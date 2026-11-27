Το συγκρότημα ζητά την πρόωρη λύση του συμβολαίου του με τη δισκογραφική εταιρεία – Τα οικονομικά και επαγγελματικά παράπονα και η στάση της Panik Records.

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στη συνεργασία των Melisses με την Panik Records, καθώς το δημοφιλές συγκρότημα και ο Χρήστος Μάστορας φέρεται να επιθυμούν την αποχώρησή τους από τη δισκογραφική εταιρεία, πριν από τη λήξη του συμβολαίου του.

Όπως αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή «Happy Day», ο Χρήστος Μάστορας και οι συνεργάτες του απέστειλαν εξώδικο στην εταιρεία, ζητώντας την πρόωρη αποδέσμευσή τους, παρά το γεγονός ότι απομένει ακόμη ένας χρόνος μέχρι την ολοκλήρωση της συμβατικής τους συνεργασίας.

Αιφνιδιασμός στην Panik Records

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, η εξέλιξη αιφνιδίασε τους ανθρώπους της δισκογραφικής εταιρείας, οι οποίοι φέρονται να μην είχαν αντιληφθεί ότι υπήρχε δυσαρέσκεια από την πλευρά του συγκροτήματος.

«Οι άνθρωποι της εταιρίας έμειναν λίγο με το στόμα ανοιχτό, γιατί δεν είχαν εικόνα ότι ο Χρήστος Μάστορας και οι συνεργάτες του, έχουν ενοχληθεί από κάτι», ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Όπως εξήγησε, στελέχη της εταιρείας θεωρούσαν ότι η συνεργασία εξελισσόταν ομαλά και ήταν επιτυχημένη, υποστηρίζοντας ότι τα παράπονα του συγκροτήματος έγιναν γνωστά για πρώτη φορά μέσω του εξωδίκου.

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Τα οικονομικά και επαγγελματικά παράπονα των Melisses

Μια διαφορετική εικόνα μετέφερε, ωστόσο, η Τίνα Μεσσαροπούλου, επικαλούμενη πληροφορίες από το περιβάλλον του συγκροτήματος.

«Εμένα οι πληροφορίες μου λένε από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των Μελισσών ότι υπάρχουν και οικονομικά και επαγγελματικά παράπονα. Έντονα!».

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή, άνθρωπος που γνωρίζει την υπόθεση εκτίμησε ότι η διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών ενδέχεται να λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσει και η ρήτρα που προβλέπεται σε περίπτωση πρόωρης λύσης της συνεργασίας.

Την ίδια στιγμή, η παρουσιάστρια μετέφερε την εκτίμηση πηγής της ότι πίσω από την απόφαση του συγκροτήματος ενδέχεται να βρίσκεται μια νέα, οικονομικά πιο συμφέρουσα επαγγελματική πρόταση, χωρίς, ωστόσο, η συγκεκριμένη πληροφορία να έχει επιβεβαιωθεί.

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