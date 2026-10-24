«Φρούριο» το Παρίσι και άλλες περιοχές της Γαλλίας από τις αστυνομικές Αρχές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη διαδήλωση στο Παρίσι, με χιλιάδες πολίτες να έχουν ξεκινήσει την πορεία τους στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα, κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη Γαλλία, με το υπουργείο Εσωτερικών να καταγράφει μέχρι στιγμής περίπου 35.000 συμμετέχοντες.

Οι διαδηλωτές στο Παρίσι ξεκίνησαν την πορεία τους από την Porte d'Italie, ακολουθώντας την εγκεκριμένη διαδρομή προς την Porte de Vincennes, σύμφωνα με τις οδηγίες των γαλλικών αρχών.

Από νωρίς, οι συρμοί του μετρό που κατευθύνονταν προς το 13ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου βρίσκεται το σημείο εκκίνησης, ήταν ασφυκτικά γεμάτοι από πολίτες που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση που οργανώνεται από ευρύ συνασπισμό συνδικαλιστικών οργανώσεων, στον οποίο συμμετέχουν οι CGT, CFDT, FSU και Solidaires, με την υποστήριξη φοιτητικών ομοσπονδιών.

Στην πορεία κυριαρχούν οι σημαίες και τα πανό των συνδικάτων και των φοιτητικών οργανώσεων, ενώ ιδιαίτερα πολυπληθής είναι η παρουσία νέων ανθρώπων.

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Ωστόσο, η συμμετοχή δεν περιορίζεται στους φοιτητές και στους συνδικαλιστικούς φορείς. Στους δρόμους βρίσκονται επίσης οικογένειες, εργαζόμενοι γραφείων και συνταξιούχοι, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερα ευρύ κοινωνικό μέτωπο διαμαρτυρίας.

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Ο γαλλικός λαός έχει επίσης αρχίσει να πραγματοποιεί πορεία στο λιμάνι της Μασσαλίας, τη δεύτερη πιο πολυπληθέστερη πόλη της Γαλλίας. Χιλιάδες είχαν συγκεντρωθεί για την πομπή στη λεωφόρο Καναμπιέρ. Στη Λυών, πλήθη έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Jean-Macé, φωνάζοντας συνθήματα και τραγουδώντας, ενώ βρίσκονται αντιμέτωπα με σειρές αστυνομικών. Πλήθη διαδηλωτών πραγματοποιούν επίσης πορεία στην Τουλούζη και τη Λίλ.

Εν τω μεταξύ, οι περιορισμοί στις διαδηλώσεις παραμένουν σε ισχύ σε άλλες πόλεις. Στην Νίκαια, η αστυνομία δήλωσε ότι διέταξε τη διάλυση ενός πλήθους ατόμων, αποτελούμενου από αρκετές εκατοντάδες ανθρώπους, που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Masséna, παρά το γεγονός ότι όλες οι συγκεντρώσεις είχαν απαγορευτεί.

Γαλλία: 135 προσαγωγές μέχρι στιγμής

Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου προχώρησαν σε 135 προσαγωγές έως σήμερα το μεσημέρι τοπική ώρα στη Γαλλία, όπου 35.000 άνθρωποι έχουν καταμετρηθεί σε δημόσιους χώρους, χωρίς να έχουν προκληθεί σοβαρά επεισόδια, μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια της νέας αυτής ημέρας κινητοποιήσεων, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

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«Ένα μεγάλο μέρος αυτών των προσαγωγών συνδέεται με τους ελέγχους στις μετακινήσεις των διαδηλωτών και τον εντοπισμό αντικειμένων που προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα», διευκρίνισε ο υπουργός.

Κατά την ημέρα κινητοποιήσεων της 17ης Οκτωβρίου, η οποία σημαδεύτηκε από επεισόδια βίας και λεηλασίες στο περιθώριο των διαδηλώσεων, είχαν καταμετρηθεί «60.000 άτομα» σε δημόσιους χώρους έως το μεσημέρι, σύμφωνα με τον Λοράν Νουνιές.

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Περισσότεροι από 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί, ήτοι σχεδόν 20% περισσότεροι σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. «Προς το παρόν η κατάσταση παραμένει ήρεμη στο Παρίσι», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ η αστυνομική διεύθυνση λίγο πριν από τις 13.30 ώρα Ελλάδας.

Μπροστά στον κίνδυνο ταραχών, οι αρχές δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθούν όλες οι διαδηλώσεις. Στη Λιόν, νωρίς το μεσημέρι, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει μια ομάδα περίπου 150 ανθρώπων που είχαν πλησιάσει το πανεπιστήμιο Lyon 3, στα όρια της ζώνης εντός της οποίας απαγορευόταν κάθε συγκέντρωση ατόμων.