζει στην Αχτίτσα ένα καλύτερο μέλλον. Πρωταγωνιστούν: Ματίνα Ντούσκου, Όλια Λαζαρίδου, Αντώνης Καφετζόπουλος, Στέλιος Μάινας.

Θεωρία παιγνίων

Κάρολος Ζωναράς

Ο Τομ είναι ο 40χρονος γιος του Μισέλ Κορμανού, μεγαλωμένος στη σκιά ενός πατέρα που ποτέ δεν πίστεψε σε εκείνον. Σε υπαρξιακή κρίση, στρέφεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία αρχίζει να επηρεάζει τις αποφάσεις του. Διατηρεί κρυφή σχέση με τη Βέρα, τη σύζυγο του πατέρα του, ενώ ο ιδιοφυής αδελφός της, ο Τζόνι, καταλαμβάνει όλο και περισσότερο τη θέση που ο Μισέλ πάντα αρνήθηκε στον Τομ. Όταν ο μαφιόζος Σταμούλης ζητά από τον Μισέλ να πληρώσει το τίμημα του σκοτεινού κοινού τους παρελθόντος και απαιτεί τον θάνατο του Τζόνι, ο Τομ παρασύρεται σε ένα παιχνίδι όπου οι κανόνες αλλάζουν με κάθε κίνηση. Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Χωραφάς, Δημήτρης Πασσάς, Κάτια Λεκλέρκ, Παύλος Ευαγγελόπουλος.

Ξένο αίμα

Τώνης Λυκουρέσης

Ο Ντένης, σχεδόν 60 ετών, ζει ήρεμα στη Ζάκυνθο, όπου διατηρεί τουριστικό μπαρ με τη Βέρα και τον 20χρονο γιο της, τον Άλεξ, τον οποίο θεωρεί δικό του παιδί. Ένα χειμωνιάτικο βράδυ, ο Άλεξ φεύγει κρυφά με μια άγνωστη νεαρή. Όταν εκείνη τραυματίζεται σοβαρά, ο Ντένης τη μεταφέρει στο νοσοκομείο, αλλά εκεί ανακαλύπτει πως είναι η κόρη του, χαμένη από χρόνια. Καθώς η κατάστασή της επιδεινώνεται και ο Άλεξ εξαφανίζεται, ο Ντένης πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Πρωταγωνιστούν: Ρένος Χαραλαμπίδης, Άνδρη Θεοδότου, Θοδωρής Καμπίτσης, Marlene Kaminski.

Ο ήλιος που ξέχασες

Μάρκος Παπαδόπουλος

Μετά από έξι χρόνια στη Γερμανία, η Μαρία αισθάνεται σταδιακά να χάνει τον εαυτό της, εγκλωβισμένη στη ρουτίνα της εργασίας της και την ένταση της νύχτας στην τέκνο σκηνή. Η πρώτη επίσκεψη της άρρωστης μητέρας και του μεγαλύτερου αδελφού της από την Ελλάδα ξανανοίγει παλιές πληγές και φέρνει στην επιφάνεια συγκρούσεις. Μεταξύ της ζωής της στην περιοχή του Ρουρ και των δεσμών της με τη Θεσσαλονίκη, η Μαρία αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπη με το παρελθόν της οικογένειάς της και να αναζητήσει την ταυτότητά της. Πρωταγωνιστούν: Λυδία Μαρία Μακρίδη, Στεφάνια Γουλιώτη, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Moritz Zeiske.

Ο Μεγαλέξανδρος και ο καταραμένος δράκος

Δήμος Αβδελιώδης

Στο όνειρο του Καραγκιόζη, ένας ανθρωποφάγος Δράκος καταλαμβάνει το υδραγωγείο. Ο Ρήγας της Πόλης, για να αποτρέψει τον πανικό, τον πείθει να δέχεται τα θύματά του με κλήρωση. Όταν ο κλήρος πέφτει στη Ρηγοπούλα του, ο δωδεκάχρονος Αλέξανδρος ψάχνοντας το άλογο που λατρεύει, φτάνει μπρος στον Δράκο. Δεν τρομάζει. Η ανιδιοτελής αγάπη νικάει παντελώς το φόβο. Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Πασσάς, Γιώργος Νικόπουλος, Βερόνικα Αργέντζη, Θεμιστοκλής Καρποδίνης.

Το λάθος

Θεόφιλος Παπαστυλιανός

Σε έναν ζοφερό κόσμο, όπου το Καθεστώς αποφασίζει ποιος ανήκει και ποιος όχι, η Γραμμή χωρίζει τους ανθρώπους. Ένας αδίστακτος Ανακριτής αναλαμβάνει να αποδείξει την ενοχή ενός Υπόπτου. Ξεκινά μια ανελέητη ψυχολογική μάχη. Κάθε λέξη ή πράξη αποκτά νέο νόημα. Η ίδια η πραγματικότητα καταρρέει. Το Σχέδιο προχωρά με ακρίβεια χρονομέτρου, μέχρι που ένα και μόνο λάθος τα ανατρέπει όλα. Όταν ένα όπλο υψώνεται, το ερώτημα δεν είναι πλέον ποιος θα τραβήξει τη σκανδάλη, αλλά αν οι δύο άνδρες μπορούν να περάσουν τη Γραμμή που πάντα τους χώριζε. Βασισμένο στο διεθνώς αναγνωρισμένο έργο του Αντώνη Σαμαράκη. Πρωταγωνιστούν: David Dawson, Arthur McBain, Ralf Little, Άντζελα Μπρούσκου.



Μια δεύτερη ματιά



Uchronia

Φιλ Ιερόπουλος

Το Uchronia είναι ένα ψυχεδελικό ντοκιμαντέρ-δοκίμιο εμπνευσμένο από το πρωτοποριακό ποίημα του Άρθουρ Ρεμπώ «Μια εποχή στην κόλαση». Το φάντασμα του Ρεμπώ ταξιδεύει μέσα στην ιστορία για να συναντήσει επαναστάτες και κουήρ φρικιά. Πρωταγωνιστούν: Kristof Lamp, Φλομαρία Παπαδάκη

Μαραλίνγκα Μανινγκρίντα Μανταμαρού

Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy)

Ένα μεσημέρι που δεν τελειώνει ποτέ. Μια λούπα μυστικών. Η Μιράντα, η Μάριον, η Σάρα, η Ίρμα και η Τζόαν. Κολλημένες στον χρόνο και ταξιδιώτισσες του χρόνου. Μπορεί να είναι και οι μοναδικοί ζωντανοί άνθρωποι πάνω στη Γη. Μαρτυρίες, τραγούδια και τραύματα από την Αυστραλία. Πρωταγωνιστούν: Φλομαρία Παπαδάκη, Ροζαλίντα Χότζα, Μελίνα Ραχιώτη-Ρηγοπούλου, Μαίρη Γιαννούλα.

Τελευταία κλήση

Σερίφ Φράνσις

Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και η αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο. Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά. Πρωταγωνιστούν: Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Λάλος, Ρένια Λουιζίδου.

Επίσης, 23 ελληνικές ταινίες θα προβληθούν με προσαρτημένους υπότιτλους βάσει διαλόγων, έτσι ώστε να μπορούν να τις παρακολουθήσουν κωφοί και βαρήκοοι θεατές. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες με ελληνικούς υπότιτλους και στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ.

Μετά το τέλος της 67ης διοργάνωσης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η Alpha Bank θα προσφέρουν όλους τους επεξεργασμένους υπότιτλους και την ακουστική περιγραφή στους παραγωγούς των ταινιών, ώστε να παραμείνουν προσβάσιμες για κάθε άλλη μελλοντική προβολή, κινηματογραφική ή σε άλλο μέσο, ευελπιστώντας ότι με την υποστήριξη του Φεστιβάλ, οι ταινίες θα διανεμηθούν στην προσβάσιμη μορφή τους τόσο στις κινηματογραφικές αίθουσες όσο και στην οικιακή διανομή, προκειμένου να τις απολαύσουν όλες και όλοι.

Αφιέρωμα στον Νίκο Γραμματικό

Τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς του στο σινεμά απονέμει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στον σπουδαίο δημιουργό Νίκο Γραμματικό, έναν από τους πιο αγαπημένους Έλληνες σκηνοθέτες και σεναριογράφους. Η 67η διοργάνωση (5 έως 15 Νοεμβρίου) θα πραγματοποιήσει μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του Νίκου Γραμματικού, στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν όλες οι μεγάλου μήκους, αλλά και οι μικρού μήκους ταινίες του. Επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε σε μία ανοιχτή συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας θα μοιραστεί με το κοινό τη δημιουργική του διαδικασία. Παράλληλα, για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη θα προβληθεί η ταινία Έξοδος (1995), χάρη στην ευγενική παραχώρηση του Αρχείου της ΕΡΤ. Αμέσως μετά την αποφυλάκιση του, ένας άντρας καταδικασμένος για ληστεία, συναντά την πρώην ερωμένη του. Κατά την παραμονή του στη φυλακή, γράφει ένα βιβλίο που αποκαλύπτει την αλήθεια για τη δολοφονία του. Πρωταγωνιστούν: Δήμητρα Χατούπη, Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιώργος Τζώρτζης, Βαγγέλης Μουρίκης, Αχιλλέας Κυριακίδης.

Στόχος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι να μοιράζεται τη δύναμη του σινεμά με όλους τους θεατές ανεξαιρέτως. Για αυτό τον λόγο, προβάλλει ταινίες με ακουστική περιγραφή [AD: Audio Description] για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης και με υπότιτλους για Κ/κωφούς και βαρήκοους [SDH: Subtitles for the Deaf or hard of Hearing], τόσο στις αίθουσες όσο και στις online προβολές. Με χορηγό προσβασιμότητας την Alpha Bank προσβάσιμες θα γίνουν δύο ταινίες του Νίκου Γραμματικού, η ταινία Απόντες, η οποία συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια, και τα Νυχτολούλουδα. Το πρόγραμμα των καθολικά προσβάσιμων προβολών θα είναι διαθέσιμο σε Μπράιγ.

Μικρού μήκους ελληνικές ταινίες

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα παρουσιαστούν όλες οι βραβευμένες ταινίες ελληνικής παραγωγής, από όλα τα διαγωνιστικά προγράμματα του πρόσφατου 49ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες θα προβληθούν και σε ειδικό τμήμα στο Film Market, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση sales agents και εκπρόσωποι φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους του εξωτερικού.

Οι 27 ταινίες που θα προβληθούν είναι οι: