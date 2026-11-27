Το συγκρότημα ζήτησε την πρόωρη λύση του συμβολαίου του με τη δισκογραφική εταιρεία.

Ο Χρήστος Μάστορας και το συγκρότημα Melisses φέρεται να επιθυμούν την αποχώρησή τους από τη δισκογραφική εταιρεία της Panik Records, πριν από τη λήξη του συμβολαίου του.

Η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ερμηνευτής και οι συνεργάτες του απέστειλαν εξώδικο στην εταιρεία, ζητώντας την πρόωρη λύση της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day», η εξέλιξη αιφνιδίασε τους ανθρώπους της δισκογραφικής εταιρείας, οι οποίοι φέρονται να μην είχαν αντιληφθεί ότι υπήρχε δυσαρέσκεια από την πλευρά του συγκροτήματος.

Οι πρώτες δηλώσεις από το περιβάλλον του Χρήστου Μάστορα και των συνεργατών τους

Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη, πρόσωπο από το περιβάλλον του Χρήστου Μάστορα και των συνεργατών του, παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το πρωινό», σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Όλα αυτά που έχουν ακουστεί, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν είναι επιστολή, είναι εξώδικο και μ’ αυτό δηλώνουν τη λήξη της συνεργασίας. Οι λόγοι είναι σοβαροί, δεν είναι κανένα καπρίτσιο, ούτε ότι κάποιος άλλος τους έδωσε περισσότερα λεφτά. Σύντομα οι δικηγόροι θα τοποθετηθούν για όλα. Αυτή η ιστορία είναι τσουνάμι».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn5wgqa49yi1?integrationId=40599y14juihe6ly}