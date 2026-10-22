Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους.

Μέσα σε κάτι λιγότερο από έναν χρόνο παραιτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαικής Ένωσης ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Πιερ Μοσκοβισί, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω συνέντευξης του την Πέμπτη (22/10).

Ο Μοσκοβισί επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους και την επιθυμία του να μπορεί να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του ενόψει των προεδρικών εκλογών στην Γαλλία χωρίς να περιορίζεται από τον θεσμικό του ρόλο. «Η συμφιλίωση της οικογενειακής μου ζωής, στην οποία είμαι βαθιά αφοσιωμένος, με τη ζωή στο Λουξεμβούργο είναι πραγματικά πολύ περίπλοκη. (...) Και, στη δύσκολη, έως και τραγική περίοδο που έρχεται, πιστεύω ότι, δεδομένης της εμπειρίας μου, ο ρόλος μου είναι επίσης να συμβάλω στον δημόσιο διάλογο εδώ στη Γαλλία» τόνισε στην συνέντευξη του στο Le Point.

Ο Πιερ Μοσκοβισί έχει διατελέσει παλαιότερα Ευρωπαίος Επίτροπος, υπουργός Οικονομικών της γαλλικής κυβέρνησης, βουλευτής και πρώτος πρόεδρος του Γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο από την 1η Ιανουαρίου για εξαετή θητεία.