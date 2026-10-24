«Θα είμαστε αδιάλλακτοι», λέει ο Γάλλος ΥΠΕΣ - Πολίτες εξοπλίστηκαν με δακρυγόνα, σπρέι πιπεριού, ρόπαλα, όπλα.

Η γαλλική κυβέρνηση βγάζει σχεδόν 70.000 αστυνομικούς στους δρόμους σήμερα, καθώς θέλει να αποτρέψει νέα επεισόδια στις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί σε πολλές πόλεις.

Οι δυνάμεις θα περιλαμβάνουν ελίτ μονάδες που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις της αντιτρομοκρατικής και διασώσεις ομήρων, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, προσθέτοντας ότι στα social media έχουν γίνει προτροπές σε βία από «ακροαριστερές» ομάδες.

«Δεν μιλάμε για μια ειρηνική, φιλική διαμαρτυρία», είπε ο Νουνιές, μετά τη συνεδρίαση που έγινε την Παρασκευή με τον πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνού, υπουργούς και αξιωματούχους ασφαλείας, υπό τον Εμανουέλ Μακρόν. «Είμαστε έτοιμοι, θα δείξουμε εξαιρετική αποφασιστικότητα και δεν θα ανεχθούμε τίποτα», συμπλήρωσε.

Drones, ελικόπτερα, τεθωρακισμένα οχήματα για τις πορείες στη Γαλλία

Η κυβέρνηση πασχίζει να αντιμετωπίσει την κρίση, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές και παραδέχθηκε ότι «έχασε τον έλεγχο» το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ομάδες προκάλεσαν επεισόδια στις διαδηλώσεις, με συνέπεια να προκληθεί χάος και πλιάτσικο στο Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Λιόν και άλλες πόλεις.

«Θα είμαστε αδιάλλακτοι απέναντι σε ταραξίες, πλιατσικολόγους και όσους ασκούν βία», τόνισε ο Νουνιές, συμπληρώνοντας ότι πέρα από τους 10.000 επιπλέον αστυνομικούς η επιχείρηση θα περιλαμβάνει κανόνια νερού, τεθωρακισμένα οχήματα, έφιππη αστυνομία, ελικόπτερα και drones.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί το Σάββατο και στο Μιλάνο, τη Ρώμη και το Τορίνο στην Ιταλία, τη Βιέννη στην Αυστρία, τη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη και άλλες πόλεις της Ισπανίας, στη Λισαβόνα και το Πόρτο στην Πορτογαλία, στο Δουβλίνο στην Ιρλανδία και στα Τίρανα στην Αλβανία, στο πλαίσιο του ευρύτερου κύματος διαμαρτυριών για τη στεγαστική κρίση και το κόστος ζωής μεταξύ άλλων.

Απαγορεύσεις διαδηλώσεων - «Η κυβέρνηση ξεπέρασε το όριο, θα προκαλέσει μεγαλύτερο χάος»

Στη Γαλλία έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, αν και πολλές πόλεις απαγόρευσαν τις κινητοποιήσεις ή υποχρέωσαν σε αλλαγή των διαδρομών που θα ακολουθήσουν οι πορείες, προκειμένου να προστατευτούν καταστήματα και δημόσια κτίρια.

Η Λιόν είναι ανάμεσα στις μεγάλες πόλεις που το κέντρο τους θα είναι απροσπέλαστο για τους διαδηλωτές. Στο Παρίσι, οι αρχές έδωσαν άδεια για μία πορεία συνδικάτων με περιορισμένη διαδρομή στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, προκειμένου να μην περάσει από το κέντρο. Η UNEF, η βασική φοιτητική ένωση της Γαλλίας, έχει ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει τη διαμαρτυρία παρότι δεν πήρε άδεια. Έγκριση δεν δόθηκε ούτε για την πορεία των «Κίτρινων Γιλέκων».

Στη Μασσαλία, οι αρχές απαγόρευσαν όλες τις διαδηλώσεις, αλλά την Παρασκευή ανακοίνωσαν ότι θα επιτρέψουν πορεία συνδικάτου κατ’ εξαίρεση. Πολλά συνδικάτα και η αντιπολίτευση επικρίνουν την κυβέρνηση γιατί δεν επιτρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες συγκεντρώσεις. Η κυβέρνηση «ξεπέρασε τα όρια που χωρίζουν μια δημοκρατία από ένα αυταρχικό και αστυνομικό κράτος», τόνισε η Ανυπότακτη Γαλλία, το κόμμα του Ζαν Λικ Μελανσόν, προσθέτοντας ότι οι απαγορεύσεις θα «προκαλέσουν μεγαλύτερο χάος».

Αγοράζουν δακρυγόνα και σπρέι πιπεριού, εξοπλίζονται με λοστούς, ρόπαλα και όπλα

Παριζιάνοι αγοράζουν δακρυγόνα και σπρέι πιπεριού, για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους και την περιουσία τους, δήλωσε στο Reuters ιδιοκτήτης καταστήματος που πουλά τέτοια είδη.

Από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο υπήρξε μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις μη θανατηφόρων όπλων, δήλωσε ο Ιβ Γκολετί, ιδιοκτήτης του Armurerie de la ​Bourse στο κέντρο του Παρισιού. «Είναι η πρώτη φορά που έχουμε δει τέτοια αύξηση και μάλιστα σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες», είπε και πρόσθεσε πως ανάμεσα στους πελάτες του είναι ιδιοκτήτες καταστημάτων, εστιατορίων και άλλοι ιδιώτες. «Ο κόσμος φοβάται», συμπλήρωσε. Πρώτα σε πωλήσεις είναι τα δακρυγόνα και τα σπρέι πιπεριού, είπε ο ίδιος, ενώ στη Le Parisien δήλωσε ότι οι παραγγελίες δεκαπλασιάστηκαν.

Ο Αλέν ντε Κρεσενζό, πρόεδρος του εμπορικού επιμελητηρίου της Γαλλίας, κάλεσε τους καταστηματάρχες να μην χρησιμοποιήσουν όπλα για να υπερασπιστούν τις επιχειρήσεις τους. Μιλώντας στο Europe 1, ανέφερε ότι έχει δει καταστηματάρχες να εξοπλίζονται με ρόπαλα του μπέιζμπολ, λοστούς και κυνηγετικά όπλα. «Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Δεν είναι δουλειά τους να το κάνουν αυτό», τόνισε. «Η αστυνομία πρέπει να αφεθεί να κάνει τη δουλειά της και συνιστώ τη μέγιστη προσοχή», πρόσθεσε.

Ιδιοκτήτης καταστήματος που πουλά μοτοσικλέτες στο 15ο διαμέρισμα του Παρισιού είπε στο Reuters ότι αγόρασε τρία μεγάλα κάνιστρα δακρυγόνων και ένα μικρό, για να προστατεύσει την επιχείρησή του. «Μπορεί να βρεθείς προ εκπλήξεως, με κόσμο να καταφτάνει χωρίς προειδοποίηση. Οπότε πρέπει να είσαι προετοιμασμένος», δήλωσε.

Αναβάλλονται αγώνες, κλειστά μουσεία

Εξαιτίας των κινητοποιήσεων, πολλά ματς του γαλλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου αναβλήθηκαν. Κλειστά θα μείνουν μουσεία, ανάμεσά τους το Λούβρο, ενώ δεν θα ανοίξουν μεταξύ άλλων η Όπερα του Παρισιού και οι Βερσαλλίες και η Εθνική Βιβλιοθήκη.

Εμπορικοί σύλλογοι κάλεσαν τους επιχειρηματίες να μην ανοίξουν τα μαγαζιά τους, μετά τη λεηλασία σχεδόν 3.000 καταστημάτων το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Με πληροφορίες από Guardian, Reuters