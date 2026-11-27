Οι συγκεκριμένοι χώροι προσφέρουν προστασία σε γυναίκες και κορίτσια που έχουν επιβιώσει από πολεμικές συγκρούσεις, απαγωγές και άλλες μορφές βίας.

Σχεδόν οι μισοί ξενώνες και ασφαλείς χώροι φιλοξενίας για εκτοπισμένες γυναίκες και κορίτσια σε περισσότερες από 12 χώρες έχουν κλείσει από τις αρχές του 2025, εξαιτίας των περικοπών στη χρηματοδότηση, αφήνοντας χιλιάδες ευάλωτες γυναίκες εκτεθειμένες σε μεγαλύτερο κίνδυνο σεξουαλικής κακοποίησης και βίας. Την προειδοποίηση αυτή απηύθυνε σήμερα, Παρασκευή, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Οι συγκεκριμένοι χώροι προσφέρουν προστασία σε γυναίκες και κορίτσια που έχουν επιβιώσει από πολεμικές συγκρούσεις, απαγωγές και άλλες μορφές βίας. Παράλληλα, τους παρέχουν πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες, προστατεύοντάς τες από βιασμούς και κακοποίηση σε καταυλισμούς προσφύγων, όπου ο ανεπαρκής φωτισμός και ο συνωστισμός αυξάνουν τους κινδύνους.

«Τα θύματα έχουν πλέον λιγότερες δυνατότητες να αποκαλύψουν με ασφάλεια την κακοποίηση που έχουν υποστεί και να αναζητήσουν βοήθεια. Αυτό είναι τρομακτικό. Γι' αυτό το κλείσιμο αυτών των χώρων έχει τόσο σοβαρές συνέπειες», δήλωσε η Έντεμ Οσόρνου, αναπληρώτρια Ύπατη Αρμοστής της UNHCR για θέματα Προστασίας, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, από τους συνολικά 374 ασφαλείς χώρους σε 14 χώρες της έρευνας, οι 171 έκλεισαν μέσα στο 2025, ενώ περισσότερες δομές ανέστειλαν τη λειτουργία τους το 2026. Στις χώρες που περιλαμβάνονται στην καταγραφή βρίσκονται το Σουδάν, η Υεμένη και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου μαίνονται ένοπλες συγκρούσεις.

Την ίδια ώρα, η χρηματοδότηση των προγραμμάτων της UNHCR για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας παραμένει δραματικά χαμηλή. Πέρυσι, η υπηρεσία έλαβε μόλις το ένα τρίτο των κονδυλίων που είχε ζητήσει, ενώ το 2026 το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνά μέχρι στιγμής το ένα τέταρτο.

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Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τις δυνατότητες προστασίας και υποστήριξης γυναικών και κοριτσιών που βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, σε περιοχές όπου η ένοπλη βία και ο εκτοπισμός τις εκθέτουν σε ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους.

Με πληροφορίες από Reuters