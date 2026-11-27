Η νέα αποστολή του «Extreme Makeover: Home Edition» έρχεται απόψε στις 21:00.

Το «Extreme Makeover: Home Edition», μία από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές παγκοσμίως, απόψε, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στις 21:00 έρχεται με ένα νέο συναρπαστικό επεισόδιο για να προσφέρει ελπίδα, χαρά και μία πραγματικά νέα αρχή σε μία οικογένεια που αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες.

Ο Σπύρος Σούλης και η ομάδα του «Extreme Makeover: Home Edition» αναλαμβάνουν δράση και το όνειρό τους γίνεται επιτέλους πραγματικότητα!

Όσα θα δούμε στο 2ο επεισόδιο

Η Γεωργία Δέδε και ο 15χρονος γιος της Άγγελος, είναι μία μονογονεϊκή οικογένεια που κατοικεί στο Μενίδι. Ζουν στο σπίτι που κληρονόμησε η Γεωργία από τη γιαγιά της, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες διαβίωσης είναι πολύ κακές.

Τα τελευταία χρόνια μητέρα και γιος έχουν αντιμετωπίσει πολλές δύσκολες καταστάσεις, καθώς και μία σοβαρή απώλεια, κάτι το οποίο έχει αντίκτυπο όχι μόνο στο σπίτι τους, αλλά και στη ζωή τους γενικότερα.

Και οι δύο επιθυμούν μία ανακαίνιση που θα βελτιώσει όχι μόνο τις συνθήκες διαβίωσης τους, αλλά και την ψυχολογία και τη ζωή τους γενικότερα, αποτελώντας την αφετηρία για μία νέα αρχή.

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{https://www.youtube.com/watch?v=X2CVc6sbOXo}