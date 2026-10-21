Aναμένεται να προκαλέσει κύμα υψηλών θερμοκρασιών σε ορισμένες περιοχές και να διαταράξει τα πρότυπα των βροχοπτώσεων.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο θα μπορούσε να είναι πρωτοφανές σε ένταση, ξεπερνώντας τα επίπεδα που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, δήλωσε την Τετάρτη η ΓΓ του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) των Ηνωμένων Εθνών.

Το Ελ Νίνιο αναμένεται να προκαλέσει κύμα υψηλών θερμοκρασιών σε ορισμένες περιοχές και να διαταράξει τα πρότυπα των βροχοπτώσεων, προκαλώντας σοβαρή ξηρασία.

Αντίθετα, σε άλλες περιοχές μπορεί να προκαλέσει πλημμύρες, δήλωσε η Σελέστ Σάουλο, γενική γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.

Με πληροφορίες από Reuters