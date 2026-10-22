«Είναι γενικά άνδρες ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν απασχολήσει τη δικαιοσύνη», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας.

Συνολικά 217 άτομα έχουν οδηγηθεί στην φυλακή για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων του περασμένου Σαββατοκύριακου στην Γαλλία.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, οι συλλήψεις αφορούν νεαρά άτομα που δεν είχαν απασχολήσει τις αρχές κατά το παρελθόν.«Αυτή είναι πραγματικά μια εξαιρετικά σθεναρή απάντηση, πρωτοφανής στο εύρος της», δήλωσε ο Νταρμανέν.«Είναι γενικά άνδρες ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν απασχολήσει τη δικαιοσύνη», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης έξω από τη φυλακή Φλερί-Μεροζί στην περιοχή του Παρισιού.

Στην συνέχεια ο ίδιος τόνισε πως θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ανασταλλεί το δικαίωμα ψήφου από τους νεαρούς που οδηγήθηκαν στην φυλακή.«Δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος που επιτίθεται σε αστυνομικούς και χωροφύλακες, που λεηλατεί επιχειρήσεις, θα μπορούσε να ασκήσει τα πολιτικά του δικαιώματα στις επερχόμενες εκλογές»

Υπενθυμίζεται ότι βίαια επεισόδια συγκλόνισαν διάφορες γαλλικές πόλεις το περασμένο Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας και του υψηλού κόστους ζωής.

Μακρόν: «Προσπάθησαν να ανατρέψουν την δημοκρατία»

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε ακροαριστερές ομάδες ότι προσπάθησαν να «ανατρέψουν τη Δημοκρατία» κατά τη διάρκεια της βίας του Σαββάτου, της χειρότερης των τελευταίων ετών, μόλις έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

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Στο μεταξύ, ενόψει των νέων διαδηλώσεων που αναμένονται στο Παρίσι το ερχόμενο Σάββατο, η μεγάλη έκθεση σύγχρονης τέχνης Art Basel Paris θα κλείσει τις πύλες της την Παρασκευή, δύο ημέρες νωρίτερα από το αρχικό πρόγραμμα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές .

«Λόγω των πιθανών διαδηλώσεων στο Παρίσι αυτό το Σαββατοκύριακο και προκειμένου να προστατεύσουμε τους επισκέπτες, τους εκθέτες, τους συνεργάτες και το προσωπικό μας, καθώς και τα έργα τέχνης, η Art Basel Paris θα ολοκληρώσει την έκδοση του 2026 την Παρασκευή», αναφέρει η ανακοίνωσή τους. Αρχικά, αυτή η μεγάλη διεθνής έκθεση, η οποία άνοιξε για τους επαγγελματίες την Τετάρτη στο Grand Palais, κοντά στα Ηλύσια Πεδία, είχε προγραμματιστεί να παραμείνει ανοιχτή για το κοινό το Σάββατο και την Κυριακή.