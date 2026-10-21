«Κάνουν πολιτικό παιχνίδι σε βάρος μας», είπε ο Μακρόν μεταξύ άλλων και για τον Τραμπ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ξέσπασε για τις «απαράδεκτες» και «ηλίθιες» δηλώσεις ξένων ηγετών, ανάμεσά τους ο Ντόναλντ Τραμπ, για τις κινητοποιήσεις της Γαλλίας και τους κατηγόρησε ότι κάνουν πολιτικό παιχνίδι «σε βάρος μας».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ντόχα, εμφανώς ενοχλημένος ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την αγανάκτησή του για την «προφανή χειραγώγηση της πληροφόρησης» για τα γεγονότα στη χώρα του, «που ήταν απαράδεκτη και ηλίθια από πολλές πλευρές, συμπεριλαμβανομένων ξένων ηγετών».

Ως παράδειγμα, ο Μακρόν ανέφερε φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν μέσω ΑΙ, «με σκηνές που δεν συνέβησαν ποτέ στην πραγματικότητα» στη Γαλλία. «Κάποιοι ισχυρίστηκαν ακόμα και ότι μας κατέκλυσαν ορδές μεταναστών και ισλαμιστών, κάτι εντελώς ψευδές», συμπλήρωσε. Ερωτηθείς εάν αναφερόταν στον Τραμπ, απάντησε «μεταξύ άλλων».

Μακρόν: Είναι σαφές ότι κάνουν πολιτικό παιχνίδι σε βάρος μας

Τις τελευταίες ημέρες, σε κάθε ευκαιρία, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να συνδέει τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία με το μεταναστευτικό. Την Τρίτη έκανε λόγο για «πραγματική επανάσταση» και όχι για διαμαρτυρίες και κάλεσε όχι μόνο τη Γαλλία, αλλά και όλη τη «γηραιά» ήπειρο να «βάλουν μυαλό» και να «αλλάξουν στάση» για το μεταναστευτικό, αλλιώς «δεν θα απομείνει Ευρώπη».

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι τον ενόχλησε ιδιαίτερα η στάση πολιτικών ηγετών «είτε στη δική μας περιοχή, είτε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού», οι οποίοι «με αφέλεια επαναλαμβάνουν ισχυρισμούς που έχουν δημιουργηθεί μέσω AI ή υιοθετούν αφηγήματα τα οποία θέλουν να διαδώσουν συγκεκριμένοι κύκλοι… Είναι σαφές ότι κάνουν πολιτικό παιχνίδι σε βάρος μας». Αυτό είναι κάτι «που δεν το χρειαζόμαστε. Ήδη έχουμε να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες», συμπλήρωσε.

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Με πληροφορίες από Guardian, Reuters