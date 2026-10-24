70.000 αστυνομικοί, μονάδες της αντιτρομοκρατικής, ελικόπτερα και drones στους δρόμους.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Παρίσι, καθώς καταστηματάρχες προσπαθούν να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους από ενδεχόμενα νέα επεισόδια και λεηλασίες. Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο 24 σταθμών του μετρό, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις μετακινήσεις και τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων στη γαλλική πρωτεύουσα.

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, στις συνοικίες του κεντρικού και ανατολικού Παρισιού, οι ήχοι από πριόνια, τρυπάνια και σφυριά κυριαρχούσαν στους δρόμους. Εργαζόμενοι τοποθετούσαν βιαστικά ξύλινες επιφάνειες μπροστά από βιτρίνες και παράθυρα καταστημάτων, επιχειρώντας να δημιουργήσουν ένα προστατευτικό φράγμα ενόψει των κινητοποιήσεων του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με τον Guardian, ανάμεσα στις επιχειρήσεις που προχώρησαν σε ανάλογα μέτρα βρίσκονται καταστήματα οπτικών, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, καταστήματα αθλητικών παπουτσιών και επιχειρήσεις που πωλούν τσάντες και άλλα είδη μόδας.

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Ο φόβος νέων λεηλασιών και οι δραματικές εκκλήσεις των εμπόρων

Οι εικόνες αυτές έρχονται μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όταν εκατοντάδες καταστήματα στο Παρίσι υπέστησαν καταστροφές και λεηλασίες μέσα σε δύο νύχτες.

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Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, χιλιάδες ακόμη επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές σε άλλες γαλλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μασσαλία και το Μπορντό.

Η ανησυχία των επαγγελματιών είναι πλέον έντονη. Κατά τη διάρκεια δημόσιας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στο δημαρχείο του Παρισιού, ορισμένοι καταστηματάρχες ξέσπασαν σε κλάματα, περιγράφοντας τον φόβο τους ότι οι επιχειρήσεις τους ενδέχεται να γίνουν ξανά στόχος καταστροφών και λεηλασιών.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία ιδιοκτήτη καταστήματος οπτικών κοντά στο Σατλέ, στο κέντρο της πόλης.

«Φοβάμαι ότι δεν έχουν απομείνει αρκετές ξύλινες επιφάνειες για να προστατευτούν τα καταστήματα και η αυξημένη ζήτηση έχει κάνει την κάλυψη των βιτρινών πολύ ακριβή», ανέφερε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι θα κλείσει την επιχείρησή του και θα απομακρύνει ολόκληρο το απόθεμα γυαλιών από το κατάστημα, προκειμένου να περιορίσει τις πιθανές απώλειες.

Κλείνουν 24 σταθμοί του μετρό στο Παρίσι

Την ίδια ώρα, οι αρχές της γαλλικής πρωτεύουσας αποφάσισαν να αναστείλουν τη λειτουργία 24 σταθμών του μετρό για σήμερα, Σάββατο (24/10).

Στόχος του μέτρου είναι να περιοριστούν οι μεγάλες συγκεντρώσεις και να ελεγχθούν οι μετακινήσεις σε περιοχές όπου εκτιμάται ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επεισοδίων.

Οι σταθμοί που επηρεάζονται είναι οι ακόλουθοι:

Argentine

Assemblée Nationale

Bel Air

Champs-Élysées – Clemenceau

Charles de Gaulle – Étoile

Cluny – La Sorbonne

Concorde

Daumesnil

Dugommier

Franklin D. Roosevelt

George V

Mabillon

Maubert – Mutualité

Miromesnil

Odéon

Picpus

Rennes

Rue du Bac

Saint-Germain-des-Prés

Saint-Sulpice

Sèvres – Babylone

Solférino

Tuileries

Varenne

Η απόφαση επηρεάζει σημαντικά σημεία του κέντρου της γαλλικής πρωτεύουσας, δημιουργώντας περιορισμούς στις καθημερινές μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.

Περιορισμοί και σε Μασσαλία και Ορλεάνη

Ανάλογα μέτρα εξετάστηκαν ή εφαρμόστηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, καθώς οι τοπικές αρχές προετοιμάζονται για τις κινητοποιήσεις του Σαββατοκύριακου.

Στη Μασσαλία, οι αρμόδιες αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι θα προχωρούσαν σε αναστολή των δημόσιων συγκοινωνιών το Σάββατο.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να ανακληθεί.

Στην Ορλεάνη, όπου πραγματοποιείται το συνέδριο του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National), έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια των τραμ, ενώ απομακρύνθηκαν και τα διαθέσιμα προς ενοικίαση κοινόχρηστα ποδήλατα από το κέντρο της πόλης.

Τα μέτρα αυτά αποτυπώνουν την προσπάθεια των γαλλικών αρχών να διαχειριστούν τις μετακινήσεις και τις συγκεντρώσεις πολιτών σε μια περίοδο αυξημένης έντασης.

Με τις εικόνες των κατεστραμμένων καταστημάτων από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο να παραμένουν νωπές, οι επαγγελματίες της γαλλικής πρωτεύουσας προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων, ενώ οι αρχές επιχειρούν να αποτρέψουν την επανάληψη των καταστροφών.

Γαλλία: 70.000 αστυνομικοί, μονάδες της αντιτρομοκρατικής, ελικόπτερα και drones

Η γαλλική κυβέρνηση βγάζει σχεδόν 70.000 αστυνομικούς στους δρόμους σήμερα, καθώς θέλει να αποτρέψει νέα επεισόδια στις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί σε πολλές πόλεις.

Οι δυνάμεις θα περιλαμβάνουν ελίτ μονάδες που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις της αντιτρομοκρατικής και διασώσεις ομήρων, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, προσθέτοντας ότι στα social media έχουν γίνει προτροπές σε βία από «ακροαριστερές» ομάδες.

«Δεν μιλάμε για μια ειρηνική, φιλική διαμαρτυρία», είπε ο Νουνιές, μετά τη συνεδρίαση που έγινε την Παρασκευή με τον πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνού, υπουργούς και αξιωματούχους ασφαλείας, υπό τον Εμανουέλ Μακρόν. «Είμαστε έτοιμοι, θα δείξουμε εξαιρετική αποφασιστικότητα και δεν θα ανεχθούμε τίποτα», συμπλήρωσε.

Η κυβέρνηση πασχίζει να αντιμετωπίσει την κρίση, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές και παραδέχθηκε ότι «έχασε τον έλεγχο» το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ομάδες προκάλεσαν επεισόδια στις διαδηλώσεις, με συνέπεια να προκληθεί χάος και πλιάτσικο στο Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Λιόν και άλλες πόλεις.

«Θα είμαστε αδιάλλακτοι απέναντι σε ταραξίες, πλιατσικολόγους και όσους ασκούν βία», τόνισε ο Νουνιές, συμπληρώνοντας ότι πέρα από τους 10.000 επιπλέον αστυνομικούς η επιχείρηση θα περιλαμβάνει κανόνια νερού, τεθωρακισμένα οχήματα, έφιππη αστυνομία, ελικόπτερα και drones.

Διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί το Σάββατο και στο Μιλάνο, τη Ρώμη και το Τορίνο στην Ιταλία, τη Βιέννη στην Αυστρία, τη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη και άλλες πόλεις της Ισπανίας, στη Λισαβόνα και το Πόρτο στην Πορτογαλία, στο Δουβλίνο στην Ιρλανδία και στα Τίρανα στην Αλβανία, στο πλαίσιο του ευρύτερου κύματος διαμαρτυριών για τη στεγαστική κρίση και το κόστος ζωής μεταξύ άλλων.