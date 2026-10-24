Τι εντόπισαν οι Αρχές.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που διακινούσε κάνναβη με ταχυδρομικά δέματα στην Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές το πρωί της Πέμπτης 22/10, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα (-2- άνδρες, 18 και 24 ετών και 21χρονη γυναίκα).

Είχε προηγηθεί ο εντοπισμός -2- νάιλον συσκευασιών, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -460- γραμμαρίων, καθώς και -7- νάιλον συσκευασιών με κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, συνολικού βάρους -700- γραμμαρίων, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου εισαγγελέα, αποφασίστηκε από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών η διενέργεια επιχείρησης ελεγχόμενης παράδοσης, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ο 18χρονος και ο 24χρονος.

Ειδικότερα, ο 18χρονος συνελήφθη αφού παρέλαβε από θυρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών το δέμα, ενώ ο 24χρονος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου ανέμενε την παραλαβή του δέματος σε προκαθορισμένο ραντεβού.

Ακολούθησε έρευνα σε οικία, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη και η 21χρονη, ενώ με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «VEKTOR» του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, εντοπίστηκε σε αποθήκες εταιρείας ταχυμεταφορών και κατασχέθηκε ακόμη μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους -1.000- γραμμαρίων, η οποία επρόκειτο να παραδοθεί σε θυρίδα για λογαριασμό του 24χρονου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -1.461,6- γραμμαρίων και κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού βάρους -700- γραμμαρίων,

-2- γυάλινα βαζάκια που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -6,7- γραμμαρίων,

πλαστική συσκευασία με κάνναβη σε μορφή πάστας, βάρους -1- γραμμαρίου,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

απόκομμα χαρτιού στο οποίο αναγραφόταν ο κωδικός παραλαβής του επίμαχου δέματος,

ηλεκτρική μηχανή μέτρησης χρημάτων,

πλαστική συσκευή συγκόλλησης νάιλον συσκευασιών,

-6- πλαστικές συσκευασίες κενού περιεχομένου,

-4- κινητά τηλέφωνα,

-3.480- ευρώ, καθώς και

δίκυκλη μοτοσικλέτα, ως μέσο διευκόλυνσης των παράνομων δραστηριοτήτων της εγκληματικής ομάδας.

Σημειώνεται ότι, δύο από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν.

Οι συλληφθέντες, από τους οποίους δύο έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.